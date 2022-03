Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

En UNACH denuncian, cochinero, porquerías, y una serie de atrocidades que se dan en facultad de “negocios”. (Primera Parte)

Estimado licenciado y periodista Marco A. Somos fans y asiduos seguidores y lectores de su importantísima e interesante columna la cual es vista, leída y penetra en todo los círculos sociales, políticos y espacio nacional e internacional, en especial en nuestro estado de Chiapas y comunidad universitaria, y no solo en redes sociales sino en este prestigiado diario el que a diario leemos sus asiduos lectores, por lo que confiamos que con el peso de su pluma nuestros reclamos serán escuchados por las autoridades universitarias y sindicales correspondientes, cuyos acontecimientos son los siguientes…déjeme decirle amigo periodista que somos un grupo de mentores, catedráticos de nuestra máxima casa de estudios de la UNACH en la costa y nuestra inconformidad, es que tal parece que la 4T en la UNACH no acaba con sus porquerías, tropelías, cochinadas y atrocidades que comete la inepta e inútil directora de Carmen Carolina “O”, por lo que el estado en esa dirección que en mala hora el marimbero rector de nuestra máxima casa de estudios otorgo posición académica, investigación, docencia administrativo que actualmente aguarda nuestra facultad ex tinta contaduría hoy de “negocios” y vaya que le quedo bien el nombre porque la Llegada de la Carola fue precisamente, según se dice “un Negocio” en nuestro campus Tapachula”. Ante la estulticia y paniguada forma de actuar del Rector Marimberito Nandayapa donde no resuelve y ni atiende el malestar que acontece en esa facultad, la mayoría de maestros y alumnos inconformes denunciamos con valor que la 4ª. Transformación llegó a la facultad de negocios Campus IV de la UNACH en este año que iniciamos, supuesta y aparentemente cumpliendo con los estándares de calidad, conforme al Proyecto Académico supuestamente que el paniaguado Marimbero Nandayapa ha proyectado y de la “piratería” “plagio” o fusilamiento presentado por la Carola, (egresada en un año de una escuela privada, que sin realizar una verdadera investigación, tesis y el examen de título inmediatamente salió titulada????), quizá por otorgar a diestra y siniestra más de 20 coordinaciones de descarga sin ningún fundamento académico, violando el Estatuto Académico de la ley orgánica, el proyecto académico del paniaguado rector, beneficiando a docentes de tiempo completo que no cumplen y ni asisten a ninguna actividad académica con tal de que no le hagan ruido, escandalo, alborotos o algunas manifestaciones de informidad, según ellos, pero, señalaron que la realidad es que es un secreto a voces y no se puede tapar el sol con un dedo que, entre docentes, alumnos y personal administrativo corren por los pasillos de la facultad los comentarios de inconformidad de actos de corrupción, tropelías, porquerías, y atrocidades que comete la inútil la Carola que se siente una “hitlercilla” de bolsillo, una súper dictadora gritando a los cuatro vientos que ella es equipo del Paniaguado rector y que nadie la puede mover. Sin embargo, dijeron los menores, el rector debería saber que no cuenta con el respaldo de los maestros y mucho menos del alumnado que pronto se organizaran para tomar esa facultad de “negocios” que está a la deriva y que es una mancha negra para el paniguado Marimbero. Por todas esas y una serie de acciones negativas de la Carola, ha creado y cometido –señalaron los molestos académicos- una grave y aguda desarmonía, inconformidad, hermetismo y malestar en nuestra universidad facultad, mismas que dentro de otras han sido denunciadas por escrito recibido el día 11 de diciembre pasado por rectoría y su secretaría general, a pesar de que por las amenazas y represalias de la propia directora que algunos maestros no quisieron firmar, y para muestra no hace falta un botón y dato curioso, extraño, y de pura casualidad o “chiripa”, les damos a conocer, que resulta que en redes sociales y correos inventados para esconder el propósito real resulta que algunos compañeros mentores beneficiados por la Carola no se pronuncian o reparan por todas las atrocidades, porquerías y cochinadas que la mal lograda Carola directora en mala ahora de esa facultada de Negocios y según esos rastracuereros mentores beneficiados ahí no pasa nada hay una gran excelencia todo marcha bien, cuando antes de esa gestión administrativa los maestros beneficiados ni tardos, ni perezosos les afloraba y brotaban las inconformidades a través de los medios electrónicos y periódicos utilizando le síndrome de la mosca que a peridicazos, ponían como lazo de cochino a los ex directores en todos los aspectos, ahora, donde están, por que no brincan por sus diferendos e inconformidades, ni el altanero, bocón, paladín, farsante, vende causas y contreras el de la Quinta del Meco, el camaleón, ese que nunca tiene llenadera de nada, y solo balbucea para lograr satisfacer sus interés personales y mezquinos, así como él y el perfecto, catrín acosador de alumnas, Dr. Zhivago el Chiveto Mendoza, así como el otro doctorcito de pacotilla Ciro pera loca, el no menos lame-zapatillas, director del CBTyS, conocido como coronavirus (Por perverso) los cuales, avientan la piedra y esconden la mano y sus incompatibles empleos en el CBTyS y la Unach, también –señalaron- ahí está el otro zalamero Emilio Esquinca, seguido por el Restaurador Ristori, que con tal de quedar con la jefa en turno le hace honor a su apellido trata de restaurar todo, ahí está también el súper estructurado Moy Sánchez ex funcionario de gobierno que se siente hijo de Karl Marx y no es más que un remedo de izquierdoide que obedece ciegamente al mosca muertas del doctor Cristiliano y párele de contar unos doctores que le lamen la zapatilla a la Carola y que son una profesionales en la materia del “Rastracuerismo puro”, porque cuando se trata de destituir o correr a alguien, son utilizados como verdaderos profesionales y expertos en esos esquemas y guaridas que suelen utilizar para esconderse, cuando de destruir y denostar a alguien se trata cuando no les hacen sus caprichos. Todos esos mentores que se arrastran como viles Nauyacas, (culebras o serpientes venenosas) hoy viven callados y lamiendo zapatillas a la Carola. en una universalidad de ideas, -dijeron- esas Nauyacas consienten las atrocidades, anomalías, actos de corrupción y cochinadas de la inútil y buena para nada de la Carola, creemos que esas víboras deberían estar calladitos y no defender lo indefendible, y así se verían mejor con el pico cerrado, ya con sus comisiones en sus zonas con comodidad y confort, creemos agregaron que el paniaguado y mediocre rector conocido como el Marimberito sorprendieron y lo engañaron al meterle o imponerle a la Carola, porque según dicen que la famosa Kena, su secretaria general fue quien avalo esa nefasta imposición de la Carola dizque por la familiaridad de ella la flor marchita (por aquello que no sirve para nada) una tal Flor Culebra, miembro de la Junta de gobierno de la máxima casa de estudios y su “súper asesor” en materia deportiva, nos extraña que el rector se deje llevar o engañar o al parecer su poca capacidad y torpeza del marimbero no le permiten ver una realidad, asentaron, porque desde su nombramiento fue rechazada en dicha Institución, por carecer de, no solo de capacidad académica, (por no decir que es una vil inútil) sino carente también de valores éticos y morales que deben de tener quienes se postulan para dicho cargo, y en esas fechas, a pesar de ostentarse con el grado, de todos es sabido que no contaba con la cedula profesional del mismo, además, por si todo ello fuera poco- sindicaron- desde el inicio de su designación fueron tomadas las instalaciones del plantel como repudio a su nombramiento porque no contaba con juicio practico lógico y sentido común su destinado nombramiento, sin tomar en cuenta dentro de otros que de la totalidad de la matrícula de casi 800 alumnos que eran más de 75% corresponden a la licenciatura en contaduría y el molestia y rechazo contra la Carola, aunado a ello están las tropelías, porquerías, y una serie de irregularidad que siguen dándose en su pésima administración la frente de la facultad de negocios que rayan con la convivencia social universitaria. Cabe destacar y sobre todo remarcar que el historial de la mentada Carola –aducen los menores- habla por sí solo, quien, a su llegada a dicha institución, no fue por méritos académicos, sino por ser la esposa de un docente, el cual conoció cuando era su alumna en el Tecnológico de Tapachula, pero según dicen luego o abandono cuando ese sujeto ya no le servía ni para leña, es decir, -comentaron- lo dejo cuando ya no le fue conveniente, y sobre todo de ayuda. También con antecedentes del cobro a alumnos de uso por su cañón en la clase (poca madre de verdad) y para culminar estas primera parte de 4 que les daremos a conocer, los mentores subrayaron que existen notas o cartas de extrañamientos dirigidas en su momento a la doctora por el consejo técnico de la facultad por el comportamiento que presenta una conducta no ética al ostentarse como Doctora en el momento de su postulación, sin contar con la cédula profesional que lo validará, en fin, pero todo ello fue orquestado, supuestamente, por personas honorables de nuestra máxima casa de estudios como la mentora Flor Podrida (integrante de la Junta de Gobierno quién la eligió y postulo, y quién también es docente de la Facultad de Negocios), por cierto se le tiene que pagar el favor, ya que tiene más de 13 años de no impartir cátedra en dicha institución, pero si tiene cubículo asignado para una actividad que no realiza, (ESTA HISTORIA CONTINUARA) …pero mejor aquí la dejamos amigos lectores, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK