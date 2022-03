Poder y Dinero

Enseñanzas de las elecciones de EU

· Biden y Trump, siervos del establishment

· Dividir, estrategia para perder el control

· Decisiones contra el COVID19, errores

· Demócratas no ganaron, Donald perdió

Confianza es el sentimiento de poder creer a una persona incluso cuando sabemos que mentiríamos en su lugar.

Henry-Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

En el análisis del espectacular ascenso político de Donald Trump, hasta llegar a la presidencia de la nación más poderosa del planeta, y su derrumbe electoral, tiene 5 “D”. Todas fallas de carácter personal y, sobre todo, demuestran soberbia.

Democracia, Demócratas, Decisiones erróneas en la lucha contra el COVID19, el Discurso anti minorías y la estrategia de Divide y vencerás,

En lo personal, tenía sentimientos encontrados. No me cayó nunca bien el magnate neoyorquino. Petulante, agresivo, explosivo, irreflexivo en sus comentarios y discursos, me parecían suficientes para tenerle distancia.

Pero, fue un presidente que respondía a los intereses de sus compatriotas y a un sector de su población.

Y, lo más importante, para México, fuera del discurso, en la realidad no era malo. Fue hasta amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualizó el TLCAN, para ampliarlo con el TMEC. Escuchó a los negociadores mexicanos y se establecían sólidos puentes entre él y el gobierno mexicano.

Las 5 D, en política interna, lo llevaron a la presidencia, pero también lo hundieron.

El discurso contra las minorías como los grupos lésbico gay, los latinos, negros (muchos gobiernos estatales demócratas, violaron sus derechos humanos), los asiáticos, entre otros, hizo que estos se niegan en su contra. Así el resultado electoral que benefició a la segunda D, de demócratas.

La otra D, va con las Decisiones para controlar la pandemia. Su gobierno no mostraba congruencia en la aceptación, el origen y la forma de enfrentarla. Los tumbos llevaron a que su propio equipo no actuara con libertad. Si hubiera dejado en manos de sus “científicos” las decisiones, otra hubiera sido la historia, ya que las víctimas no son sólo por el COVID19, sino por la crisis económica.

La más importante, fue la de DIVIDIR. Bajo la estrategia de “divide y vencerás” funciona para llegar al poder. En el poder, se necesita la unión de las mayorías y, si se busca la reelección, es todavía más importante. Dividir hasta su propio equipo es el más grave error. Ya no hay lealtades, sino el miedo a perder el trabajo.

Por ello, José Biden no ganó las elecciones. Trump, las perdió.

PODEROSOS CABALLEROS

CENTRAL FF

Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, y Pedro Ferriz De Con, de Central FM, cerraron su relación de negocios a partir del 16 de noviembre. Beyruti busca desinvertir en medios y concentrarse en el talento humano, en el que GINgroup domina desde hace 40 años.

CANDELARIA LÁZARO

La Gobernadora Nacional Indígena, Candelaria Lázaro, denunció el abandono de Chiapas y Tabasco, Miles de familias que sufren los estragos de las inundaciones y que están sin hogar y en donde hacen falta alimentos, agua, medicamentos, ropa, pañales, entre otros. Tabasco y Chiapas requieren de atención inmediata, ya que no hay atención del gobierno para los indígenas que son los que viven en los márgenes de los ríos y en la serranía.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Con el liderazgo de Luis Niño de Rivera, la Asociación de Bancos de México la banca privada destinó el año pasado 170 millones de pesos para impulsar la educación financiera en el país. En la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera, indicó que dicho monto se gastó para llegar a 11.6 millones de personas.

