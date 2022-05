Ronda Política

Víctor Lara

Entre la consulta popular y la variante delta…

Que estaremos pagando los mexicanos, en pocos días estaremos inmersos en la consulta popular, y mientras ya estamos bajo la tercera ola y no solo eso sino dentro de la inmensidad de la variante delta del COVID19; Hay 102 unidades médicas con 100 por ciento de ocupación en camas generales por COVID-19 en el país, la mayoría han sido en el Valle de México.

Con un aumento en el número de nuevos contagios diarios en México, reporta 19.028 nuevos casos de COVID19 en pleno tercer repunte y la llegada de la variante delta, expertos temen el empeoramiento de la tercera ola de casos de Covid-19.

Tan solo el pasado lunes 19 de julio, 5 entidades del país volvieron al semáforo epidemiológico amarillo, marcando un regreso a la restricción de actividades.

“Creo que aflojamos mucho las medidas, disminuyeron mucho y lamentablemente podríamos enfrentarnos a una tercera ola en los próximos meses”, afirmó para NotiPress la Dra. Paola González, gerente de laboratorio de ChektAhora, de la farmacéutica GlowDx.

Aunado a esto, el mayor potencial de contagio de la variante Delta con respecto a la, del 60%, podría ser determinante para aumentar la tasa de nuevos casos de este virus.

No obstante, no se puede rastrear con exactitud el impacto de la variante delta en México: “para identificar una variante tienes que hacer un estudio específico, no sé si aquí exista la tecnología para hacer un estudio de campo y determinar porcentajes”, comentó González. Sin embargo, ya se identificó el primer caso fue en San Luis Potosí, en mayo 2021, por lo que cabe asumir que esta mutación del SARS-Cov-2 continúa en amplia circulación.

Por otra parte, menciona la Dra. González, no hay evidencia de que las vacunas funcionen menos contra esta variante. Recordó, la función de las vacunas es disminuir la gravedad del cuadro clínico y la inmunidad no garantiza que no se pueda contagiar a otras personas.

Cabe recordar, la variante delta del virus SARS-Cov-2 deriva de dos mutaciones en su genoma, particularmente en el gen de la proteína spike del patógeno. Esta proteína es la encargada de unirse a los receptores de las células animales, de forma que condicionan la facilidad con la que el virus puede tomarlas bajo su control.

La Dra. precisó, por su parte, las mutaciones derivan en un menor reconocimiento del virus por parte del sistema inmune. Esta respuesta aletargada y mayor afinidad con las células provocan que el cuadro clínico avance más, lo que puede implicar mayores posibilidades de requerir asistencia respiratoria.

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la tercera ola comenzó a partir de la tercera semana de junio 2021. Aunque el aumento de casos se observa similar a las primeras olas, de febrero 2020 y noviembre 2020, respectivamente, gracias a la vacunación ha sido posible reducir el número de casos graves.

En última instancia, la Dra. Paola González de GlowDx recordó que “esta variante ya responde a las medidas usuales de protección”. Concluyó, es importante continuar con el uso de cubrebocas y la sana distancia; así como evitar aglomeraciones y continuar con la sanitización de espacios para evitar una tercera ola más grave. Por otra parte, si bien en México ha habido un déficit en el rastreo de la enfermedad por medio de pruebas, no es tarde para comenzar a realizarlas tan pronto se presente sintomatología de Covid-19.

En cuanto a la consulta popular en México, hay una campaña del partido Morena para difundirla a nivel federal que se realizará en el país, el 1 de agosto, trata sobre enjuiciar a expresidentes. Eso no solo es falso sino, sobre todo, fáctica y jurídicamente inviable.

Es cierto que, en un primer momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó impulsar una consulta cuyo propósito sustentó en esclarecer las acciones delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando estaban en el poder. Pero después La

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al evaluar la legalidad de la pregunta, fue tajante al mencionar que no podían colocarse sus nombres propios.

Así, el máximo tribunal dijo que incluir a personas en concreto en la consulta popular era inquisitorial, además de que el ámbito de la pregunta no podía estar dirigido a un individuo o individuos en particular, pues en México están prohibidas las leyes que se redacten específicamente con nombre y apellido.

Por eso, una mayoría de ministros reformularon la pregunta de la consulta popular en términos bastantes vagos, difuminando cualquier posibilidad de que fuera sobre los expresidentes: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Lo que debemos tener en cuenta es que las elecciones federales del 2018 tuvieron una participación de 56 millones 611, 027 personas, 63.42% de la lista nominal de 93.3 millones.

El partido moreno y López Obrador obtuvieron 30.11 millones, 53.19% de los votos.

Tres años después: Las elecciones federales intermedias del 2021, las más grandes del país, tuvieron una participación de 48 millones de personas, 52.67% de la lista nominal de 93.3 millones.

Como puede verse, entre una elección y otra, la participación electoral disminuyó 8 millones 611, 027 personas, 10.75%.

El partido moreno obtuvo únicamente 17.18 millones, 35.80% de los votos.

Entre una elección y otra, morena perdió 12.93 millones de votos, 17.39% con relación al 2018.

Así que para que la consulta tenga validez jurídica y sea vinculante necesita tener 37.4 millones de votos lo que representa el 40% de la lista nominal.

Ayer fue un día muy intenso para Chiapas se registraron dos balaceras en distintos puntos del estado, una fue en Cintalapa, a menos de 10 horas fue el segundo enfrentamiento a balazos el primero fue en el tramo Chamic-La Mesilla.

Hasta el cierre de esta entrega no había un posicionamiento oficial.

Ojalá y no tenga nada que ver con la detención Conocido como ‘Gordo Rufla’, el detenido, de 29 años, era objetivo prioritario para el FBI porque se encargaba de coordinar el envío de cocaína

La Policía colombiana detuvo en una vivienda de Montería, capital del departamento de Córdoba (norte) a Juan Carlos Cuesta Córdoba que, según las autoridades, es un “nuevo capo excéntrico” del narcotráfico del Clan del Golfo solicitado en extradición por Estados Unidos por tráfico de drogas.

Cuesta Córdoba fue detenido en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía colombiana y el FBI en un sector exclusivo de la ciudad de Montería, en el noroeste de Colombia, y será trasladado a Bogotá a la espera del trámite de extradición a Estados Unidos.

O se deberá al traslado del Z40 a un penal de Chiapas…

O se deberá al traslado del Z40 a un penal de Chiapas…

Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

