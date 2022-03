Dr. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Este miércoles tercer informe de gobierno del gobernador Rutilio Escandón

* En Chiapas no habrá tregua para la corrupción y la impunidad, dijo el gobernador en su toma de posesión.

Hoy miércoles 8 de diciembre de 2021, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, desde la tribuna del Congreso del Estado, dará su tercer informe de gobierno, donde sus temas principales podrían ser salud pública, obra pública, trasparencia y honestidad pública, aunque hay otros rubros de importancia para informar el día de hoy.

Son tres años del quehacer público de la cuarta trasformación de Chiapas, donde lamentablemente se ha entrelazado el fenómeno del covid 19, y contra todo, se han multiplicado los esfuerzos de gobierno para que Chiapas llegue a feliz puerto. No ha sido tarea fácil, el mismo cambio de régimen muchos no lo han digerido o asimilado aún, que creen que es más de lo mismo, y muchas veces los desleales servidores públicos hacia determinado gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, incurren en fechorías y jugarretas. No solamente traicionan a quien les dio la confianza, sino que arremeten deslealmente en contra de todo el pueblo chiapaneco.

Desde el mismo día que el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, anunció la cuarta transformación en Chiapas -8 de diciembre de 2018- como mandatario estatal, dejó cincelado y labrado su forma de gobernar en torno a lo que sería su administración sexenal respecto al fantasma de la corrupción y descomposición dentro del servicio público en Chiapas.

Textualmente dijo en su toma de posesión como gobernador: “No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias. Soy un hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la ley sin distingo alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad”. Y se fue al grano:

“La cuarta transformación comienza en Chiapas, haremos un gobierno honesto, austero pero eficaz, los recursos públicos serán para el beneficio del pueblo, no habrá desperdicios, ni gastos superfluos, tampoco insanas complicidades, ni caeré en la tentación de la adulación palaciega”.

Aquel 8 de diciembre del 2018, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, memorable día de toma de posesión, Escandón Cadenas, fue muy templado y claro en su discurso al trazar su tesis política de honestidad pública. El sello y cuño de la honestidad y virtud trasparente quedó marcado en la tierra donde se comprometió que arrancaría la cuarta trasformación.

Desde ese 8 de diciembre, ha sido el mandatario estatal, incesante respecto al combate a la corrupción y el mismo lo ha dicho: “No es discurso para llamar la atención, es nuestra responsabilidad, todos unidos debemos actuar como un solo frente para defender los intereses del pueblo”.

Los llamados del gobernador de Chiapas, al combate a la corrupción no se han interrumpido, y se han escuchado constantemente en estos últimos tres años para sembrar en los funcionarios públicos que va de a de veras el llamado a la transparencia pública, y efectivamente, que no es un discurso solamente para llamar la atención. El combate a la corrupción va porque va, y en el sentir de la gente, se aplaude estas medidas de la administración pública con resultados que deben ser a favor del pueblo.

Olvita Palomeque nueva dirigente del CATEM en Chiapas.

La buena noticia es que la exdiputada local oriunda dela Costa Olvita Palomeque, fue nombrada como nueva líder y secretaria general de CATEM en Chiapas. En sesión plenaria nacional de la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México (CATEM) celebrada en Tijuana Baja California, este fin de semana, el líder nacional de esta organización, Pedro Miguel Haces Barba, entregó el nombramiento oficial a la Maestra Olvita Palomeque Pineda como la nueva dirigente de Chiapas del CATEM en el estado de Chiapas, donde fue una de las fundadoras.

Bajo la administración del presidente López Obrador hay nuevos tiempos para el sindicalismo mexicano; ya no debe haber más líderes charros ni sindicatos corruptos, ha planteado el líder nacional Pedro Miguel Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), y esa tesis por darle el cambio al mal sindicalismo llegara sin duda a Chiapas. CATEM ha venido reiterando que, en México, nunca debió haber “intocables” en materia sindical, en clara alusión del sindicato petrolero que seguía desdibujando el sindicalismo charro en nuestro país. Congratulaciones a la nueva dirigente en Chiapas del CATEM, Olvita Palomeque.

Debate parlamentario. – Muy interesante el debate parlamentario que ocurrió ayer en el seno del Congreso de Chiapas. El diputado del PRI, Rubén Zuart Esquinca y el diputado de MORENA, Raúl Bonifaz Moedano, guardando las proporciones de ser irreverente e irrespetuoso intercambiaron impresiones y emociones que llamaron la atención, no por el tema legislativo que estaba en discusión, sino el contexto de que se puede decir muchas cosas, pero con mucha reverencia y ceremonia respetuosa, pero más allá de todo se mostró que hay “debate parlamentario” en Chiapas y que se aplaude, porque muestra el valor moral de un nuevo Congreso Chiapaneco que antes nomás llegaban a levantar el dedo y asumir poses fatales de mora política como esa de darle el banderazo de salida minutos antes de dejar el poder legislativo, para que en lugar de buscar la democracia del pueblo, irresponsablemente se van por lo más fácil y cómodo, la creación de “antidemocráticos consejos municipales”, lo que hasta ahora es un lunar negro histórico de la pasada administración legislativa y que se visualizara democráticamente el próximo domingo 3 de abril

Batalla Morenista. – Desde el Senado de la República, ya se desató una batalla de la militancia del vino tinto, entre los dos grupos de Morena por las elecciones presidenciales del 2024. La tribu que apoya a Ricardo Monreal está presionando para que se avale una iniciativa para hacer obligatorio que los partidos políticos realicen elecciones primarias para definir a sus candidatos, incluso los presidenciales en 2024. La propuesta tiene el aval de la mitad de la bancada Morenista que apoya a Ricardo Monreal como candidato Presidenciable y que sigue sumando por su condición de origen campesino y su nueva tesis democrática de “Elecciones primaria”.

Algo nuevo ante la desdibujada figura de “las encuestas” que realizan las casas encuestadoras como Mitosfki o Parametría, que ya nadie les cree, y sirven o sirvieron a la tercera como cuarta trasformación. ¿O no se puede manipular una encuesta en México, donde han caído sistemas nacionales de toda una elección federal Presidencial? ¿En las pasadas elecciones del 6 de junio, para poner un ejemplo Presidentes Municipales y diputaciones federales de MORENA en Chiapa ganaron las elecciones sin hacer campaña y hasta lograron ser los mejores votados del país? ¿Quién cree esto? Ni las abuelitas sí vivieran.

La pregunta partidista del año.

¿Podrán soportar la militancia de MORENA, entre los auténticos y los bronceados morenistas, la lucha intestina del poder en Chiapas y sobre todo soportar cuando venga las decisiones partidistas en favor de determinado candidato a la gubernatura y Presidencia de la República? Usted que cree.