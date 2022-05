Estrategia Política

Asesoría Legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La mayoría de los diputados ya sea federales o locales buscaran probablemente la reelección, unos buscaran la presidencia municipal, otros estar nuevamente en los Congresos Locales y en el de la Unión, lo cierto es que solo basta tres años para saber si realmente pueden volver a contender o haber cavado su tumba política, casi ningún diputado, ni presidente municipal, ni ningún funcionario usan la mercadotecnia, es muy elemental la mercadotecnia política, si un diputado federal, local o un presidente municipal quiere estar cerca de la gente sin estarlo físicamente, entonces hay que estar haciendo encuestas ante la población o el distrito electoral que representan, saber todas y cada una de las necesidades de las personas, no es bueno decir, “yo lo sé todo”, “yo sé lo que la gente necesita”, porque no es cierto, las necesidades de la gente son distintas, no solo es pavimentar calles, carreteras, inaugurar escuelas, hospitales, las presidencias municipales del país pueden hacer labor de gestoría social con personal pagado por el gobierno, gestionar medicinas para quienes más lo necesitan y quienes están enfermos y no tienen acceso a los servicios de la salud, gestionar quimioterapias en hospitales para personas, niños y niñas con cáncer, gestionar leche para que todas las viviendas de nuestro país tengan un alimento más sano, los niños y niñas que viven en condiciones de extrema pobreza no tienen acceso a la leche, están mal nutridos, ni siquiera conocen el chocolate, no solo se trata de destinar recursos recortados a SEMARNAT para que la gente se ponga a sembrar arbolitos, está muy bien esa labor, pero también se necesita sembrar niños y niñas bien nutridos para que tengan un mejor rendimiento en sus escuelas, los candidatos a un puesto de elección popular no solo debe pensar en lo que va a ganar cada quincena, sino en el bien que podría hacer desde una curul o como primera autoridad de su municipio, ser gobierno de puertas abiertas, las presidencias municipales al menos 4 veces a la semana deben recibir a la población en sus instalaciones para escuchar propuestas, peticiones, la gente puede llegar a adorar como un Dios a su presidente o lo puede odiar como al mismísimo chamuco, esto, depende de la estrategia política que cada presidente traiga, lo importante es siempre usar la mercadotecnia los 365 días y las 24 horas, un político no debe estar disponible únicamente de 9 am a 3 pm, sino las 24 horas y cada vez que se le busque, siempre dar solución a todas las situaciones, en relación a los diputados no deben ver su oficina de San Lázaro ni de sus Congresos Locales a los que pertenezcan como un huevo donde se van a esconder y no volverán a ver a sus electores, es por ello que en muchas ocasiones han sido duramente criticados, los Diputados siempre tienen personal administrativo que coordine o asesore sus oficinas, ellos bien pueden coordinar juntas en sus distritos electorales, a su Distrito electoral que los llevó a ocupar una curul se le debe hacer de su conocimiento las intervenciones que tengan en el Congreso Local o el de la Unión, así como las propuestas presentadas y las aprobadas, es muy importante usar la herramienta de la mercadotecnia la cual no solo sirve para verse bien físicamente o con cierta determinada ropa, sino, implementar la estrategia de estar cerca de sus electores por medio de las encuestas para que la población municipal o el distrito electoral sepa que su diputado, diputada o presidente municipal están interesados en sus propuestas, que es un pueblo al que se le escucha, SI YO FUERA DIPUTADO FEDERAL de inmediato crearía las iniciativas donde realmente se apoye a los niños, niñas, mujeres violentadas, hacer que se respete la equidad de género, se llevaría a cabo juntas con las personas del distrito electoral que llevó a uno a ocupar esa curul para representarlos, no hacer juntas políticas ni politizar las situaciones, porque hay quienes solo gobiernan para las personas de su partido, es en general, recuerden algo, siempre a los otros políticos con quienes se pelearon políticamente terminan abandonando por completo a sus electores, entonces, no es restar, es ayudarlos para sumar y tomar más poder cada día mas, y no solo ser Diputado Federal, sino Senador, Gobernador, y porque no, Presidente de la Republica con propuestas que beneficien al pueblo, a la clase trabajadora y apoyar más a los empresarios y empresarias para que siempre y cada día mas se abran más y más fuentes de empleo, yo quisiera representar a mi país con una Diputación Federal plurinominal y entonces hacer valer los derechos de las personas más desprotegidas, hacer lazos con los empresarios y empresarias para crear más fuentes de empleo, promover subsidios para las empresas y que los trabajadores ganen muy bien para que puedan llevar una vida decorosa y una calidad educativa de lo mejor, todos las personas merecen respeto, que haya alguien que de verdad los represente y les entregue a manos llenas el poder, las oficinas de gobierno no son de los funcionarios ni diputados, son del pueblo, ayudar a las madres solteras y niñas y niños para que sean excelentes profesionistas, pónganme a prueba y verán de lo que soy capaz por mi gente y mi país.