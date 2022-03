Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Fiscalía de Chiapas labor garante; y que ha dado la cara en favor del cero impunidad

Resulta trivial y hasta frívolo pensar que los ataques, pero más las controversias que se han dirigido a la figura del Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, son golpes demoledores, destructores o que le están restando imagen a su persona por el caso del médico del ISSTECH o del secuestro del niño de San Cristóbal de nombre “Dylan”, cuando resulta todo lo contrario, porque no se ha violentado la ley, el “cero impunidad” que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, estableció en Chiapas, y que ha sido reconocido en todo el país sobre todo esa coyuntura de devolverle a muchos chiapanecos sus tierras que les habían sido arrebatadas durante sexenios, le ha dado un valor agregado al cero tolerancia también, y muy penoso en el caso del Médico Grajales Yuca, que es un caso excepcional por su labor médica y que de pronto salen estas acusaciones de familias chiapanecas, pues no deja de ser un predicamento, pero que se tenía que cumplir con la ley.

Que hay adversarios y contrarios a su trabajo dentro de la procuración de justicia, no se puede negar, es parte de una encomienda pública tal vez la más difícil junto con la secretaria de gobierno, dentro de una administración pública estatal, pero que se tienen que tomar medidas a veces muy difíciles como esta de aplicar la ley a un personaje que había dedicado su trabajo a la medicina en estos tiempos de covid 19, y que de no hacerlo también hubiera sido lo mismo, se estaría fustigando del porque no se estaba aplicando la ordenanza legal en contra del acusado médico.

Tan ha sido transparente el caso, que el propio Fiscal de Chiapas ha dado la cara con entrevistas nacionales de reconocidos personajes de la prensa, y por nada del mundo se desdijo o reculó, dijo lo que se tenía que decir que se estaba cumpliendo con la ley, pero aquí en la aldea chiapaneca muchos lo convirtieron en patraña, argucia y chisme, porque observaban al profesional de la medicina, y no a las acusaciones de otras familias chiapanecas.

Ayer mismo en su viaje a Sonora, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hablo del cero impunidad y el cero tolerancia, que son emblemas de Chiapas, y habló sobre el respeto de la ley, que debe de haber en los nuevos funcionarios públicos tanto federales como estatales. Por eso causa carcajeo que algunos digan que se encuentra en la lona Llaven Abarca, el Fiscal de Chiapas está más consolidado que nunca, y ojo, con reconocimiento nacional, porque los casos del médico y del secuestro del niño de San Cristóbal que lo politizaron en Chiapas, se ha litigado en los más importantes noticieros nacionales cómo lo advertimos antes, y lo primero que sale a la luz pública es que se aplicó la ley a un médico en el momento más complicado como era estar dentro de una pandemia que hay cada 100 años, pero que había que cumplirla, y eso no gustó y eso también se aprovechó para desdibujar el trabajo de la procuración de justicia.

En otro caso que también fue un escenario de ataques y litigios fue cuando estuvo envuelto en un problema una hija del gobernador, donde también fueron difíciles situaciones que ocurrieron sobre todo las postales que transcurrieron en videos, ¿y qué ocurrió? Pues aplicar la ley, a los que estuvieron coludidos en este asunto, porque había delitos que estaban gravados, pero también delitos que ya estaban previamente denunciados, y por eso se vivió esa fotografía también muy difícil por los personajes protagonistas pero que también fue muestra de la aplicación de la ley. En fin.

Rapiditas. – Hay muchos motivos para que, en el PRD de Chiapas, asuma el papel de dirigente estatal un conocido personaje que ya fue diputado local y un dirigente estatal de la famosa CIOAC, y nos referimos a José Antonio Vázquez Hernández, aunque por ahí hay una tribu que busca enchufar a otro candidato. Sin embargo, si algo hay que reconocer con sus defectos y virtudes, es que Vázquez Hernández es un emblema al interior del sol azteca y eso se gana con el trabajo de muchos años. La experiencia no llega en un día, sino en años y ahora hasta de cambios de trasformaciones en el país, que de la tercera pasamos a la cuarta. Así las cosas. Se cazan apuestas…La chiapaneca María Elena Orantes, fundadora del colectivo nacional femenil 50+1, vaya arrestos y temple para el trabajo social y político que ha mostrado a lo largo de su carrera que ya la llevo a la senaduría, diputación federal y diputación local. Entrevistada desde la Torre digital de Diario de Chiapas, mostró una experiencia enorme en su liderazgo de este colectivo femenil, que además ella lo creo, y que ahora tiene integrantes femeninas por todo el país, desde secretarias de Estado, senadoras, diputadas federales ministras, magistradas y párele usted de contar porque también hay mujeres indígenas. Un colectivo nacional que la ha llevado a grandes participaciones –ahora vías remotas- como la de la semana pasada con gobernadores y senadores donde se trató el tema de “Justicia penal”, y donde fue la única invitada especial. Nadita, y ahora estrenado un programa nacional en televisión convencional y digital denominado “hablemos de todo”. Bien…. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, llamó a la conciliación entre los grupos parlamentarios del PT y PES por la disputa que se generó en torno a la presunta “compra” de diputados; en ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que no vale la pena ninguna ruptura pues “ningún cargo es tan importante como el proyecto de transformación del país”. Así que el PRI, podría enfilarse con más fuerza para dirigir la cámara de diputados, y además al gobierno de la 4T, no le beneficia en nada un sainete antidemocrático, pero sobre todo muy deshonesto e indecoroso. Perder credibilidad en estos momentos sería lo peor. Adueñarse de algo que no le pertenece, adiós trasformación del país. ¿O no? Ver para creer. Dixe.

Juan pueblo: Las grandes interrogantes en Chiapas más allá de los temas de salud pública, sigue siendo de que si habrá maridaje y vínculo entre el PVEM y MORENA, pues en su última visita del dirigente interino de MORENA nacional Alfonso Ramírez Cuellar, vino abrir su bocota a los cuatro vientos regodeándose de que no habría alianza entre el partido del tucán y el vino tinto, cuando ya en México están las negociaciones con los auténticos liderazgos que están atrás de MORENA, y los hay barracos y hembras, pero cuentan con mayor fuerza porque tienen la bendición del inquilino del palacio nacional.

Otro tema en Chiapas con el signo de interrogación (¿¿¿) es esperar la línea de Avenida Insurgentes, pues dentro de los ajustes a los estatutos aprobados para todos los priistas del país, es que dentro del nuevo contenido que se establece es que el PRI podría aliarse con todas las fuerzas políticas, lo que para algunos abre la puerta a una eventual coalición con el PRD y otros dicen que, con Morena, aunque usted no lo crea.

Facebook: El que emita contenido político en la elección de 2021 debe decir quién es y cuánto pagó. Órale. Bien por el trabajo limpio en las redes sociales.