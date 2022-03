Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Fuego cruzado entre los de la 4T

Fue ampliamente conocida la mala relación entre el Fiscal Gertz Manero y el titular de la UIF Santiago Nieto. Una situación que, por la importancia de ambas instancias dedicadas prácticamente a lo mismo, merman la confianza en las investigaciones de ambas. Lo que ha sido una no muy grata sorpresa para el ejecutivo e inaudita para el resto, es lo que se supo a través de dos periódicos, le guste o no al Presidente, de gran relevancia en el país. Y sí, el mismo día cada periódico publicó su información, curiosamente un medio para cada funcionario. Lo cierto es que la escandalosa información sobre enriquecimiento ilícito de ambos personajes y la poca importancia que le dieron en Palacio, desestima el legítimo interés de acabar con la corrupción que le impide a México reducir la brecha entre pobres y ricos que mantiene en la ignominia a gran parte de la población. Funcionarios que requieren uno del otro de la impecabilidad de sus gestiones, el que proporciona información verás para que el otro procure justicia, de ahí la gravedad de esta lamentable circunstancia, cómo permitir que la libertad de un ciudadano recaiga en manos de funcionarios que además de ser señalados por posibles actos de corrupción, se han demostrado mutuamente, con los recursos que cada uno tiene como facultad investigar, la falta de calidad moral que ambos, como funcionarios anticorrupción han tenido en un gobierno que hasta el cansancio ha dicho “no somos iguales ya no hay corrupción” El nivel de evidencias que presentaron y la detallada descripción de una red de lavado de dinero por una empresa de la que es socio Gertz Manero y su yerno, son sin duda, fuentes provenientes de la FGR así como de la UIF o por el ex titular de la UIF quien a lo largo de estos tres años tuvo el poder de acceder a información clasificada que al parecer está dejando escapar. Para el ejecutivo tales evidencias son un tema de Seguridad Nacional, las implicaciones que tiene para el país que el FGR, quien tiene en su poder la facultad de solicitar órdenes de aprehensión, esté involucrado en actos de corrupción, pero, sobre todo, en la fabricación de delitos para quitarse de en medio enemigos o vengarse de ellos es un tema mayor. El Presidente no debería minimizar tales hechos, insistir en un golpeteo de conservadores o incluso y peor aún, que el Universal la trae contra Gertz y el Reforma contra Nieto, que sigan su camino porque mejor se va a desayunar, prende una alarma más de la falta de atención a problemas graves del país, a la incapacidad de controlar a su gente y a la información que sale de ellos. La falta de probidad del ejecutivo deja a todos los ciudadanos en indefensión frente a quienes debieran procurar justicia en este país. La pregunta es ¿Quién dará seguimiento a estas investigaciones y en quién tendremos que confiar? ¿En un funcionario sin ninguna aptitud y experiencia como lo es Pablo Gómez ahora al frente de la UIF? Mientras tanto en Cancún dan la bienvenida al Batallón Turístico con balacera provocada por un grupo de delincuentes que llegaron nuevamente del mar. El pánico entre turistas fue total, pero su sorpresa al ver que los uniformados no pueden reaccionar fue superior. Ninguna tranquilidad genera para los visitantes que quieren disfrutar de nuestro hermoso Mar Caribe, verse rodeados por decenas de hombres uniformados con armas largas, mientras no haya consecuencias ni operaciones ofensivas, la GN sólo está expuesta en condiciones difíciles para trabajar y descansar, la estrategia no puede seguir siendo la misma. La realidad obligará a la SSPC a cambiar de protocolo o a renunciar.

DE IMAGINARIA

Un video en donde Gastón Arriaga líder de Morena en Tamaulipas le grita vivas al Cártel del Golfo, es evidencia absoluta de que los grupos criminales empiezan a tener control en la vida política de nuestro país, tal como fue denunciado por muchas voces en las elecciones pasadas.