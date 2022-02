¿Hay culpables del desempleo?

Poder y Dinero

Conforme avanza la guadaña inmisericorde del COVID-19 en México, salen a relucir todas las deficiencias de un sistema burocrático que no entiende razones del Pueblo Sabio. La actuación de la Cuarta Transformación, es criminal. La lentitud en la toma de decisiones, el guardar el dinero para comprar votos y mantener el poder en el 2021, el mentir descaradamente sobre el avance de la pandemia, entre muchos errores graves, sentencia a muerte a muchos compatriotas.

En insumos, hay carencia en todos los hospitales públicos y la irracional actitud de la Cofepris, liderada por Alfonso Novelo Baeza, de no liberar permisos para importación de pruebas para detectar coronavirus, los medicamentos e insumos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria. Eso es incompetencia criminal. Esa es la rabia que sienten quienes han perdido a familiares por la epidemia.

En higiene hospitalaria, no hay sanitización constante en los nosocomios del sector público. En condiciones “normales” tampoco lo hacen como denuncian en todo el país miles de médicos, enfermeras y camilleros. No se salva ningún hospital. La falta de insumos y la falta de higiene hospitalaria, infectó a decenas de médicos en Coahuila, Tamaulipas, Edomex, Ciudad de México. En la clínica 72 del IMSS, hace casi 3 semanas, médicos y enfermeras se quejaron de falta de protección en la atención de enfermos. Pacientes, sus familiares y personal, se está infectando sin control y sin medida. El IMSS se justifica afirmando que el contagio se da fuera de las instalaciones. Pero los médicos atienden dentro del hospital… bueno, eso creemos.

Por si fuera poco, ante la falta de pruebas para detectar el COVID-19, que no aprobó a Cofepris a tiempo, con el fin de manipular la información y disminuir el número de infectados para no provocar un caos mayor al que hoy vivimos. Las pruebas llegan en algunos casos, días después que murieron varios mexicanos por esa neumonía viral.

En lo económico, los analistas consideran suicida la política gubernamental. Pero López Obrador insiste en afirmar que el plan económico de México será un modelo a seguir para otros países. Estrangular a los generadores de riqueza, los empresarios pues, ante los despilfarros de los políticos que están enloquecidos en obtener y mantener el poder a costa de la salud y vida de millones de seres humanos. AMLO se queja que grandes empresarios deben al fisco 50 mil millones de pesos, y le pidió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que interceda para que paguen. El gobierno tiene instrumentos para obligar al pago de ese dinero. Que lo haga y no castigue al resto del sector privado por quienes no cumplen con sus obligaciones.

Ya se ven los efectos de la pandemia en el empleo. En los últimos 15 días, se perdieron 480 mil trabajos formales, de acuerdo a los datos de la Secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, y el director del IMSS, Zoe Robledo. Sin embargo, se estima que otro medio millón de empleos, pero informales, se aniquilaron. En unos meses podría perderse un millón de empleos más. La política fiscal, el presupuesto, debe ser la herramienta que tenga el Presidente para enfrentar esa otra pandemia mundial. Así salvaría la economía.

El tratamiento de la pandemia, con más de un mes de retraso, que implicará la muerte de cientos de mexicanos, será lo que marque la administración de la 4T. Todavía está a tiempo de corregir errores y salir en los libros de texto gratuitos como el gobierno de avanzada ante una pandemia de alcances apocalípticos.

PODEROSOS CABALLEROS: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en legítima defensa del sector privado que representa, cuestionó la política de apoyo al empleo, propuesto por los empresarios. A él se unieron otros empresarios como el Grupo Monterrey-. Todos fueron bateados por AMLO. No pedían limosna, ni perdón de impuestos, ni mucho menos que los rescataran. Sólo piden mejores condiciones para pagar. ¿Eso no lo entienden en la 4T? *** Ahora el gobierno dice que castigará a las grandes empresas que realicen despidos masivos, como afirmó Claudia Sheinbaum, la gobernadora. Entonces pueden hacer despidos “pequeños”. *** Sobre los 108 mexicanos que fallecieron en Estados Unidos, especialmente los 89 de Nueva York, usarán aviones del gobierno o le pedirán otra vez el favor a Andrés Conesa de Aeroméxico, para devolverlos a la patria. Que pongan a volar el TP01 de Peña Nieto. Que le den uso para traer mercancías para los hospitales mexicanos. Las obsesiones no son de un estadista.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando a consecuencia del COVID-19, Fibra PLUS y NMS pusieron a disposición de la ciudadanía afectada por el Coronavirus, áreas libres disponibles para ser utilizadas y acondicionadas como mejor lo consideren varios Estados donde las firmas tienen presencia. Gustavo Tomé, Fibra PLUS y NMS, enfermó del COVID-19 y ahora está saludable. Por ello su interés por evitar mayor propagación del virus en el país y poder contribuir en la atención de quienes ya padecen la enfermedad.

