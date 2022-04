Asesoría Legal

Irresponsabilidad ante el Covid

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

COVID, Coronavirus, Ómicron, Virus, la I aun no le dan nombre al futuro virus, y la D es Deltacrom, esto parece nunca acabar, y nunca se va a acabar si no se vacunan y dejan de usar gel antibacterial, cubrebocas y siguen yendo a eventos masivos y no se cuidan, los políticos no solo de nuestro país sino del mundo entero no saben absolutamente nada del Covid, son unos completos ignorantes jugando con los Estados poniéndoles colores de semáforo según su propia conveniencia y matando a millones de personas por su ignorancia, simplemente que nunca lo van a reconocer, son unos ignorantes, no puede ser que la Ciudad más poblada del país que es la Ciudad de México se encuentre en semáforo verde y otro Estado en semáforo naranja y así sucesivamente, no puede ser posible, todo el país está totalmente contagiado, ¿en qué cabeza cabe mandar a los estudiantes a clases presenciales?, todos los municipios del país hay casos contagiados, no pueden decir que están en semáforo verde pues hay casos graves de Covid y se están muriendo diariamente, no estoy faltándole el respeto a mis autoridades pero, a estas alturas ya no sé qué pensar, que irresponsabilidad decirle a la gente que ciertos Estados están en semáforo verde, la gente escucha que están en semáforo verde y de inmediato salen a la calle a convivir socialmente, a asistir a eventos masivos, la gente ya no usa cubre bocas pues se andan contagiando unos a otros, las autoridades ya se están olvidando de la campaña de la sana distancia, el uso obligatorio del cubre bocas, gel antibacterial, etcétera, solo les recuerdo que a los gobernantes nada les importa la familia de ustedes, ellos hacen su trabajo como si nada, nunca se presentaron los estudios y evaluaciones de las vacunas y verificar su efectividad ante las personas en general, recuerden que no todos los cuerpos reaccionan igual ante una vacuna procedente del extranjero y si algo sale mal nadie se hace responsable, están apareciendo más cepas y variantes, entonces, ¿Cómo que en semáforo verde?, las personas se siguen contagiando, hay muchísima gente que son asintomáticas, cuando en algún comercio o dependencia les toman la temperatura obviamente va salir en 36 grados o 36.3, pero, eso no quiere decir que la persona no tenga Covid, México no estaba ni está preparado de cómo saber con exactitud si tienen o no Covid, pues hay interrogantes, tan solo yo recuerdo que no tenía nada, cuando me fui a hacer la prueba curiosamente a los 2 días ya tenía todos los síntomas, me da la impresión de que estuvieran usando el mismo objeto que le meten a la nariz a las otras personas, hay que recordar que no todas las personas son responsables, cuando intenté hacerme la prueba de sangre ya era demasiado tarde, ya me habían contagiado, duré más de 20 días aislado, y lo más correcto es estar 40 días aislado, no 1 semana como los médicos ignorantes dicen, lo que si he investigado es que al día debemos hacer mínimo 5 gárgaras de agua con sal tibia para no darle la oportunidad al Coronavirus de multiplicarse en nuestro cuerpo, es una solución salina semi caliente, pero, especialmente por la mañana, antes de salir de casa y al regresar a la misma, muchas personas no pueden estar tomando tanto medicamento porque como lo vuelvo a repetir, nuestro organismo es totalmente diferente, hay que recurrir a los remedios caseros también pues es importante, los médicos mexicanos no realizan ninguna evaluación a ningún cuerpo humano, solo les indican que tomar sin pensar que su cuerpo puede rechazar el medicamento, en mi caso, el paracetamol me bajaba las defensas y me dolía mucho el estómago cada vez que lo tomaba, le pregunté al médico del porque la reacción y solo me dijo el muy ignorante que era normal, dejé de tomar todo el medicamento y solo decidí tomar jugo de naranja natural en la mañana, tarde y noche, junto con té de canela, cebolla morada, jengibre y dos dientes de ajo, de igual manera conseguía agua de coco y tomaba medio litro al día, todo esto fue lo que me revitalizó y no las pastillas que los médicos indican, recuerden que estos ignorantes solo siguen protocolos sin pensar en la salud de la gente pues los médicos mexicanos tienen fama internacional de ser ignorantes e irresponsables pues jamás realizan estudios al cuerpo humano, ellos solo siguen protocolos del mediocre y pobre sistema de salud mexicano, un poco más y me muero por culpa de un ignorante medico al cual considero creo pasó de panzazo desde la primaria hasta la universidad, si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va hacer, los políticos solo quieren posicionarse en el gobierno para obtener poder, se rodean de gente mediocre que no saben absolutamente nada sobre la salud y de paso, perjudican a millones de mexicanos diciéndoles que su Estado está en semáforo verde, ningún Estado puede estarlo pues hay casos en todos los municipios de todo nuestro país, lo que si se desató fuertemente fue la gripe y la tos a la cual consideran de poco peligro, lo que no saben es que el Ómicron es parte de esos síntomas, ¿Cómo un funcionario se atreve a decir que el Ómicron no es peligros sin sustentarlo con una evaluación o un estudio y presentarlo a los medios nacionales de comunicación, porque quien diga que no hay peligro entonces será responsable de las muertes de las personas por permitir que se confíen, de la gripe y la tos le echan la culpa a los frentes fríos, simplemente la gente en general no debe confiarse, no salgan de casa si no tienen a que salir, no acudan a eventos ni fiestas, todos tienen familia y sus hijos e hijas merecen respeto y si dicen quererlos cuando menos entonces no acudan a ninguna junta donde haya más de 5 personas, pónganse cubrebocas al hacer sus alimentos pues los contaminan al hablar frente a ellos, traten de ponerle alcohol en spray a las monedas y billetes que reciban, es trabajoso pero se acostumbraran pues el dinero trae muchas bacterias y virus y contaminan las manos y al contaminarlas nos tallamos la cara sin querer y de igual manera se contamina y así sucesivamente, hay que sanitizar los vehículos, y seguir exigiendo que todo transporte público sea sanitizado antes de que alguien los aborde, no podemos ir por el mundo contaminando a la gente, pensemos en nuestra familia, no nos gustaría que alguien los contamine, entonces, no contaminemos ni hagamos lo que no queramos que nos hagan, así de fácil y así de sencillo, sabemos muy bien que tenemos autoridades ignorantes, entonces, seamos más responsables en nuestros actos, no seamos irresponsables ante el Covid, porque el resultado es fatal no solo para nosotros sino para todos en general.