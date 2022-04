Comentarios Políticos

Armando Domínguez

La 4T y el daño irreversible para México

Para comenzar… La soberbia de la llamada Cuarta Transformación, no permite ver al ga-binete, asesores y al propio presidente, que la economía pende de un hilo, la incertidumbre y desconfianza del sector empresarial e inversionistas va en aumento. A su llegada al ae-ropuerto de Monterrey, el cinco de septiembre de 2018, antes de una reunión con empre-sarios, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo muy seguro que recibía un país estable y sin crisis económica. A los pocos días de ese mismo año, señaló que el país estaba en bancarrota debido al poco crecimiento económico y falta de empleos, pero pese a la situación dio su palabra de que cumpliría sus compromisos de campaña. Y preferimos brindar el beneficio de la duda ante tanta incongruencia en pocos días. No pa-saba ni un mes, y el cuasi presidente de la Nación, dijo a bocajarro que en obediencia al “mandato de los ciudadanos”, cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacio-nal de México (NAIM), y fueron esas palabras el prefacio del riesgo e incertidumbre que comenzaría a frenar la inversión nacional y extranjera. A tres años de esos acontecimien-tos donde la mala decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, acarreó una sig-nificativa reacción negativa de los mercados financieros, acción que mostró que la incapa-cidad e inexperiencia fue el comienzo de la crisis económica que estamos viviendo hoy en el país. A la mitad de este gobierno y ya con más de un año de pandemia, la economía del país aqueja cada día el bolsillo de los mexicanos, pero sobre todo a las firmas, aquellas que generan ingresos a la nación, y en estos 36 meses de “transformación”, se fue acre-centando el temor dentro de todo sector empresarial. La soberbia de la llamada Cuarta Transformación, no permite ver al gabinete, asesores y al propio presidente, que la eco-nomía pende de un hilo, la incertidumbre y desconfianza del sector empresarial e inversio-nistas va en aumento, hoy no solo emigra Tesla o Citi Banamex, también Nissan, que ya anunció el cierre de su planta en Morelos y despidió a más de 500 trabajadores. Las ocu-rrencias de una “economía moral”, representadas en préstamos a la palabra o las famosas tandas del bienestar, ya no tienen fondos para que los microempresarios enfrenten la crisis económica derivada de la pandemia, no sirvió ni como paliativo para ayudar a quienes ge-neran empleos e ingresos. Tanto las políticas, como los programas y las pocas estrategias que ocupan en este gobierno, no solamente están llenas de ideologías y ocurrencias, tam-bién de opacidad, incapacidad, incompetencia; pero, sobre todo, no han impulsado un ver-dadero desarrollo y crecimiento económico para el país, como lo hacen las empresas que confiaron en México para invertir. La incertidumbre empresarial interna y la extranjera influ-ye de manera determinante en la economía de todo territorio, y si seguimos así, el país acabará con menos empresas y todavía más desempleos. El daño irreversible que la 4T le está ocasionando a México, costará años, e incluso generaciones para poder revertir el deterioro ocasionado. Fatal.

El Senador Eduardo Ramírez Aguilar, reconoce al Procurador Fiscal. – Allá en la capital del país, ERA, celebró y aplaudió el nombramiento del nuevo procurador fiscal, Arturo Medina Padilla, de quien dijo será un digno representante de esta institución. Los procuradores fiscales, dijo, son una especie de representantes como son los Ministerios Públicos, con la diferencia que los MP representan a la sociedad y éstos representan para que la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público tenga mayores ingresos, para el combate a la pobreza, infraestructura en salud, apoyo a la educación, etc. En este sentido, le hacemos un llama-do respetuoso, dijo Ramírez Aguilar, al nuevo Procurador Fiscal, para que se rodee de expertos en el derecho fiscal, que tengan un compromiso por México, porque tal parece que cuando inicia la litis en los tribunales federales de justicia, administración o fiscal,

existen componendas que van en perjuicio de los más pobres. Dijo al final que este nom-bramiento adquiere una relevancia nacional, por lo que vamos a estar muy al pendiente de que se cumpla con esta responsabilidad y sea esta comisión permanente, la que vigile el estricto cumplimiento de lo que hoy estamos diciendo, estamos seguros que la agenda será siempre en beneficio de los más necesitados. Nadita.

Primera reunión de la CATEM en Chiapas. Se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, la primera reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, de la Confederación Autónoma de Trabaja-dores y Empleados de México (CATEM. que preside Olvita Palomeque Pineda. Por lo que una vez comprobado el cuórum legal se procedió a dar lectura a los lineamientos que rigen a nivel Nacional y Estatal a la Confederación, quedando establecido que este Comité Esta-tal sesionará de manera ordinaria el último sábado de cada mes. Palomeque Pineda infor-mó a los miembros del comité estatal que tienen que presentar su plan de trabajo por escri-to y digitalmente a más tardar a inicios del mes de marzo, por lo que los exhorto a que lo realizaran de manera consciente y enfocado a aportar ideas que convergen en el mejora-miento de la actividad sindical y esta a su vez se traduzca en beneficios directos a los agremiados de los diferentes sindicatos que conforman la federación estatal. Aunado a lo anterior lanzó la convocatoria dirigida a las organizaciones sindicales que quieran unir fuerzas con la CATEM. Chiapas y sumarse a las filas de esa Federación y así de manera organizada y en unidad sindical alcanzar los objetivos de sus gremios y agremiados, que con esta convocatoria se pretende abrir no solo las puertas, sino también diferentes espa-cios de expresión y lucha que culminan finalmente en mejoras laborales y salariales, así como también el acercamiento a las diversas plataformas y beneficios que la CATEM, ofrece. Resaltó la dirigente de CATEM, Olvita Palomeque, la importancia que esta federa-ción da a la participación de la mujer, por lo que exhortó a su Comité Ejecutivo para que integren en las delegaciones regionales y Municipales a mujeres que ejerzan su liderazgo dentro de las diferentes organizaciones sindicales agrupadas a esa federación. Ahí la lleva.

Muy escasos alcaldes tienen tan tremendo arranque y, en sus primeros 100 días del trie-nio, se dan el lujo de planear el desarrollo de sus terruños, como sucede en la capital de la Fraylesca donde se realizó la Reunión Plenaria para la Instalación de COPLADEM 2022-2024, validación de priorización de Obras ejercicio fiscal 2022 y Validación del Plan Munici-pal de Desarrollo 2022-2024 del municipio de Villaflores. El alcalde Mariano Rosales Zuarth fue muy claro al decir que los miembros de los comités deben vigilar el desarrollo de la obra pública a realizarse; «ustedes son los oídos y los ojos del Ayuntamiento para que se utilicen materiales de calidad y que se utilicen adecuadamente», dijo. Aseveró que obra que no se concluya no se pagará al constructor, ya que tenemos datos de algunas constructo-ras que se van atrasando y también de las empresas responsables que han realizado su trabajo como se ha encomendado. Mencionó que se han interpuesto algunas denuncias en contra de constructoras y personas que no han cumplido a cabalidad con la ejecución de la obra y pidió a los miembros de los comités hacer uso de su facultad de exigir la ejecu-ción de la obra pública al cien por ciento. Hicieron presencia 128 de los 130 comités de Planeación de los ejidos en la zona rural, así como las colonias y barrios de la cabecera municipal, así como funcionarios del gabinete del Ayuntamiento de Villaflores. Muy bien.

Para finalizar… El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, estuvo en Cintalapa de Figueroa, donde entregó el Mercado Público de la colonia Urbana Norte en la cabecera municipal y la vialidad pavimentada con concreto hidráulico que da acceso al inmueble, obras de impacto social que permitirán mayor movilidad urbana, activarán el comercio local y por ende mejo-rará la economía local. Además, supervisó, acompañado por el alcalde Ernesto Cruz Díaz, y secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, la pavimentación con con-creto hidráulico y asfáltico del Boulevard Rodulfo Figueroa, una vialidad importante para mi tierra, porque mejorará la movilidad e imagen urbana de la cabecera municipal. Por cierto, la diputada cintalapaneca Zoily Linaloe Nango Molina, propuso un punto de acuerdo en la Comisión Permanente por el que se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas del Estado a realizar un dren pluvial en la carretera Sayula-Cintalapa, ya que en el tramo carretero se encuentra un socavón de enormes dimensiones que pone en riesgo a quienes transitan por la zona* * *Después de Tapachula, el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, llegó a Huixtla para dar a conocer la agenda legislativa del Periodo Ordinario 2022 que contem-pla la Reforma Eléctrica, Reforma Electoral y la Consulta de Revocación de Mandato; don-de manifestó que las iniciativas que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen la finalidad de fortalecer la Cuarta Transformación de la vida pública de México en beneficio de todos los sectores de la sociedad, combatiendo de manera frontal la corrup-ción. En Tapachula, durante la Asamblea Informativa sobre la Reforma Eléctrica a los sec-tores productivos, Llaven Abarca, manifestó que su aprobación traerá grandes beneficios para la población y a todos los sectores empresariales de la región Soconusco. Las regio-nes de Tapachula y Huixtla, permanentemente han estado en resistencia de pago a la Co-misión Federal de Electricidad (CFE), razón por la que, la asistencia de los interesados en el tema, fue muy nutrida* * *El diputado Toño Aguilar Meza, también presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Co-municaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia solicite a la empre-sa Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V., revise y reconsidere los aumen-tos de tarifas de peaje en los tramos carreteros que tiene concesionados en el Estado de Chiapas. “Consideramos que este aumento de la tarifa de peaje no tiene ninguna justifica-ción que la sustente, tomando en cuenta el mal estado en que se encuentran la mayoría de las vías”, dijo Toño* * Apunten.

¿Cómo ve?

Así las cosas…