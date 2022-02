Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La amistad, un concepto difícil, mas no imposible, de encontrar en el ser humano

• A mi hermano José Luis Cabrera, en su aniversario de vida en completa salud…

Después de un par de días de ausencia, con la venia de nuestro director, por motivo de habernos ido a otra entidad a celebrar un año más de vida, o como dijera un amigo, un año menos que se nos va, hoy nuevamente amigo lector, estoy aquí agradezco de regreso y recordando a el senador ERA queremos comentarles algo sobre la palabra amigo, o la amistad. Primeramente, a Dios todo poderoso por haberme dado la dicha de cumplir un año más de vida y festejarlo al lado de mis hijos. Seguidamente decirte que gradezco también a Dios permitirme conocer a los verdaderos amigos, los que procuran la amistad, los que honran la amistad, los que realmente conocen y manejan el concepto de la buena amistad, a ellos les agradezco por permitirme estar en sus listas de amigos, los que el día de nuestro cumpleaños se tomaron un pequeño espacio o tiempo para desearnos muy buenos deseos y felicitaciones, a todos ellos mi gratitud, respeto, admiración y cariño… comentarte que Dios nos da la oportunidad de conocer a los amigos, porque dicen por ahí que, a los hermanos nos los imponen, pero, a los amigos, los elegimos nosotros, para bien o para mal, y a todos y todas esas personas que nos enviaron sus buenos augurios, deseos y felicitaciones les digo con la mano en el corazón, gracias por elegirme como su amigo. Enumerarlos o dar a conocer sus nombres no nos alcanzaría los caracteres o páginas, por eso lo hago extenso de manera general. decirte que, en la verdadera amistad, no hay rangos sociales, políticos, o económicos, en la amistad, hay respeto, cariño y sobre todo apoyo y solidaridad mutua, es decir, estar siempre, en las buenas y en las malas. no importan las circunstancias en que te encuentres, cerca o lejos, los amigos nunca se dejan de procurar y ocupar entre ambos, por eso doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad cumplir un año más de vida, y quiero agradecer infinitamente a mis verdaderos amigos por ese mensaje de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, y por supuesto, la llamada vía celular, que nos hicieron llegar para manifestarnos sus reconocimientos por haber arribado a un año más de vida. Agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y específicamente porque nos ha permitido brincar hasta hoy en día, la Pandemia provocada por el COVID-19, que azota a nuestro país. A los falsos a los falsos amigos, a los amigos por interés, a los amigos por necesidades, a los amigos por conveniencia, a los amigos por cobardes, porque hay amigos cobardes, aquellos que no pueden estar contigo porque no tienes la relación con el senador, diputado o gobernador y eso en el buen castellano, es cobardía, porque como ya describimos líneas arriba, los amigos en las verdes y las maduras, no les debe importar quién sea el gobernador o presidente de la república, o tu enemigo no puede ser enemigo de tu amigo o viceversa, sino te busca, no te llama, no te manda mensaje, ese es tu amigo cobarde, (así lo definimos nosotros) o definitivamente no es tu amigo, y aquel que te busca o te llama mediante intermediarios es un amigo por interés o por cobardía. No sé si alguna vez les ha pasado en el devenir histórico de sus vidas, que hay amigos que mientras estas con el rey, eres su gran amigo hasta ya te quieren limpiar o lamer los zapatos, los ayudas, los apoyas, los salvas de ir a la cárcel, en fin le haces un sin fin de favores, pero una vez que terminó el encanto del poder, ni te conocen, a poco no les ha sucedido alguna vez, hay un sin número de ese tipo de “amigos”, que realmente son enemigos disfrazados de amigos, pero, déjame decirte que a esos amigos cobardes disfrazados de amigos algún día la justicia divina les cobrara la factura, tarde que temprano en esta vida solo estamos de paso, y entre más amigos logremos amasar más será nuestra gloria que alcanzaremos, no debemos olvidar que cuando el señor nos llame a cuentas, nada nos llevaremos, por eso hoy que Dios nos da la oportunidad de seguir en este mundo terrenal quiero nuevamente manifestar mi profundo agradecimiento a mis verdaderos amigos que nos manifestaron su aprecio y cariño, de buena voluntad muchas gracias a todos mis amigos, familiares y compadres, Dios los bendiga…Amen

EL VERDE ECOLOGISTA RESPETUOSO DE LA LEY Y TIEMPOS ELECTORALES…

Luego de recibir el pasado lunes la constancia de acreditación para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, la dirigente estatal de ese organismo político Valeria Santiago Barrientos, asentó, que el instituto político al que representa está preparado para contener en el proceso electoral 2021, donde se elegirán diputaciones federales y locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como miembros de Ayuntamientos. Cabe destacar que el documento lo recibió la dirigente estatal de manos del Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas y el Secretario Ejecutivo, Manuel Jiménez Dorantes del IEPC, todo ello basado y sustentado en el artículo 44 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, así como del apartado II de los Lineamientos para la obtención de acreditación de los Partidos Políticos Nacionales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 y/o en su caso extraordinario. Siguiendo con su elocución Santiago Barrientos, remarcó que el verde ecologista es un organismo político que siempre se ha apegado a la legalidad, también, -dijo- es, ha sido y será respetuoso de los tiempos electorales, de las normas establecidas, de las cuotas de género. De igual forma asevero que en el Verde ecologista se privilegia la civilidad y la paz social para promover un marco de cordialidad entre los chiapanecos, sumándose al llamado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a garantizar elecciones ejemplares en las que prevalezca la autenticidad y la legitimidad. Por último, la lideresa del Verde en esta entidad acoto que, hago un exhorto, hago un llamado a la militancia para continuar estrechando los lazos de unidad, de cara al proceso electoral de 2021, y coordinar mayores esfuerzos para consolidar al partido como la principal fuerza política en el estado…sin comentarios

SEGUIREMOS IMPULSANDO LEYES A FAVOR DE LA SALUD: GÜERO VELASCO…

Y ya que estamos con el tema de los verdes, amigo lector te comento que el coordinador de los senadores del partido Verde ecologista Manuel Velasco Coello, manifestó que todos los apoyos para las niñas y niños con cáncer no pueden esperar más. Así mismo el popular Güero Velasco Coordinador de la Bancada del Partido Verde en el Senado de la República, se manifestó a favor de aprobar urgentemente la nueva ley que permitirá fortalecer la detección oportuna en la infancia y la adolescencia. En otro orden de situaciones el popular Güero Velasco agrego que Las senadoras y los senadores del Partido Verde seguiremos impulsando leyes para que más mujeres tengan acceso a las mastografías gratuitas y tratamientos oportunos. Acoto que, En la lucha contra el Cáncer De Mama las mujeres no están solas…ver para comentar

RINDE SU PRIMER INFORME LUPITA GOMEZ CASANOVA…

Tras presentar su Primer Informe de Actividades, que estuvo acompañada por el fiscal general Jorge Llaven Abarca, la presidenta del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez Casanova, remarco las acciones solidarias que ha realizado esta institución con el firme propósito de procurar el desarrollo de grupos en situación de vulnerabilidad, privilegiando a mujeres, niñas y niños víctimas del delito, y además refrendó su compromiso para continuar trabajando de la mano con autoridades y sociedad civil para la construcción de un Chiapas más justo, solidario y equitativo. Seguidamente manifestó su gratitud por todo el respaldo de las damas voluntarias, así como de los empresarios, instituciones y ciudadanía para sumarse a las acciones solidarias del Voluntariado, contribuyendo con ello al fortalecimiento de las estrategias para la erradicación de la violencia familiar, equidad de género, atención a víctimas del delito y prevención de adicciones. Así mismo subrayo que durante ese año “hemos realizado acciones solidarias

En ese sentido, indicó que realizaron acciones solidarias a favor de los que menos tienen, en los rubros de Medio ambiente, Salud, Bienestar, Promoción y Sensibilización, Trabajo comunitario y Mejora continua, destacando los resultados contundentes en las campañas permanentes que impulsa el Voluntariado de Corazón, tales como “Dona tapitas de corazón”, “Dona tu cabello de corazón”, “Tus útiles, aún son útiles”, “Campaña Compartiendo Sonrisas”, entre otros. Al final la presidenta del Voluntariado FGE remarco el fiel compromiso de seguir trabajando en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad y exhortó a la ciudadanía a unir esfuerzos… sin comentarios…Por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en, linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, opiniones, datos, y mentadas, aunque estas no sean de mentas, aclarando paradas les comentamos que no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK