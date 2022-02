La educación transforma al hombre

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

La educación transforma vidas y sirve para consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Este mensaje nos lo describe el Objetivo 4 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que a través de la UNESCO tiene confiada la labor de llevar la educación a todos los lugares de la tierra antes del año 2030. Nadie duda en este sentido de que la educación es un derecho humano que sirve para mejorar nuestra vida y que por lo tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal, sin embargo debemos plantearnos una cuestión ¿Es lo mismo educar que aprender? La respuesta es negativa.

Si analizamos los informes emitidos por diferentes organismos nacionales e internacionales, el resultado es devastador y relaciona la falta de aprendizaje con desnutrición, ausentismo, mala calidad del docente o falta de material escolar. Si nos paramos a pensar en ello es algo evidente, ¿Cómo se puede estudiar si los profesores no pueden llegar a las escuelas? ¿Si los padres necesitan la mano de obra de sus hijos para sacar adelante a la familia? ¿Si comen solo una vez al día? ¿Si no tienen libros, libretas o lápices para escribir? Nos estamos engañando leyendo estadísticas que hablan de que se han producido importantes avances en la educación con relación a la mejora del acceso a todos los niveles educativos y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas, cuando la realidad es otra. Hay por tanto que hacer frente a esta situación que existe no solo en países con un severo índice de pobreza sino también en los barrios ricos y pobres dentro de las grandes ciudades.

Tenemos que dejar de lado planes educativos creados en los despachos de los burócratas para abordar la educación de manera integral, con programas que comprometan a los gobiernos a educar y a medir el impacto de la educación. En definitiva, se trata de mejorar la calidad de vida y pensar a largo plazo en sistemas educativos que ayuden a terminar con el analfabetismo y mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas que se merecen una vida digna.

La educación es el instrumento que va a permitir tanto a los niños como a los adultos marginados social y económicamente salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad, pero para ello debemos partir de una visión holística que nos permita tratar la educación teniendo en cuenta las diferentes realidades a las que se enfrenta la sociedad. Educar no es solo transmitir conocimientos a una persona para que esta adquiera una determinada formación, supone además adquirir valores, hábitos, destreza y habilidades que nos permitan desarrollarnos como seres humanos.

Educar supone formar personas responsables comprometidas con la sociedad, la economía y el medioambiente que sean capaces de dar respuesta a los retos de una sociedad globalizada y compleja en la que es necesario el esfuerzo de todos para evitar caer en los errores del pasado.

La educación transforma vidas, no miremos para otro lado y en la medida de nuestras posibilidades ayudemos en esta transformación.

Para impulsar una educación transformadora necesitamos nuevas herramientas intelectuales, emocionales y actitudinales más eficientes y congruentes con las necesidades humanas. Capaces de superar el dualismo cultural, biológico, social y espiritual que ha causado tantos problemas.

La educación necesita de la curiosidad, la reciprocidad y la intuición para captar las relaciones entre los fenómenos, acontecimientos o procesos que normalmente pasan desapercibidos. Pero también compromiso, pasión y solidaridad para transformar su proyecto en praxis de la esperanza. En el mundo del trabajo y la educación casi nada es igual que antes. Todo ha cambiado, incluidas las formas de explotación, exclusión y alienación. Para afrontar esos retos necesitaremos desaprender y superar los sistemas cerrados y construir sistemas innovadores de pensamiento y cooperación abiertos y holísticos. Estamos viviendo una mutación sin igual asociada a una crisis grave del paradigma de conocimiento y de la hipercompetitividad.

El desarrollo científico y tecnológico no vino acompañado de una evolución social, ética, y espiritual de la sociedad, pues seguimos trabajando con una inteligencia ciega que fragmenta y separa conocimientos alejándonos de nuestra esencia de seres cooperativos, amorosos y solidarios.

Hay que creer en el poder transformador de la educación. En su contribución decisiva para formar personas para que aprendan a pensar por sí mismas pensando en los demás. A ser creativas y no resignadas. A tener espíritu crítico y capacidad de imaginar y soñar. La educación revalida su importancia ayudándonos a ser ciudadanos libres y responsables. Creo en la fuerza de la educación para que todas las personas puedan desarrollar su potencial de inteligencia y bondad.

El don de la libertad lo expresamos no solo en nuestra capacidad de dialogar y deliberar, sino también de decidir y actuar.

Educar es ayudar a las personas en su proceso de desarrollo integral según un proceso dinámico, ya que el ser vivo es siempre una conciliación entre lo que está siendo y lo que quiere ser. Por eso podemos contribuir con la educación a que hombres y mujeres, en la infancia o la vejez –a lo largo de toda la vida– puedan ser felices recreando el mundo.

Mi praxis educativa y social se ha desarrollado en áreas diversas relacionadas con el mundo del trabajo, la formación y la empresa de economía social y solidaria, tanto en el ámbito público como en el privado. Hay que reconocer que lo que vale la pena lo he aprendido haciéndolo con otras personas y llevándolo a la práctica: la experiencia compartida, con sus errores y sus aciertos, unida a la curiosidad como la gran fuente de inspiración, sabiduría y aprendizaje permanente. La educación transformadora es una praxis de la esperanza y de la solidaridad.

Esta concepción de la educación genera una energía capaz de romper con la espiral de indiferencia generada por la inseguridad, la desconfianza y el miedo.

Necesitamos educar el sentido de la iniciativa, el respeto, la cooperación y la actitud emprendedora de base solidaria.

En nuestras sociedades se ha producido un declive del sentido de lo colectivo- comunitario con la consecuente radicalización de la individualidad. Hay una desarticulación de las formas de pensar globalmente que impide que adoptemos colectivamente una visión holística y ecológica, unida a un desconcierto ético y a un desaliento de la conciencia crítica que esteriliza la capacidad de plantear propuestas alternativas.