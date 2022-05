Asesoría Legal

Libertad De Expresión – Felicidades Diario De Chiapas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los medios de comunicación del Estado de Chiapas son portavoz de los ciudadanos, de sus lectores, sin embargo, algunos medios de comunicación prefieren callar la verdad, mas no así, el gigante prestigiado medio de comunicación de todo el Estado de Chiapas y Estados vecinos, Diario de Chiapas, antes que nada, para este servidor que suscribe, es un honor muy alto ser columnista de uno de los principales Diarios del país y principal en todo el Estado de ese hermoso Estado, Chiapas, éste Diario que avanza a pasos agigantados aun por encima de los demás, porque tiene metas firmes y fijas, sobre todo, visión y misión, Diario de Chiapas no es un medio informativo amarillista, no denigra la imagen de ninguna persona como tampoco de ninguna dependencia, respeta a sus semejantes y es una empresa con valores bien fundados, es por ello que han crecido descomunalmente, siempre comprometidos con los mexicanos, es una empresa que no deja de crecer porque cuentan con prensa escrita, radio y multimedia, y frecuentemente se están renovando para tener bien informado a los miles de seguidores que tienen, esto, no solo lo escribo para Diario de Chiapas, sino para todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional para los que escribo, porque, honor a quien honor merece, este medio informativo es un gran ejemplo a seguir por todos los demás en el Estado de Chiapas, son pioneros en transmitir el primer noticiero por internet, cuentan con 15 programas, y siguen creciendo como la espuma, porque solo las personas verdaderamente comprometidas obtienen triunfos, y eso también lo reconoce el Ciudadano Gobernador del Estado el Lic. Rutilio Escandón Cadenas, el cual, es respetuoso de la libertad de expresión, Diario de Chiapas ha sido observador y comunicador de todo lo que ha acontecido a los largo de más de 4 décadas, y lo seguirá haciendo, porque su equipo de trabajo es incansable, a pesar de que algunos de sus corresponsales han recibido amenazas de muerte y han sido golpeados, ellos siguen de pie, Diario de Chiapas no critica negativamente, critica constructivamente, no es un medio amarillista, es un medio que mantiene bien informado no solo a los mexicanos sino también a los extranjeros que los ven por internet, en pocas palabras, Diario de Chiapas ha contribuido a la democracia no solo en su Estado, sino en todo el país, un prestigiado medio de comunicación fundado por el respetable Don Enrique Toledo Esponda (+) el cual hizo un trabajo intachable y dejó un legado importante, Hoy quien continua con el timonel de esta prestigiada casa editorial es el Lic. Gerardo Toledo Coutiño, llevando a la vanguardia esta empresa, Diario de Chiapas ha sido visitado por importantes políticos no solo del Estado sino del país debido a que lo consideran como el medio de comunicación más importante de la región y México, los lentes y cámaras de Diario de Chiapas han estado presentes en todo evento, social, policiaco, ambiental, político, deportivo, cultural, etcétera, ha sido testigo de todo lo que acontece no solo en Chiapas sino en México y el mundo entero, cuenta con un equipo profesional de reporteros, conductores, cuerpo administrativo, columnistas y directores, hoy le digo a Diario de Chiapas, muchas felicidades por un año más, felicidades por tantos triunfos acumulados, y por llevar también alegría a sus seguidores con premios, muchísimas gracias por mantener informado a todo México y al extranjero con la verdad siempre por delante, ustedes son un compromiso con los chiapanecos, gracias por tener esa ideología liberal, hablar de Diario de Chiapas es muy extenso, no terminaría nunca de decir lo que este verdadero medio informativo ha aportado a la sociedad, el periodismo es un trabajo muy arriesgado hoy en día, es por ello, que se pide el total respeto a la libertad de expresión para todos y todas las reporteras de los medios de comunicación en todo México, y a ustedes Diario de Chiapas, muchas felicidades por un año más de éxito y triunfos, muchísimos más que vengan…FELICIDADES.