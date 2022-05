Víctor Lara

“Llueve, truene o relampagueé” clases presenciales en agosto: amlo

AMLO libertario o incendiario

“Llueve, truene o relampaguee”, clases presenciales en agosto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Boca del Río en Veracruz, expuso que se ha padecido mucho en la pandemia, pero con los programas sociales y las remesas, el pueblo y gobierno han conseguido que no haya crisis de consumo.

De gira de supervisión privada de la política de bienestar de su gobierno reitero que “llueve, truene o relampaguee” las clases presenciales van a iniciar a finales de agosto.

En un evento privado, que ocurrió en el centro deportivo Leyes de Reforma (del Instituto Veracruzano del Deporte) adujo que “ya no vamos a tener cerradas las escuelas; México y Bangladesh son los países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas”.

Al concluir el acto, el tabasqueño se dirigió caminando a la espalda del out field del estadio de béisbol Beto Ávila del equipo Águila de Veracruz, para observar brevemente el encuentro entre los locales y los Guerreros de Oaxaca ahí el gobernador Cuitláhuac García le entregó una franela del Águila.

Antes expuso que el objetivo de la atención a la juventud, “es que no queremos que sean enganchados; esa es la disputa con los jefes de las bandas (delincuenciales), que no se lleven a los jóvenes”.

Llamó a la población a continuar cuidándose ante la tercera ola de Covid, y anunció que en los próximos días su gobierno emprenderá una campaña de vacunación de grandes proporciones en Veracruz donde toda la población -de 18 año en adelante-en cien municipios (de un total de 212) recibirá él biológico.

López Obrador recordó el resultado de la elección de junio pasado, cuando “la gente no se dejó chorear, como se dice aquí en Veracruz” por los conservadores.

En ese sentido hablando de la pandemia; La semana cierra con 48% de incremento de casos activos de Covid-19

La epidemia de Covid-19 en México cierra esta semana con un 48 por ciento de incremento de los casos respecto a la anterior y una curva de contagios que asciende casi en vertical.

En su reporte técnico diario sobre la situación de la pandemia, la Secretaría de Salud indicó este sábado que, además, la ocupación hospitalaria sigue incrementándose a nivel nacional, y el 39 por ciento de las camas generales están ocupadas, lo mismo que el 32 por ciento de las que tienen ventilador, dos puntos porcentuales más que la víspera en ambos casos.

En las últimas 24 horas se confirmaron 15 mil 823 nuevos casos, con lo que el acumulado suma 2 millones 741 mil 983 casos desde que inició la crisis sanitaria, y se han registrado 238 mil 316 defunciones a causa de la enfermedad, 362 más que el viernes.

La Secretaría de Salud estima que hay 107 mil 963 casos activos (que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días) en el territorio nacional. Y ya son 23 entidades las que tienen más de mil casos activos, en tanto que la Ciudad de México es en donde más enfermos conformados hay, con 33 mil 242 activos.

El viernes se aplicaron 1 millón 316 mil 253 vacunas anticovid, con lo que desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación se han administrado 59 millones 580 mil 6 dosis.

Con ellas se ha vacunado a 41 millones 539 mil 250 personas, de las que el 57 por ciento tiene un esquema completo de vacunación y el 43 por ciento medio esquema.

Esto significa que el 46 por ciento de la población mayor de 18 años ha recibido una vacuna.

Nuestra relación con los EEUU no va tan bien como debería de ser, AMLO ha pisado muchos cayos gringos, los intereses en juego son muchos, sin embargo, no parece importarle lo que puede suceder en un futuro cercano, la relación bilateral se va descomponiendo cada día, el acercamiento a los países enemigos de nuestro vecino es cada vez más continuos.

¿Que pretende?

Ayer desde el Castillo de Chapultepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los países de América Latina y el Caribe a mantener vivo el espíritu de Simón Bolívar y construir en el continente americano algo semejante a lo que es la Unión Europea, “pero apegado a nuestra historia e identidades” y en ese sentido propuso sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA), “por un organismo autónomo no lacayo de nadie”.

Claro mensaje y muy directo que descuida protocolos internacionales de cooperación.

Propone la creación de un organismo, recalcó, que sea “mediador” en conflictos en las naciones sobre asuntos de derechos humanos y de democracia, pero “a petición y aceptación de las partes”. Es, resaltó, “una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que, afortunadamente, existen en todos los países de nuestro continente”.

Reconocimiento a Cuba…

Durante una emotiva ceremonia por el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, frente los cancilleres de la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, formuló un reconocimiento a Cuba, por su valor de hacer valer su soberanía frente a Estados Unidos e insistió en que es necesario el diálogo con el poderoso vecino del norte, en busca de una nueva relación una nueva relación con Estados Unidos, que implique cooperación para el desarrollo y bienestar para todos los pueblos de la región, pero bajo los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de los conflictos.

Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual, “las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”, insistió el presidente de la república, quien dejó claro que “es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos”, seguida por Estados Unidos y “caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de las súper potencias.

Digamos adiós a las imposiciones y los bloqueos”, recalcó. Acompañado de sus dos fallos en el presídium del canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, otros integrantes de su gabinete, su esposa, Beatriz Gutiérrez, y la escritora Isabel Allende, el presidente de México resaltó que desde que los países del continente se independizaron de España, Estados Unidos nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas y encubiertas frente a los países independientes situados al sur del Río Bravo y solo existe un caso, el de Cuba, que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente al vecino del norte”.

Podemos, agregó “estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar de Calle 13/Residente, “yo siempre digo lo que pienso”.

Y también como la chimultrufia como dice una cosa, dice otra.

El mensaje es incendiario, no libertario, no es de unidad, es de confrontación, Me

Imagino que la gran mayoría no se siente representado por ese señor.

Habemos quienes sí estamos en contra de las dictaduras, la violencia, el hambre, la pobreza, el totalitarismo, la miseria, la injusticia y el mal gobierno.

O sea, lo que se propone es una OEA donde cada quien haga lo que quiera y nadie se meta con el vecino, aunque éste esté violando los derechos humanos.

Al contrario, los países democráticos deben abandonar la CELAC, impulsada ahora por López Obrador. Es un organismo creado exclusivamente para darle un respaldo a las dictaduras más brutales de la región y que puedan seguir violando los derechos humanos sin ningún castigo. Ojalá no sean cómplices, ojalá no caigan en el juego perverso, que trae otros fines internacionales.

No es concebible que AMLO pronuncie que la dictadura merece el “Premio de la Dignidad”.

Cuando hace más de 60 años que Cuba es una brutal dictadura donde sólo existe un partido, no existen medios independientes, donde a los que piensan diferente se los secuestra, tortura y se los desaparece, no solo justifica, sino que impulsa los actos de la dictadura castrense.

No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

