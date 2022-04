Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Los hermanos Toledo con visión empresarial que le han apostado a Chiapas…

• No les decimos adiós, sino hasta muy pronto…

Te comento amigo lector que debido a un accidente que sufrimos en nuestro hogar hoy será la última entrega de esta tu gustada columna, decirte que el día de hoy, (ayer) acudimos a visitar a Gerardo Toledo Coutiño donde conocimos el producto del esfuerzo, la visión, el arrojo, la tenacidad, pero sobre todo pudimos ver que dos hermanos empresarios le apuestan a Chiapas comprobándolo cuando recorrimos cada uno de los rincones que albergan las nuevas oficinas de este gran Diario de Chiapas. Dimos cuenta que, hablar de Gerardo Toledo es hablar de desarrollo, progreso y un gran éxito empresarial. Hoy en día Gerardo y Rogelio Toledo la han hecho crecer, la han echo crecer y que el día de mañana ellos (sus generaciones venideras) tendrán la tarea de continuar con ese proyecto haciéndola crecer cada día más. Le platicamos al amigo, a manera de excusa que no podríamos asistir a la cena de fin de navideña que organizan todos los años manifestándole a la vez nuestra gratitud por habernos tomado en cuenta y hacernos parte de esta gran familia denominada Diario de Chiapas, le comentamos que el viernes por la noche sufrimos un accidente lo cual nos impide asistir a la cena de fin de año y que con su venia dejaríamos de escribir hasta el otro año, manifestando nuestro amigo Jerry Toledo que lamentaba mucho el accidente que habíamos tenido deseándonos nuestra pronta recuperación, remarcando que no había ningún problema y que el año venidero le entraríamos con todo a un nuevo proyecto editorial que tiene en mente, del cual tomaremos parte con mucho gusto. Seguidamente Gerardo Toledo nos invitó a un recorrido para ver las nuevas instalaciones que albergan este Diario de Chiapas y que día a día lo ha ido consolidando con esfuerzo, con Tenacidad, visión, pero sobre todo con mucha capacidad. Recorrimos cada una de las áreas del edificio del gran Diario de Chiapas desde los talleres donde pudimos apreciar una maquinaria única en el estado donde se imprime a diario las ediciones de este matutino con miras de mantener bien informada a la sociedad chiapaneca, hasta las salas de redacción, cabinas de radio, redes sociales, sub dirección y dirección general. Durante el recorrido le manifestamos al gran Jerry Toledo nuestro pleno reconocimiento por la consolidación de un proyecto como lo dijo él, que recibió y que hoy lo vemos crecer gracias a sus dotes empresariales. De igual manera le expresamos nuestra gratitud por hacernos parte de esta gran familia como lo es el gran Diario de Chiapas. Con un dejo de alegría el joven amigo Jerry Toledo nos agradecía las palabras y los comentarios vertidos hacia su persona, remarcándonos que el Diario de Chiapas no paraba en esta capital chiapaneca si no que se expandía a la costa chiapaneca a la zona norte del estado y con ello abarcar toda la geografía chiapaneca al lado de un grupo de colaboradores entregados al gran oficio, a la noble labor del periodismo manteniendo siempre a los chiapanecos bien informados. Cabe destacar que luego del recorrido que hicimos al interior del edificio donde alberga las nuevas oficinas de este gran Diario de Chiapas regresamos a la dirección general donde el amigo Gerardo Toledo nos invitó un café y nos preguntó hora si mi marco dime que te paso, respondiéndole de inmediato que el pasado sábado luego de que nuestra empleada doméstica trapeara las escaleras bajamos y como estaba mojado resbalamos y caímos al vació donde sufrimos la fractura del antebrazo derecho, fractura en la clavícula lo cual nos obligó visitar al traumatólogo quien nos tomó unas placas de rayos x y fue ahí donde observo nuestras fracturas indicándonos rápidamente que teníamos que inmovilizar todo el brazo colocándonos una férula de fibra de vidrio es por ello que esta es nuestra última columna del año la cual dictamos al no poder teclear en nuestra maquina o computadora. Jerry Toledo asombrado nos comentó pues hermano que bueno que lo estas platicando, bendito Dios porque a cómo te veo te pudo haber ido peor y no te preocupes tomate el tiempo necesario, reestablécete y guárdate lo que resta del año, además te va a servir, porque viene fuerte el rebrote del COVID, Dios sabe por qué hace las cosas y te repito nos dijo, que bueno que lo estemos platicando me da gusto verte marquitos, el otro año recuerda si Dios así lo permite vamos a entrarle con todo haya en tu tierra (el Soconusco), y de ahí nos iremos a la zona norte, es así como Diario de Chiapas se expandirá mi querido marquitos sin ningún problema, remarco, tomate el tiempo necesario, guarda mucho reposo, cuídate. Seguidamente le agradecimos al buen Jerry ese gesto tan noble para con nosotros remarcándole nuevamente que era un joven empresario con mucha capacidad y visión que le apuesta a su estado, amigo Jerry te felicito por el desarrollo y crecimiento que junto al buen Roger le han dado a la empresa y que sin duda alguna las nuevas generaciones a las que habrás de heredarles este gran patrimonio sabrán consolidarlo por que emanan de un padre con una gran visión y capacidad empresarial, te agradezco me permitas dejar esta casa editorial por unos cuantos días ya que por situaciones ajenas a la voluntad como tú lo estás viendo no puedo cumplir al cien por ciento también te agradezco que siempre me tomes en cuenta en tus actividades desarrolladas con la gran familia de este este gran diario que diriges responsablemente y que has hecho crecer cada día te agradezco también, amigo Jerry me tomes en cuenta para tus futuros proyectos donde créeme habremos de poner todo nuestro esfuerzo capacidad y responsabilidad. Seguidamente el joven empresario nuestro gran amigo, nuestro director general Gerardo Toledo Coutiño con un choque de puños nos dijo que bueno que viniste marquito, que te restablezcas pronto, cuídate te aprecio y te quiero como la gran persona que eres. Mi querido Jerry respondimos, quiero agradecerte el espacio que me diste la oportunidad de manifestarte mi gratitud, mi respeto y cariño, deseo de todo corazón, por si ya no te veo, que pases una feliz Navidad, un próspero y exitoso año nuevo. Igualmente, para ti hermano ve con Dios, acoto…sin comentarios

RECONOCEMOS EN NUESTRO GOBERNADOR UN LIDERAZGO REAL: LLAVEN

Tras dar cuenta de la incidencia delictiva general y de alto impacto de la región Soconusco, destacando que derivado del reforzamiento de los Operativos Antipandillas y de Verificación de Bares y Cantinas y Similares se han logrado resultados contundentes en la disminución del índice de delitos, garantizando con ello la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, señaló que gracias al liderazgo del mandatario estatal para coordinar fuerzas federales, estatales y municipales en las estrategias focalizadas en fortalecer la gobernabilidad y la paz en todo el territorio chiapaneco. En su gira por el Municipio de Tapachula, donde se llevó a cabo la mesa de seguridad que encabezó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general aseguro que gracias a la suma de esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia se han logrado resultados contundentes en la disminución de la incidencia delictiva general y de alto impacto: “Con los Operativos Antipandillas y de Verificación de Bares y Cantinas y Similares se está garantizando la seguridad de los habitantes de los municipios de la franja fronteriza, previniendo conductas delictivas y contagios por COVID-19”. Además, subrayo Llaven Abarca que la participación de las y los presidentes municipales en las Mesas Regionales es fundamental para continuar manteniendo a Chiapas entre los dos estados más seguros del país, señalando que hoy la ciudadanía lo que más demanda es seguridad y certidumbre en su patrimonio. Por último el responsable de la impartición de la justicia en la entidad acoto, refrendamos nuestro firme compromiso de continuar coadyuvando con los tres niveles de gobierno y de garantizar el Estado de derecho a través de una política de cero tolerancia y cero impunidad… sin comentarios…Por hoy hasta aquí la dejamos…AMIGOS LECTORES ESPERO LA COMPRENSION DE TODOS USTEDES, NOS LEEREMOS EN EL 2021… MUCHAS GRACIAS…ver para comentar…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK