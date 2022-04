Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Marcelo Ebrard, ¡Cómo el secretario más eficiente!

Para comenzar… En la primera mitad de esta administración, Ebrard se ha mostrado como el secretario más eficiente, multidisciplinario y aguantador. Dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México hace tres semanas cuando en su conferencia matutina, compartió el contenido de su más reciente libro. Con Marcelo Ebrard sentado en la fila posterior, el Presidente mexicano hizo un recuento de las acciones que ha encomendado a su secretario de Relaciones Exteriores; desde conducir la política exterior de nuestro país, hasta la conformación de “una misión”, para el rescate de Evo Morales, ex presidente de Bolivia que, junto con Luis Cresencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional resultó en el asilo que por casi un mes se le ofreció al político boliviano. López Obrador reconoció el papel protagónico de Ebrard en la negociación internacional para el envío de millones de dosis de vacunas contra COVID-19, desde muestras médicas, hasta lotes completos a precios preferenciales y lo más importante, el involucramiento de México en los protocolos de ensayos y pruebas de las vacunas que hoy se aplican en todo el mundo. ¿Qué hago sin Marcelo? preguntó el Presidente, al tiempo que volteaba a verlo. En la imagen transmitida por televisión y las redes sociales se mostraba el rostro del supersecretario imperturbable, pero por momentos orgulloso de ser, sin duda alguna, la pieza más importante de la autodenominada cuarta transformación. No es necesario que el Presidente hable de las bondades de su colaborador. A lo largo de la primera mitad de esta administración Marcelo Ebrard se ha mostrado como el secretario más eficiente, multidisciplinario y aguantador de todo tipo de comentarios, calificativos y presiones del presidente. ¿Por qué lo hace Ebrard? Simple, quiere ser el próximo presidente de México. Nunca como ahora ha estado tan cerca de la silla presidencial y de sentarse en ella. ¿Para establecer el segundo gobierno de la 4T? Sinceramente no lo creo. Marcelo Ebrard fue discípulo y amigo de Manuel Camacho Solís, exregente capitalino y uno de los políticos más brillantes del PRI cuyo sueño siempre fue llegar a la Presidencia para realizar una reforma política de fondo. Luego del alzamiento zapatista en 1994, Camacho logró la paz en Chiapas. Su poder mediático lo llevó a acariciar la candidatura presidencial, pero él no se hagan bolas de Salinas de Gortari enterró para siempre su posibilidad de llegar a la presidencia. El ideario de Camacho Solís podría llegar a la silla en la figura de Marcelo Ebrard. ¿Por Morena? Parece que no, al menos por el momento. Sin embargo, su pensamiento podría incluso llevarlo a ser candidato de la oposición. Hay quienes así lo ven, pero él debe ver que esa posibilidad no sea una manzana envenenada.

La nueva gobernabilidad política que va a marcar la segunda mitad del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se construirá desde la Secretaría de Gobernación con la conducción del tabasqueño Adán Augusto López Hernández que tendrá como su principal brazo operativo al Senado de la República y a sus dos operadores políticos centrales al zacatecano Ricardo Monreal y al chiapaneco Manuel Velasco. Ese fue el pacto que se tejió finalmente desde hace unas semanas con el visto bueno de Palacio Nacional y que ayer se formalizó con la visita del ahora poderoso Jefe de SEGOB al Recinto Legislativo de Insurgentes contando con la presencia tersa de todos los partidos políticos. El acuerdo está sellado. Hay muchos escenarios que describen este tratado político más que hacer politiquería, apoyar políticamente en lo que viene en la “otra mitad del camino” para llegar al lugar final con el mando y directriz del Presidente López Obrador. Aunque en las columnas de prensa nacionales lo primero que vieron fue alianzas políticas como la de Zacatecas entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ahora se fueron otra vez con el nombre de Ricardo Monreal, Velasco y López Hernández, quienes han logrado una amistad desde cuando vivía Don Fernando Coello, y tuvo su domicilio en Villahermosa. Amistad añeja. Actualmente los que observan con lupa la política nacional, aparte de Monreal que sigue creciendo en imagen para una candidatura Presidencial, también ya ven a Don Adán Augusto como un portentoso aspirante también Presidencial, y Velasco Coello que desde antes de la pandemia le llovió duro porque lo acercaron mucho sus adversarios con el propio Presidente López Obrador, al grado de decir que se estaba convirtiendo en un fuerte aspirante a la silla Presidencial, hoy los eslabones y las casualidades se empiezan a acomodarse y súmenle a Marcelo Ebrard, el de la política exterior actual. En Estados Unidos reivindican para el 2024 a un hombre, en Palacio Nacional a una mujer. ¿Qué ocurrirá?

Para finalizar… El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la salud es un derecho constitucional y en Chiapas no es letra muerta, por ello las autoridades federales, estatales y municipales trabajan en unidad a fin de proteger la salud, integridad y vida de los chiapanecos ante la pandemia. Tal revelación se dio dentro del banderazo de arranque del Operativo de Vacunación contra el COVID-19 a través de la Estrategia Casa por Casa y Negocio por Negocio. Subrayó que, con esta brigada integrada por más de 4 mil 100 trabajadoras y trabajadores de la salud, se fortalecen las acciones de vacunación en el territorio estatal, y aseguró que dicha iniciativa será exitosa porque las heroínas y héroes de la salud cumplirán con su responsabilidad de manera humana y solidaria, pero con valor agregado porque buscarán convencer a las personas de prevenir la enfermedad mediante la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Desde la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por estar al pendiente de que Chiapas cuente con suficientes biológicos, lo que aunado al gran comportamiento del pueblo y labor de las autoridades ha permitido que la entidad sea la que más tiempo ha permanecido en semáforo verde, con la menor tasa de casos y defunciones por coronavirus, y una recuperación económica favorable. En su intervención, el titular del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, dijo que este esfuerzo en equipo será recordado por la historia, pues quienes lo conforman buscan vacunar a un gran porcentaje para evitar las siguientes oleadas. “Esta explanada de batas blancas tiene la misión de convencer y no vencer, vacunar e ingresar a más gente al gran grupo de personas inmunizadas que suma casi el 50 por ciento de la población”.

