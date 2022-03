Buró De Crédito

“Me pasé en el uso de la tarjeta de crédito ¿y ahora cómo le hago?”

Wolfgang Erhardt, Vocero Nacional de Buró de Crédito

Últimamente he estado hablando mucho de lo útil que es tener una tarjeta de crédito, tanto para generar un historial crediticio como también sobre las ventajas como método de pago.

Derivado de eso, varias personas me han escrito por las redes sociales preguntándome qué hacer si la tarjeta se les fue de control. No es en sí que la tarjeta se pueda ir de control pues no tiene vida propia; más bien los usuarios son los que a través de un descuido o mal uso generaron deuda que les puede estar pesando.

Hay varios caminos para solucionar un adeudo fuera de control en tarjeta de crédito: El primer paso es dejar de sumar más deuda a la tarjeta de crédito pues si no se paga por lo menos el mínimo para no generar intereses la tarjeta va, justamente, a generar intereses y el adeudo crecerá según la tasa de interés que se pactó en el contrato con el otorgante de crédito. No es buena idea entonces sumar más deuda a una deuda que ya nos está costando trabajo pagar.

La tarjeta de crédito es un excelente método de pago si el usuario del producto puede pagar a tiempo por lo menos el mínimo para no generar intereses, si es totalero, o si compra a meses sin intereses y paga correctamente.

Una segunda idea es rehacer tu presupuesto para ver en qué se te van tus ingresos. Reduce o elimina aquellos que sean superficiales para que tengas mayores recursos para pagar la tarjeta de crédito.

La tercera idea es concentrar todos los adeudos en una sola tarjeta de crédito, obviamente en aquella que presente la tasa de interés más baja. Para esto consulta a tu banco, o si la tarjeta más barata es de un banco diferente a donde tienes tu adeudo consulta si están interesados en adquirir tu adeudo; esto es más probable, claro, si haz estado pagando bien tus mensualidades de la tarjeta.

La cuarta idea sería ver la posibilidad de obtener un crédito de nómina o uno personal el cual te permita pagar el total de la deuda de tu tarjeta. Si la tasa de interés es más barata que la de tu tarjeta estás sustituyendo una deuda por otra que es más barata. Ahora que la tarjeta la tienes con saldo $0.00 pesos no quiere decir que debas repetir el o los errores que te llevaron a tener un adeudo como antes. Recuerda analizar siempre tu posibilidad de pago ajustando tu presupuesto para siempre poder pagar tu tarjeta. Recuerda que aún tienes que concentrarte en pagar adecuadamente el crédito personal o de nómina que contrataste.

La quinta idea es que le pidas al banco una reestructura, que quiere decir que el saldo que debes lo partirán en cachitos más pequeños, más fáciles de pagar y tal vez con una tasa de interés diferente. Si, podrías tardar más tiempo en pagar tu adeudo, pero lo pagarás en su totalidad. Tu Reporte de Crédito señalará que reestructuraste tu crédito, pero mientras sigas pagando bien mantendrás un historial de pago positivo.

La sexta y última opción es pedir una quita en el banco. Esta opción es la menos recomendable, pues es un pago en una sola exhibición que no cubre el total del monto que debes; es decir hay un descuento sobre tu deuda que no es mas que un quebranto para la institución que te prestó. En tu Reporte de Crédito se indicará que obtuviste una quita y se señalará el monto del quebranto. Obviamente esto generará menos confianza en ti a la hora de que solicites un nuevo financiamiento.