Poder y Dinero

México dejó de ser amigo de EU

• SCT no hizo caso a alertas de EU

• ¿Entienden las señales del Norte?

• Kamala con las ONGs en México

• Quejas contra gobierno de AMLO

Democracia significa gobierno por los que no tienen educación, y aristocracia significa gobierno por los mal educados.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Víctor Sánchez Baños

La diplomacia se maneja con señales, guiños y actos contundentes. Todo depende de los intereses de los países en conflicto; entre mayores intereses, menores señales obvias. El lenguaje diplomático es fino y se anteponen intereses políticos, económicos, sociales y geopolíticos.

Es por ello, que las señales que manda Washington a México, son muy claras. El gobierno de Estados Unidos, no es únicamente la administración de Joe Biden, sino un abanico de grupos de poder con los que México ha lidiado a través de la historia.

No es fácil y se comprende.

Sin embargo, es importante la sensibilidad y conocimiento de las relaciones internacionales en los organismos que continuamente tienen que reunirse y, en ocasiones, enfrentarse a esos grupos.

Por eso, es fundamental entender las señales. Viene, generalmente, de los medios de comunicación; singularmente, los más influyentes del mundo. Pero, las más importantes son las que vienen directamente de organismos privados como la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, la OACI.

La SCT no entendió las alertas enviadas por ese organismo, sino hasta que las divulgó la Federal Aviation Administration (FAA) y bajo de categoría la seguridad aeronáutica de México, lo que golpeo a las aerolíneas y al turismo mexicano. No es un acto de “soberanía”, es un acto totalmente irracional de ignorantes.

Por eso, no sirve desdeñar esos indicios, sobre todo cuando son muy directos.

Así hemos visto, desde Occidente, que los medios más importantes del orbe señalan políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como “erróneas” e “equivocadas”.

Le Monde, WSJ, Washington Post, New York Times, Der Bud, Univision, CNN, Stern, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, DW, El País, The Economist y decenas más. Todos critican aspectos del gobierno de López Obrador que van desde el pésimo manejo de la pandemia hasta las políticas erróneas en materia de seguridad y crimen organizado, así como el rompimiento del Estado de Derecho.

La imagen internacional no se arregla con “cartas aclaratorias”, sino con hechos contundentes. Las políticas púbicas más críticas están en relación a las leyes que ha aprobado del congreso en materia de hidrocarburos y energía. Pero, en política interna, destacan el incremento de feminicidios y el descuido de políticas de apoyo a mujeres, niños y otros sectores vulnerables.

No olvidemos que AMLO no lleva buena relación personal con Biden. Los lazos que consolidó con Donald Trump, dejó huellas importantes en el presidente estadounidense del partido demócrata.

Pero México, en una postura populista, abona en provocar y resaltar públicamente, diferencias. Esto para el consumo interno en México, con lo que pretende crear un ánimo solidario ante la actitud estadounidense.

PODEROSOS CABALLEROS

KAMALA EN MÉXICO

El martes de la próxima semana llega a México la vicepresidenta Kamala Harris. Se reunirá con el Presidente López Obrador, y tendrá un encuentro con representantes de Organizaciones No Gubernamentales, quienes le plantearán los problemas que enfrentan en México. La política de Washington es apoyar esas organizaciones, que buscan defender los derechos humanos, así como las causas sustentables y de libre empresa. Esto, según nos comentan algunos de los representantes, molesta a la Cuarta Transformación ya que evidencia las deficiencias en esas materias a un gobierno que pretende mantenerse en el poder por más años. Claro, no hablo de reelección, sino de que el grupo prevalezca. Será interesante lo que ocurra en esa reunión y lo que se dé a conocer al término de la visita de la demócrata Kamala. Biden resaltó que continuará con el financiamiento a las ONGs, pese al malestar de los gobernantes. Aunque no mencionó a AMLO es claro que tiene destinatario. Esto a unos cuantos días de la visita de Kamala. Antony Blinken, se ha reunido con Marcelo Ebrard, para analizar temas de la visita, pero no se ha mencionado el fondo y trasfondo de la agenda.

LAS OTRAS SEÑALES: BANXICO

Como ven que el Banco Central, que encabeza Alejandro Díaz de León incrementó notablemente el niel de crecimiento de México para este año. Llegó a 8%. Este pronóstico se da después que el Presidente anunciara que pondría en la gubernatura del Banco de México, a un “economista con dimensión social y partidario de economía moral”; un empleado que este alineado al gobierno lopezobradorista. Así o más claro. Los subgobernadores, saben que el Presidente designa al gobernador, pero eso no está cuestionado, sino las formas. Anunciarlo en una mañanera, es tratar de demostrar poder absoluto.

