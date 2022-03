Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Mientras mexicanos no tienen “chamba” a ilegales se les acomoda

• Los indocumentados, inmigrantes o migrantes se adueñan de Chiapas, y no hay autoridad que los castigue, por el contrario, les dan trabajo

• Vil explotación laboral se da a los MIGRAS se da en Chiapas, duermen escasamente pocas horas denuncian, y no hay pagos extras…

Que poquísima monja tienen nuestras autoridades, protegen a los “pinches Ilegales” y a nosotros que nos coma un chucho, así es expresaron varios vecinos de allá mi pueblo la otrora Perla del Soconusco, Tapachula. “Tal pareciera que fuera una invasión a nuestro territorio, hoy migrantes se sienten dueños de México, pero sobre todo de Chiapas, bloqueando carreteras para exigir beneficios que ni siquiera tienen en su propio país y ni les corresponde, pero nuestras autoridades paniaguadas los atienden como reyes y hasta empleo les dan colocándolos en otros estados `para que el día de mañana los utilicen en sus campañas políticas”, adujeron, al mismo tiempo indicaron que: “Las autoridades en Chiapas deben aplicar el estado de derecho y no permitir que esos indocumentados este causando tanto destrozos bloqueando calles, avenidas y carreteras en exigencia de peticiones que no les corresponden”. Así mismo indicaron que, tanto perjuicios ocasionados a los chiapanecos, ya que un grupo de migrantes mantuvo bloqueado el tramo Federal Arriaga-Tonalá, exigiendo unos camiones para que a ellos se les traslade a diversos estados del país y el gobierno ni tarde ni perezoso lejos de castigar a esos prejuiciosos indocumentados les tomó la palabra y hasta empleo les ofrecieron, eso realmente en el buen Castellano es no tener conciencia de la vida, porque si fueran los chiapanecos o mexicanos que bloquearan tramos carreteros o calles y avenidas ahí si el gobierno actuaría como relámpago, cuando los chiapanecos y mexicanos dijo, tenemos más derecho de exigirle al gobierno. Además, comentaron que un ilegal que es detenido se pone exigente con las autoridades y hasta les dicen cuando caen en manos de los MP estatales, “Ahora resulta que me quieren juzgar como mexicano, tan jodidos”, que quieren decir con esas palabras, que ellos tienen gozan y tienen otros privilegios que, a los mexicanos, chiapanecos no se les niega. por esa razón acotaron, el gobierno de actuar conforme a derecho y castigar a los indocumentados lejos de estarles dando trabajo. También criticaron al delegado de federal del INM en esta entidad y al secretario de la SEGOB, -indicaron- porque lo más triste es que a los empleados, o agentes federales de migración los tienen casi todo el día como si estuvieran doblando turno, con horarios que los derechos humanos debe investigar, porque ahí no se alega que les dan un trato inhumano a los Migras o agentes federales, eso si no lo ven las autoridades, pero eso sí, -subrayaron- a los ilegales o indocumentados todo el amor, cariño y protección y hasta “chamba” a la sociedad huacalera, mexicana y trabajadores de migración que se los lleve la chingada, Pero bueno si esa es la política de la 4ª. T…sin comentarios

ÉXITOSAS ACCIONES LOGRA FGJE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE: OLAF

Pasando a otras cosas les comentare amigos lectores que el fiscal general del estado Olaf Gómez Hernández aseguró que esa Fiscalía que preside en trabajos de investigación han logrado Del 1 de enero al 30 de noviembre del año en curso, mediante la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares se logró la localización de 84 personas entre los cuales anotamos -dijo- menores de edad, jóvenes y adultas, mismas que en su momento fueron reportadas como “No Localizadas”. Ante esas denuncias activamos los alertamientos con los que cuenta la institución, los cuales son: ¿Has visto a?, “Alerta Amber”, entre otros más. Así mismo el funcionario impartidor de justicia agregó que al momento de la localización de las personas que habían sido reportadas como “desaparecidas” se encontraron en buen estado de salud, brindándoles rápidamente atención Médica, Psicológica y Asesoría Jurídica, para posteriormente ser reintegradas a su núcleo familiar. La mayoría manifestó que su ausencia fue voluntaria. Cae hacer mención -comentó- como parte de la colaboración con otras Entidades Federativas, la Fiscalía General, a través de operativos de búsqueda, lograron la localización de dos adolescentes reportadas como desaparecidas en los estados de Jalisco y Guanajuato, a quienes se les brindó atención integral bajo los protocolos correspondientes y resguardo hasta la entrega con las autoridades de la entidad federativa perteneciente. De igual forma el inquilino del edificio nuevo donde se imparte la justicia, ubicado en el libramiento norte -acotó- Cabe destacar que esas acciones, entre otras más, forman parte de la coordinación entre las Fiscalías de Distrito y Materia, así como los trabajos de investigación e inteligencia siguiendo los protocolos de búsqueda…ver para comentar

MARZ, ENCENDIÓ LAS DE LUCES DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EN SU PUEBLO…

Luego de encabezar la tradicional Ceremonia de Encendido del Árbol de Navidad que por cuarto año consecutivo se enciende y las luces de la Villa Navideña en el parque Emiliano Zapata, cuidando todas los protocolos y recomendaciones de la Secretaría de Salud haciéndose acompañar por su esposa Margarita Sarmiento Tovilla, hijos, así como sus regidores, amigos, compadres y familiares, y del presidente del vecino municipio de Villacorzo, Robertony Orozco Aguilar, el alcalde del municipio de Villaflores Mariano Rosales Zuarth, que al hacer uso de la palabra adujo que, “Me congratuló ante la ciudadanía por recibir el inicio de ésta navidad en familia. Ante éste espectacular encendido de luces y adornos navideños en el parque central Benito Juárez y el parquecito Emiliano Zapata, los Villaflorenses podrán disfrutar en familia de todo ese colorido que enmarcan las fiestas decembrinas y el Santa Claus en el kiosco”. Ahí mismo el edil villaflorense, Rosales Zuarth hizo un exhorto para que todas las familias de todas partes del país y del estado acudan a disfrutar de éstos espacios habilitados por el personal del ayuntamiento en donde además de tomarse fotos podrán disfrutar de distintos antojitos, regalos y recuerdos que se estarán ofreciendo en la Villa Navideña del parquecito. Cabe hacer mención que el miércoles 1 de diciembre cuando tuve el agrado de acudir al ejido Guadalupe Victoria para realizar la tercera entrega de aves ponedoras a mujeres de ejidos cercanos a esa sede, y quiero decirles -acotó- “Continuamos trabajando cada día para ayudar a mejorar la economía de las familias de nuestro municipio” …sin comentarios …Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS