?Asesoría Legal

Momentos de Reflexión

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Convivir con la familia es lo más sagrado que hay, debemos cuidar nuestras palabras para no herir a nadie, entre menos haya discusión en la casa es lo mejor, hacer oración antes de cenar, antes de desayunar y antes de comer por la tarde, que todo fluya bien sin ningún malestar, a veces es importante que los empresarios y comerciantes dejen todo en esta fecha importante del nacimiento del creador, olvidarse de las ventas y proyectos por un momento, detenerse a pensar, visualizar y darle gracias al creador por todo lo que nos ha dado en este mundo, en ocasiones hay que aislarse y pensar todo lo que se está viviendo y checar si está bien o no lo que se está viviendo, en lo personal yo me sumerjo en escribir para este medio de comunicación porque una de mis pasiones este precisamente, escribir, escribir y escribir no importando si es navidad, año nuevo y cualquier día que la gente lo considera importante para descansar, me apasiona escribir, de hecho, desde los 4 años de edad me ponía a escribir y escribir en cuadernos que mi madre tenía donde guardaba sus libros, no escribía nada porque realmente no se entendía lo que yo escribía, al menos eso decía mi abuela materna que era quien me observaba, tomaba una mesa que mi madre tenía en su casa que no usaba y me ponía a escribir y escribir, pero como repito, n ose entendía nada, en muchas ocasiones no importa que no hayas estudiado, con que hagas y trabajes lo que te gusta y apasiona entonces no sería trabajo, sino una diversión, mucha gente que atiende negocios está muy seria y a veces te atiende mal, pero en realidad no sabemos lo que esa persona está atravesando en ese momento, o simplemente no está en el lugar que debería estar, es importante estas fechas para hacerse una introspección (autoanalizarse uno mismo), evaluar como padre o madre si en realidad es correcta la guía que se le está dando a los hijos e hijas para la vida, no es sobreprotegerlos, solo orientarlos, pero también protegerlos contra personas negativas y malas influencias, no todos los alumnos que van a la escuela tienen valores, hay cientos de miles de familias desunidas y que realmente necesitan ayuda psicológica, pero, también, hay muchas familias que solo cubren un rol, trabajo casa – casa trabajo, en la mayoría de las ocasiones se descuida a los hijos por estar perdido en el trabajo, muchos padres dicen “no tengo tiempo para estar con mis hijos porque tengo que trabajar y proveer la casa”, pero, no se trata solo de trabajar, de esclavizarse, sino de tener una amplia comunicación con la familia, muchos hombres no colaboran en actividades de la cocina, no se necesita colaborar, de hecho, lavar los platos o simplemente hacer la comida es un desestres para quienes están esclavizados en el trabajo, hacer algo distinto, incluso, salir, caminar, irse al mar o a una montaña alta y lejana para encontrarse con uno mismo, analizar nuestros actos hacia los demás, hay personas muy contadas que en estas fechas salen para darle algo de comer y beber a quienes no tienen nada y viven en las calles, hay quienes se quedan en los alrededores de las centrales de autobuses, hay que pensar por esas personas que no tienen nada, nadie piensa en ellos, pero, en realidad ellos tienen muchos pensamientos sobre sus familiares, son personas que se encuentran en total desventaja, tal vez tienen hijos pero, sus familiares se han encargado de ponerlos en su contra, en realidad en el mundo entero hay mucha maldad, existe el bien y existe el mal, pero también hay demasiada ignorancia en la gente acerca de las religiones y cosas con las que se pueden curar, muchas personas prefieren morir a buscar alternativas de salud, la gente solo lleva a cabo un protocolo, si se siente mal solo va al médico y si este le dice que tiene medio año de vida entonces su vida se apaga desde que se le da la noticia sin saber que hay otras alternativas mejores, medicina de la antigüedad y que usaron nuestros bisabuelos, por ejemplo, si te duele la cabeza los antepasados usaban un limón o huevo de gallina y se quitaba en automático el dolor, pero en la actualidad le dices algo así a la gente y lo primero que te dice es, “yo no creo en eso”, yo solo creo en Dios y si Dios me da este dolor lo soportaré”, quien sabe a qué Dios se habrá referido, hay que reflexionar e investigar más de la vida, no solo se trata de nacer, comer, ir al baño y morir, hay mucho más allá, nuestro cerebro solo lo explotamos a menos del 8 %, ni siquiera llega al 10 %, es importante alejarse un poco de todo bullicio, irse a caminar a lugares donde haya naturaleza abundante y reflexionar sobre cada una de las situaciones que se vive, muy probablemente encontrarán resultados, hay que reflexionar sobre la madre que nos dio la vida, y si aún la tenemos entonces hay que visitarla o al menos llamarle, eso no es tener mamitis, eso es estar atento a una persona que muy probablemente necesita de ayuda, hay que pensar en el padre también, en los abuelos, en una reflexión hay que analizar si es viable con la familia hacer o no negocios, me refiero a la familia de donde se procede (padres y hermanos) no con la que se vive (esposa o esposo e hijas, hijos), hay que reflexionar por qué a veces salen mal las cosas si no nos dejamos ayudar, tenemos que dejar atrás rencores, odios, venganzas, dejar de hablar de los demás, dejar de envidiar a los demás, de eso se trata, simplemente vive y deja vivir a los demás, si los otros obtienen triunfos, muy bien, no los envidies, no hables mal de ellos, recuerden que cada quien obtiene lo que se merece, hay que reflexionar llevar una mejor calidad de vida con sus hijos e hijas, con su familia en general, no se contagien de las frustraciones de los demás, no sean igual que ellos, la reflexión es para mejorar, para visualizar y darse cuenta que estamos mal en algo, para convivir muchísimo más con la familia, porque de no ser así, prácticamente la relación entre padres e hijos es casi inexistente, hay que aprender a ser pacientes, a tenerle paciencia a los demás, saber escuchar y dejar hablar, el dinero no es todo, la verdadera felicidad la encuentras en la familia, hay que reflexionar en estos días para ser mejor, no faltarse el respeto ni gritarse de cosas en la casa para que sus hijos no sean igual, recuerden, lo que ustedes sean, es el ejemplo para sus hijos y es el camino que seguramente van a seguir, si usted consume bebida alcohólica ¿con que moral le dirás a tus hijos que no lo hagan?, hay que reflexionar y mejorar nuestros actos y aspectos, recuerden algo muy cierto, la vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar, no se necesita tener grandes pertenencias ni mucho dinero, un solo gesto de amor o cariño vale muchísimo más.