Cafetómano

Bernardo Figueroa

MORENA, la serpiente sin cabeza

Recordamos que Andrés Manuel López Obrador arrasó en la elección presidencial de 2018, ocho estados del país (la cuarta parte de las entidades federativas) han ido a las urnas para renovar cargos locales, en ese entonces MORENA fue serpiente que arrasaba con todo a su paso.

En 2019 fueron Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. El domingo pasado, Coahuila e Hidalgo. En conjunto, sus listados nominales corresponden a la quinta parte del número de votantes convocados para votar en los comicios federales y locales de 2021.

De un universo de alrededor de 18.5 millones de posibles electores, unos 6.2 millones acudieron a las urnas en las votaciones de 2019 y 2020. Dos de esos estados tuvieron elección de gobernador (Baja California y Puebla), cuatro renovaron ayuntamientos (Aguascalientes, Baja California, Durango e Hidalgo) y también cuatro votaron por diputados locales (Baja California, Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas).

AMLO LA CABEZA DE LA SERPIENTE

Al momento de ganar las elecciones en el 2018 Andrés Manuel sin quererlo dejo un partido sin líder, dejó huérfano al movimiento que lo impulsó a poder ocupar la silla número uno del país, prácticamente la nación le arranco la cabeza a Morena.

Los resultados globales hablan de un país que parece más tripartidista de lo que expresaron los comicios presidenciales de 2018. De los 6.2 millones que sufragaron en los ocho estados, aproximadamente 1.59 millones lo hicieron por candidaturas apoyadas por el PAN (25.63%), 1.55 millones por las de Morena (24.93%) y 1.28 millones por las del PRI (20.65%). En esas mismas entidades, los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade obtuvieron 54.56, 21.44 y 16.27 por ciento de los votos, respectivamente.

Por supuesto, no se puede comparar mecánicamente una elección presidencial con votaciones estatales, pero los resultados de los comicios celebrados en 2019 y 2020 sí mandan señales respecto del ánimo del electorado hacia 2021. Una primera lectura es que la oposición a Morena y sus aliados está fragmentada y eso, probablemente, permitirá a la coalición de gobierno mayores oportunidades de ganar cargos y formar mayorías legislativas el año entrante. Sin embargo, los resultados también muestran que no es lo mismo que López Obrador vaya en la boleta a que esté ausente de ella. Más aun cuando su partido vive un intenso pleito interno. Pese a la alta visibilidad mediática del Presidente y las expectativas que generó con su triunfo hace dos años, Morena ha obtenido, en los comicios pos 2018, un porcentaje de votación inferior en 20 puntos al que obtuvo aquella vez.

Aun así, estamos hablando de un partido político surgido apenas en 2014, por lo que su participación electoral en esos ocho estados tiene pocos precedentes y resulta, visto así, sorprendente. Sobre todo, porque enfrentó esos comicios en estados que no gobernaba al momento de abrirse las casillas.

También debe mencionarse que el PRI ha conseguido sobrevivir a la hecatombe de 2018, de manera similar a como lo hizo después de la de 2006. A diferencia de los viejos partidos de Estado en Europa del Este, que desaparecieron o se volvieron irrelevantes pocos años después del derrumbe del mundo socialista, los priistas supieron mantener el peso de su marca durante los 12 años del PAN en la Presidencia y, hasta ahora, han logrado lo mismo en la era de la llamada 4T. En cuanto a Acción Nacional, los datos lo muestran como el partido más votado cuando se juntan los resultados de los ocho estados que han tenido elecciones después de 2018, pero lo sucedido el domingo debiera prender luces de alerta en las filas del blanquiazul. Tanto en Coahuila como en Hidalgo, el PAN terminó en tercer lugar, detrás de PRI y de Morena, cuando tradicionalmente había sido segundo, llegando incluso a pelear la gubernatura en dichas entidades.

Lo que más preocupó a muchos panistas fue la ausencia de su jefe nacional, Marko Cortés, quien desapareció de las redes sociales durante la mayor parte de la jornada electoral. Esto los hizo preguntarse si la nave panista tiene un capitán en la ruta de 2021, cuando estarán en juego cuatro de las diez gubernaturas con las que cuenta el partido.

RECONOCIMIENTO A LABOR POLICIAL

Muy importante el mensaje que pronunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, durante la entrega de equipamiento a personal de la Fiscalía General del Estado, ya que además de reconocer la labor de proximidad que realizan, también reiteró el compromiso de las y los policías estatales de seguir trabajando en un solo equipo para garantizar el orden y la tranquilidad de todos los chiapanecos.

Durante este acto, Gaby Zepeda hizo un recuento del proceso de transformación que han tenido las corporaciones de seguridad bajo el liderazgo del Gobernador Rutilio Escandón, quien además de inyectarle cuantiosos recursos para modernizar su infraestructura tecnológica, contar con mejor equipamiento y que sus elementos estén mejor capacitados, las ha devuelto un sentido humanista, más cercanas a la gente.

En el tema de seguridad, el mandatario no ha escatimado esfuerzos para que Chiapas se mantenga como estado seguro, por lo que los resultados no se han hecho esperar, como el reconocimiento que dan organismos de reconocido prestigio internacional, como el Institute for Economics & Peace, con sede en Sídney, Australia, a través del Índice de Paz México 2020, quien coloca a la entidad como una de las más pacíficas de nuestro país.

De ahí que como sociedad valoremos un poco más la labor de las y los policías de todas las corporaciones municipales, estatales o federales, ya que realizan una labor titánica, con largas y agotadoras jornadas de trabajo, poniendo su vida delante de la nuestra, para que nosotros podamos vivir en paz y con tranquilidad.

Desde el café: En el marco de la celebración del Día Internacional de la Escritora y el de la Biblioteca, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Nancy Leticia Hernández Reyes, inauguró la Primera Jornada Virtual Biblioteca Escolar “Tu mundo, mi mundo”. “Es labor esencial del colegio el aprendizaje de nuestras y nuestros alumnos, por lo que estoy segura de que será una semana enriquecedora y de trabajo”, precisó la titular del Cobach al extender la invitación a las y los docentes y a la comunidad estudiantil a participar y promover la lectura y el uso de las bibliotecas escolares… La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) procura “la formación de capital humano idóneo para el estudio de los fenómenos políticos y sociales y para el desempeño de la función pública”, a través de la licenciatura Ciencias Políticas y Administración Pública, adscrita a la recién creada Facultad de Ciencias administrativas y Tecnologías Digitales, precisó el rector José Rodolfo Calvo Fonseca. Lo anterior a propósito de la conferencia virtual “Los retos de los Organismos Públicos Locales Electorales en la elección del 2021”, dictada por el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas y la consejera electoral del mismo instituto, María Magdalena Vila Domínguez.

Para terminar: “Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición” lo dijo el escritor francés François de La Rochefoucauld.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.

