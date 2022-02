Asesoría Legal

Movilidad, metro, muertes y asaltos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Siempre lo he dicho, los titulares de Movilidad no saben hacer su trabajo, mucho menos el Titular que la Ciudad de México tiene como titular de Movilidad de nombre, Andrés Lajous Loaeza, hace como dos años, Mercadotecnia de México iba a entregar en sus oficinas del Titular de Movilidad de la CDMX un escrito indicando fallas de Movilidad en la Ciudad de México, sin embargo, las recepcionistas que tiene en la entrada se sienten las titulares desechando tal situación e indicando que el titular no estaba disponible para recibir a nadie, empleadillas de cuarto nivel que no saben absolutamente nada de su trabajo, la Ciudad de México es un caos verdadero, los titulares de Movilidad no tienen experiencia en la materia, son políticos, solo eso, políticos, las consecuencias de no saber sus funciones son graves y fatales, el metro de la Ciudad de México es uno de los peores transportes de la CDMX debido a que las unidades se encuentran viejas y en malas condiciones, los que mueven la movilidad dentro de las instalaciones del metro de la CDMX son policías auxiliares al servicio del metro que no saben nada de movilidad, el personal del metro no está capacitado para la movilidad, solo saben gritar y decir “pásele para el fondo por favor”, si en realidad a los titulares e incluyendo a la jefa de Gobierno le interesara la movilidad hubiera revisado paso a paso el metro de la CDMX de todas y cada una de sus líneas, ¿para qué? Para que no hubieran fallas ni accidentes como el que acaba de pasar, se perdieron vidas, no se trata de pagar ni decir que el Gobierno de la CDMX se solidariza con las familias de las personas fallecidas con lo acontecido en la línea 12 del metro de la CDMX, ni siquiera la misma jefa de Gobierno de la CDMX sabe sus funciones, y que no diga que sí, porque si no, no hubiera colapsado el metro, sin embargo, es lógico y lo de siempre, no se van a responsabilizar ellos, van a responsabilizar a autoridades anteriores y poner demandas como medida de amparo y de paso ganar votos diciendo que las autoridades anteriores dejaron un mal trabajo en la línea 12, aquí no es echarle la culpa a nadie, aquí es que los titulares de Movilidad sepan sus funciones y trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para una mejor movilidad, tan solo en la pandemia ni siquiera supieron que hacer con la movilidad, el metro iba igual de lleno en plena pandemia, solo las autoridades dijeron lo que a su capacidad les daba, “pónganse cubre bocas”, es todo, de ahí en fuera, iban súper llenos los vagones del metro, el metro a ciertas horas de la noche es peligroso, el metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más inseguros y sucios, siempre lo he dicho, y de igual manera hace dos años se lo dije a unas personas del metro que si no les daba vergüenza el metro como transporte, y lo peor, presentar al metro como el número 1 en movilidad, presumiendo que mueven a tantos millones de personas diariamente, claro, todos apretados y con una muy mala coordinación, las vías y los puentes de la línea 12 es del material más corriente, la jefa de Gobierno al recibir la Ciudad para gobernarla lo primero que debió haber hecho es revisar todas y cada una de las líneas del metro, pero no, no lo hizo, prefirió hacer política y estar perdiendo el tiempo el señor presidente con sus estúpidas conferencias matutinas en lugar de poner a trabajar a los holgazanes de su gabinete, hay mucho trabajo, hay mucho por hacer en materia de movilidad, pero no, ellos están de oídos cerrados y no escuchan a nadie, prefieren que se pierdan vidas y echarle la culpa a las autoridades anteriores y de paso actuar como estúpidos como si esto fuera una noticia nueva, vidas se fueron en el metro por ser un gobierno irresponsable, Mercadotecnia de México lo ha dicho siempre, los titulares de Movilidad de todos los Estados y la CDMX no saben siquiera sus funciones y es una pena grande que personas inocentes pierdan la vida por no saber gobernar, en las diferentes estaciones del metro ha habido muertes porque la gente que se encuentra desestabilizada emocionalmente se avientan a las vías del metro sin que nadie pueda hacer absolutamente nada, sin que haya una campaña de prevención, no tienen ni cuentan con estrategias publicitarias para ayudar a las personas desestabilizadas, de igual manera, MERCADOTECNIA DE MEXICO le iba a informar a Lajous hace exactamente dos años que hay una terminal que es un peligro para la movilidad, es la terminal llamada Hotel Antas, ubicada en el centro de la CDMX, atrás del Hotel Antas, es un nido de mal vivientes y asaltantes que han ocasionado daños a los pasajeros, a los cuales, los mismos choferes y los ayudantes tratan muy mal al pasaje, la CDMX no puede presumir de ser una gran Ciudad, realmente, es un peligro en materia de movilidad la CDMX ya que nadie hace absolutamente nada, la terminal ubicada atrás del hotel Antas es un peligro para quienes viven en los alrededores, es un nido de rateros, donde los mismos ayudantes de los choferes han asaltado a los pasajeros y les han robado descaradamente, sin embargo, el señor titular de Movilidad de la CDMX está muy ocupado en cuestiones políticas, Indios Verdes de la CDMX de igual manera es un nido de rateros, los taxistas de la CDMX y varios de los denominados UBER de todo el país han resultado ser violadores de mujeres, de los UBER no hay ni existe un padrón de taxistas y ni siquiera se sabe el origen de cada chofer, las y los pasajeros peligran, los taxistas de la CDMX cobran lo que quieren no respetando las tarifas ya establecidas, abusan de la gente, son unos verdaderos rateros estos señores de la CDMX, en el Estado de Veracruz existen miles de taxistas que circulan sin concesión incluyendo a los transportistas urbaneros, ellos no están empadronados y eso sí que es un verdadero peligro, si las autoridades quieren capacitación en Movilidad, que le digan a Mercadotecnia de México y que dejen de hacer política porque el resultado de no saber sus funciones es muy grave y como prueba ya está, el ejemplo del metro colapsado de la CDMX.