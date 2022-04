Poder y Dinero

New York times, duro y a la cabeza

· Ahogan a Sheinbaum y Ebrard

· Retrasan peritajes de Línea 12

· ICA y Carso, no serán “corderos”

· Javier May, sembrando demagogia

Víctor Sánchez Baños

En domingo de misa la Cuarta Transformación, como es una costumbre en los gobiernos mexicanos, periódicos estadounidenses ponen limón en la llaga; donde más duele.

No es para menos. Divulgan que tomó miles de fotos del lugar del colapso y las compartieron con ingenieros que llegaron a la misma conclusión sobre el accidente: una obra deficiente que parece seguir un patrón de oportunismo político y trabajos desordenados, mientras se construía la que llegó a llamarse “Línea Dorada”.

Ese reportaje involucra la responsabilidad del que fuera jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ahora secretario de Relaciones Exteriores, así como la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, dos personajes clave en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y piezas clave de su sucesión en la Presidencia de la República.

Dos personajes que hablan de la izquierda radical de Claudia y la izquierda centralista de Marcelo, pero que al lado del líder del Senado Ricardo Monreal, mucho más centralista de los tres, conforman la baraje visible para suceder al tabasqueño en el 2024.

Por eso dolió el impacto del periódico estadounidense, ya que en los dictámenes periciales quieren responsabilizar al sector empresarial, cuando en realidad la urgencia y la obligación de entrega de obras en obediencia de los tiempos políticos, llevó a que no se hicieran los cálculos recurrentes.

Ahora, bien, queda claro que la responsabilidad de los constructores de las vigas, que llamamos ballenas, tienen un alma de acero que, para darle soporte a las adquisiciones de los trenes, necesitaron de la colocación de pernos de metal “soldados” para conectar el acero a la losa. Debieron haberlos hechos de acero sin pernos, en una sola pieza.

Estimado lector en pláticas son ingenieros, sobre este tema publicado por NYT, me explicaron que el riesgo es que alguna parte pudo no haber estado soldada con el alma de acero con los pernos y el peso de la estructura soportaba sobre la losa. Esta no tiene la rigidez suficiente.

Nadie había dicho que la información sobre este tema publicado en el periódico estadounidense, provenía de filtraciones del Gobierno de la CDMX, obviamente con el fin de perjudicar a Ebrard, en especial, lo que provocó la crisis política al interior del gabinete lopezobradorista.

Sin embargo, Claudia salió de inmediato a afirmar en Twitter, que “categóricamente” no se hicieron filtraciones de ese gobernó y “menos a un medio que buscado confrontar a la 4ª Transformación”. Así la jefa de gobierno, evita la confrontación de frente con el canciller.

Pero, independientemente lo que ocurra en los entretelones del gabinete presidencial, hay varios temas que no han divulgado, como apremia la sociedad.

1.- Los peritajes, presuntamente, ya fueron entregados al gobierno de la CDMX y no han sido divulgados por que hablan de responsabilidad de funcionaros públicos.

2.- Hay responsabilidad de Sheinbaum, por no exigir a la directora del Metro Florencia Serranía el invertir en mantenimiento y revisión de las instalaciones. Serraría debería haber sido despedida y sujeta a investigación penal, por el accidente donde murieron 26 personas.

3.- Este accidente no cesa con la indemnización a los familiares de las víctimas. Debe ir a sus últimas consecuencias, porque esas 26 personas no debían haber muerto.

4.- Además existe el riesgo de que puedan ocurrir otros accidentes no sólo en el Metro, sino también en los Segundos Pisos, que se hicieron con una premura insultante.

5.- Si bien, Ebrard presuntamente tiene responsabilidad sobre la premura de la construcción, los que hicieron los cálculos y la supervisión deben responder.

6.- Las empresas Caro, de Carlos Slim, así como ICA de Luis Fernando Zárate Rocha, tienen responsabilidad en ese mazacote de construcción, deben también responder por la construcción.

7.- Deben destinar dinero para la revisión con aparatos de rayos X y corregir los errores cometidos en la construcción de las obras del Metro Elevado, los distribuidores viales y los segundos pisos. Por en todos se apreció que es lo mismo. Premura, la falta de transparencia de los recursos, porque está “reservada la información” por 12 años.

Que hay intencionalidad política, como menciona Marcelo. Pues claro. Es obvio. El gobierno de la 4T no ha demostrado ser aliada d ellos intereses de Estados Unidos. Y, digo aliada no servil; socia, pues. Son respuestas del imperio. Que no se les olvide.

PODEROSOS CABALLEROS

JAVIER MAY, INDEFENDIBLE

El titular de Bienestar, Javier May, quien fue el que encabezó a decenas de miles de promotores del voto durante la pasada elección, ahora salió en defensa del programa Sembrando Vida y dice que campesinos anónimos lo cuestionan y los que dan la cara lo protegen. ¿El tabasqueño desconoce que, si esos campesinos dan la cara, definitivamente son perseguidos incluso en sus comunidades? Ya no se puede mentir cínicamente. Ese programa ha sido un fracaso. Campesinos se hicieran acreedores a este programa “desmontaron parcelas y en muchos casos, talaron árboles para obtener entre 4,500 a 5 mil pesos por mes. Está documentado que el 50% de los árboles plantados, en dos años de gestión ya se secaron. Ni se restableció la biodiversidad, ni se generó empleos y mucho menos se obtuvo la estabilidad en ingresos de esa gente que recibe el. Crueldad con los más pobres.

