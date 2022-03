Asesoría Legal

No hay vacunas para recién nacidos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Nuestro país tiene una cartilla de vacunación aceptable, aunque faltan algunas que están en planes de incluirse para toda la población (Varicela y Hepatitis A), con lo cual el esquema quedaría entre uno de los esquemas de vacunación más completos a nivel mundial, hablo de las cartillas de vacunación, porque LO QUE SON LAS VACUNAS PARA RECIEN NACIDOS EN TODO EL PAIS NO LAS HAY, las vacunas para Tuberculosis y Hepatitis no las hay, Mercadotecnia De México realizó llamadas a Centros de Salud de varios Estados y la respuesta fue totalmente negativa, incluso, en un Centro de Salud informaron que no hay vacunas para recién nacidos en todo el país, así de grande es el problema de la salud en todo México, en gobiernos federales anteriores decían que “tu derecho y obligación de estar sano” y en donde todavía se podía combatir la viruela, la cual es una de las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad, anteriormente, porque por ahora es el coronavirus en el cual se han perdido vidas y se siguen perdiendo aunque los gobiernos digan que ya están en semáforo naranja, en sí, legalmente, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social, así lo dispone el artículo 4 fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, la actual administración federal tiene sin vacunas para bebés a los centros de salud, que pena y que miserable gobierno tiene México, funcionarios de la salud hablando detrás de un micrófono haciendo conferencias matutinas dándose a la vez sus baños de pureza, y en cuestión de salud un personaje que no sabe absolutamente nada de salud, que solo fue impuesto para ocupar un cargo como promotor de la salud, porque eso es López Gatell, un promotor de la salud, no voy hablar mal de su persona porque no es correcto hablar mal del coeficiente mental de alguien, pero originalmente, como funcionario, realmente no es apto para desempeñar un cargo como tal, en las conferencias matutinas se la pasan hablando de todo un poco, lamentablemente las personas de escasos recursos económicos se encuentran totalmente en desventaja, acuden a un centro de salud para ponerles vacunas a sus hijos recibiendo una respuesta negativa por parte de los centro de salud, de hecho, el mejor momento de un ser humano, es al nacer, es por ello muy importante las vacunas para los bebés, quienes tienen la posibilidad de poder pagar de 600 a 700 por vacuna muy bien, pero México no tienen una población con una solvencia económica muy buena que digamos, y menos en estos tiempos, los padres deben asegurarse de ponerle las vacunas a sus bebés poco después de nacer, aunque, es difícil imaginar que un recién nacido tenga que pasar por el dolor de una inyección, pero, un pequeño pinchazo al comienzo de la vida es un primer paso importante hacia la protección de su bebé contra una enfermedad mortal, todos los bebés deben recibir la primera inyección de la vacuna contra la hepatitis B poco después de nacer, con ello reduce el riesgo de que contraiga una enfermedad de la mamá o de otros familiares que podrían no saber que están infectados, la mayoría de la población mexicana pensaron que con la entrada del presidente Andrés Manuel todo iba a cambiar, incluso, pensaron que este personaje iba a ser gobierno de puertas abiertas, que iba hacer trabajo de campo en todo el país, que se iba ayudar a la población más necesitada, que iba haber abastecimiento de medicinas y que nunca más iba a escasear, que iba a ser un gobierno que escucha y atiende demandas ciudadanas, mucha gente pensó que sus demandas las iba a recibir de sus propias manos (obviamente eso nunca sucede), pero, todo eso no es lo peor, lo peor es que los bebés desde que nacen están totalmente desprotegidos porque no hay vacunas, porque a los funcionarios que representan la salud y al presidente de México no le importa si son vacunados los bebés o no, las familias de escasos recursos no pueden acceder a medicamentos de gobierno, tan solo cualquier persona puede llamar a su centro de salud más cercano y preguntar si hay vacunas para recién nacidos y verán cual es la respuesta, estúpidos personajes políticos todas las mañanas se ponen a hablar como guacamayas ante los medios de comunicación y no resuelven absolutamente nada, la estúpida Ley de Austeridad del nefasto presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador emanado de su propio partido MORENA ha decidido que los mexicanos no tienen acceso a la salud, al menos sus bebés son los que se ven afectados porque NO HAY VACUNAS PARA RECIEN NACIDOS EN CENTROS DE SALUD, curiosamente, en anteriores gobiernos federales si había al menos más acceso a la salud, y este señor vino a recortar el presupuesto en general, aquí no importa que partido gobierno su Entidad, simplemente los actuales Gobernadores de todas las Entidades tampoco tienen capacidad para poder brindarles salud a las personas que asisten a los centro de salud, no se debe jugar ni pensar con la salud de los bebés, al menos con Felipe Calderón Hinojosa había más recursos para el campo, para la salud, para los empresarios chicos, medianos y grandes, se gobernaba bien, lamentablemente México atraviesa por una crisis tan severa que es bueno no pensar.