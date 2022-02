Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Omisa e irresponsable la Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas

Sigue la mata dando con la irresponsabilidad e ineptitud de algunos Presidentes Municipales de Chiapas, que siguen necios y mentecatos en el sentido de que poco les importa la salud pública de sus gobernados, con el asunto del covid 19, que sigue aumentando en esta parte geográfica del país. Hay casos muy patéticos y que nunca fueron molestados en lo más mínimos cuando fue escándalo que durante varios días salieran a bailar los llamados “Parachicos irreverentes” y ferias del pueblo como Zinacantán, donde el peligro de contagios alcanzó la figura de la preocupación y nerviosismo porque no se respetaron las medidas preventivas. Nunca se actuó, mucho menos se amonestó o reprendió.

Hoy en San Cristóbal de las Casas, donde gobierna la controvertida Jerónima Toledo, lamentablemente se siguen realizando celebraciones y reuniones que podrían poner en riesgo la integridad y vida de miles de San cristobalenses, con el argumento que existe devoción o tradición por el tema religioso. Diario de Chiapas presentó imágenes de este municipio donde con el pretexto de celebrar a un santo, un grupo considerable de San cristobalenses salió a las calles para hacer una caravana motorizada y además bailes, así como recorridos, sin que se respete la sana distancia, sin la utilización del cubrebocas, y mucho menos sin usar gel antibacterial. (Sic)

Lo censurado es que la misma Jerónima Toledo, la señalan en las redes sociales de ser la que origina este ambiente de que no se asuman responsabilidades al advertir a la población que deben de tomarse medidas preventivas o cancelar los eventos. Denuncian que Jerónima Toledo tiene miedo de prohibir o levantar la voz para que no se lleven a cabo estos eventos que aglutinan cientos y miles de habitantes de la gélida San Cristóbal de las Casas. Hay omisión y negligencia que debe de saber el sector salud de Chiapas y la misma Secretaria de Gobierno, porque si no al rato todos van a ser culpables. En los Altos de Chiapas sencillamente no hay orden con los festejos de la ciudad, donde la propia Presidenta Municipal ha sido captada “tomando el cafecito”, en plena pandemia.

Dentro de la sociedad coleta hay preocupación y miedo porque la pandemia se encuentra en su máximo clímax, donde estamos en alerta amarilla y esto no para. Veremos y diremos.

Partidos políticos convierten a la democracia en volantes o cartel artístico y deportivo.

Más allá de que en esta cuarta transformación se esperaba una lucha democrática honorable, decente, virtuosa, honesta y hasta muy digno, en todo el país, está resultando todo lo contrario, y ya se ha venido deteriorando los buenos deseos que pudo haber para que hallan en México, elecciones muy dignas y muy limpias. Pero no todos los partidos `políticos lo han asumido así, y esto podría llevarnos a que hay que mucho legislar todavía para que tengamos elecciones honorables e integras, y primeramente que vengan de los mismos partidos políticos.

Por lo pronto el polémico partido Redes Sociales Progresistas (RSP) arrancó, desde este 1 y hasta el 5 de febrero, a través de la aplicación “Mi apoyo RSP”, en una electrónica y la página de internet, el proceso interno de selección para sus candidatos que participarán en las elecciones del próximo 6 de junio de 2021. El convenio firmado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y RSP, los simpatizantes y militantes que cuenten con su credencial vigente, podrán ingresar a la app o acudir a las otras alternativas para elegir a las candidatas y candidatos que contenderán por un cargo de elección popular a nivel nacional, señala en un comunicado.

Sin embargo, la cartelera estelar de este instituto político ha sido severamente criticada a nivel nacional, por la adquisición de luchadores, artistas y deportivos famosos, considerando que estos pueden acarrear votos y evitar en el futuro que estas nuevas siglas nacionales apenas estrenándose, se conviertan en “arrancón de caballo viejo”.

Para empezar el próximo 6 de junio habrá tres luchadores enmascarados que contenderán por una alcaldía: Blue Demon Jr. va por la Gustavo A. Madero, Carístico por la Cuauhtémoc, y Tinieblas Jr. por la Venustiano Carranza. Todos postulados por el partido Redes Sociales Progresistas. Como es bien sabido, la carrera de todos estos gladiadores siempre ha sido con máscara, en el caso de Blue Demon por 35 años, el de Tinieblas por 30 y Carístico por 22. En todo ese tiempo cada uno ha cuidado su identidad dentro del pancracio nacional. Sin embargo, la duda se centra en cómo aparecerán estos personajes en la boleta electoral. Lo habitual es que el día de la votación el elector ve en su boleta el nombre completo con apellidos de los candidatos con el logo de su partido político. Esto significaría que tanto Blue Demon, como Tinieblas y Carístico tendrían que revelar, al menos su verdadero nombre.

Pero el problema bochornoso no es “del ring a la política”, sino que también hay del “escenario a la política”, donde sobresalen Paquita la del Barrio, Gabriela Goldsmith, Alfredo Adame, Vicente Fernández Junior, Ernesto Dalessio, y aunque no lo crean Carlos Villagrán “Kiko” (El del Chavo del 8) quien busca la gubernatura de Querétaro, y apoyado también por el Partido local “Querétaro Independiente”. Lupita Jones, quien fue señorita México, y súmele usted al boxeador Jorge “El Travieso” Arce y el clavadista Romel Pacheco y hasta el futbolista Adolfo bautista “El Fofo”. Solo para decir unos cuantos. La boleta electoral se transformó en volantes artísticos y deportivos. (Y en Chiapas como vamos en éste rubro?

El aprovechado cristiano. – Cuando empezábamos a creer que ya en estos nuevos tiempos de hacer política íbamos a ver cosas ya más certeras y limpias en la democracia de Chiapas, el “Diputado dormilón”, Sergio Rivas, pidió licencia al Congreso del Estado para alistarse a ser candidato por su partido el PES-Familiar a la alcaldía de Tapachula. Si los bolos son sufridos, éste peca de traer el “espíritu santo” a cuestas.

Más allá de que anduvo jactándose y arropándose de que por él y solamente él, el gobierno federal creo “estímulos fiscales” para municipios fronterizos de Chiapas con Centroamérica, fue el de la idea de que el Congreso de Chiapas pretendiera instalar “El Día de la Oración”, olvidándose completamente de los preceptos constitucionales de separación Estado e Iglesia. Evidentemente que lo mandaron por un tubo, porque ya preparaba desde aquel momento el apoyo de las iglesias cristianas que muchos que se dice ser “evangélicos” buscan el apoyo, utilizando el nombre de Dios.

Sus pininos, así empezó Sergio Rivas, desde la época del exalcalde Ángel Barrios Zea, quien le autorizó que se pintaran muchas bardas de que con las oraciones de sus iglesias le iba a irle bien a Tapachula, y lo único que alcanzo el exalcalde es que fué a parar a la cárcel y el exdiputado local se escondiera más de un año de la sociedad huacalera para regresar a instalar librerías. ¡Ya se acordaron! Ver para creer.

PD: Hoy a cumplir con los tamales, por haber sacado el muñeco el pasado 6 de enero “Día de Reyes”.