Padre camilo torres y la teología de la liberación

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la Teología de la Liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina y miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante su vida, promovió el diálogo y el sincretismo entre el Marxismo y el Catolicismo.

Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929, en el seno de una familia acomodada. Ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá; se ordenó sacerdote en 1954, y luego viajó a Bélgica a estudiar sociología en la Universidad de Lovaina. En 1958 se graduó como sociólogo. En 1965 renunció al sacerdocio y se dedicó de lleno a la actividad política revolucionaria. Tras constituir el Frente Unido del Pueblo, organización que convocó a importantes manifestaciones y actos, contactó con el Ejército de Liberación Nacional con el cual acordó la continuación de la agitación política en las ciudades, y su posterior ingreso a la organización. En noviembre se integró al ELN, y lanzó la “Proclama a los colombianos”. Murió en su primer combate, el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, Santander.

Como sacerdote su acción se vinculó de inmediato con los sectores más pobres de la sociedad. Sus estudios de sociología lo ayudaron para entender y sistematizar la situación política de Colombia y el resto de la América Latina.

El choque de su actividad con las posiciones de la alta jerarquía eclesiástica lo hacen abandonar los hábitos, más no su fe cristiana y la religión. Su actuación política fue breve, pero creó el Frente Unido y dirigió su periódico. Desde allí predicó la necesidad de unidad de las fuerzas populares, desenmascarando el bipartidismo y señalando lo imprescindible de dirigir los esfuerzos en la lucha contra el imperialismo yanqui y la oligarquía corrupta.

Síntesis de su pensamiento

El amor al prójimo es la fuente de inspiración de la obra de Camilo Torres. Para alcanzar la justicia y la igualdad que pregona el cristianismo es necesario terminar con los males que aquejan a los pobres y al pueblo en su conjunto. Es entonces que Camilo entiende que para transformar al país y lograr el bienestar de la clase popular es necesario liberar al país del imperialismo estadounidense y de la oligarquía que le sirve.

Para enfrentar a un enemigo tan poderoso es insoslayable la unidad del campo popular, rompiendo el bipartidismo y no renegando a ningún método de lucha, inclusive la violencia. Camilo Torres defiende la tesis que entre marxistas y cristianos hay más puntos de coincidencia que de divergencia y que hoy los une sus mismos principios de lucha por la igualdad, la justicia social y el amor al prójimo. El ejemplo de constancia, conducta, disciplina y ética lo elevan al plano del revolucionario cabal y consecuente.

Su pensamiento sobre los cristianos. El deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución.

Después de la Revolución los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. Que nos pongamos a discutir si el alma es mortal o es inmortal, sino pensemos que el hambre si es mortal y derrotemos el hambre para tener la capacidad y la posibilidad después de discutir la mortalidad o la inmortalidad del alma.

Camilo Torres sobre los marxistas.

Los marxistas luchan por la nueva sociedad, y nosotros los cristianos deberíamos estar luchando a su lado. Con los comunistas…. Estoy dispuesto a luchar con ellos por objetivos comunes contra la oligarquía y el dominio de los Estados Unidos, para la toma del poder por parte de la clase popular.

Sobre la Revolución. La Revolución por lo tanto es la forma de lograr un gobierno que, de comer al hambriento, que, vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos sino para la mayoría de nuestros prójimos.

Necesitamos algunas condiciones indispensables para hacer la unión. La Revolución es un ideal que debe fijarse de una manera determinada y precisa. No podemos unirnos con base en ilusiones vagas. Una de las primeras condiciones es lograr que la clase popular tenga una conciencia común.

Sobre el imperialismo

Considero a los Estados Unidos como enemigos del pueblo colombiano, no al pueblo de los Estados Unidos, sino a su sistema de grandes capitales norteamericanos. Y por eso, como sucedió cuando la independencia de Colombia que los Latinoamericanos tuvieron que unirse para luchar contra España, así en esta época nosotros tenemos que unirnos contra Estados Unidos para luchar por nuestra Liberación.

Camilo fue uno de los primeros que generó la fusión de cristianismo, patriotismo y socialismo en un solo bloque de pensamiento y acción liberadora.

Inspiró a sectores como el grupo “Sacerdotes para el socialismo”, impulsor del ascenso de Salvador Allende en Chile, a los “curas villeros” de Argentina y a personalidades como el padre Ernesto Cardenal, participante de la rebelión sandinista en Nicaragua, y en general, a las comunidades eclesiales de base, que conformaron una nueva iglesia latinoamericana comprometida con el cambio revolucionario, originándose la corriente “teología de la liberación”.

Su heroica muerte lo eleva como mártir y bandera en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Como dijo su madre: Camilo nació cuando lo mataron.

La obra y el ejemplo de Camilo Torres son base para la discusión de los valores éticos en la lucha revolucionaria y en la formación de los hombres y mujeres de la nueva sociedad.

En el movimiento estudiantil de 1968 adoptaron el nombre de Camilo Torres para difundir su ideología y hoy muchos Salones como Auditorios en la UNAM lucen los nombres de Ernesto Che Guevara y del Sacerdote Camilo Torres.