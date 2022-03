Detienen a migrantes turcos, rusos y pakistaníes en Tapachula

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Para Ripley: Detienen a Turcos, Rusos, y Paquistaníes en Tapachula

Mientras el problema migratorio de la frontera sur falló estrepitosamente y adquirió relevancia en sus graves violaciones a los derechos humanos por parte del INM, la Guardia Nacional y la última garrotiza de la policía del Distrito federal, contra la caravana migrante que salió de Tapachula, desde el 23 de octubre, esta deshumanización en contra de extranjeros y los que viven en Tapachula, quien también sufren en carne propia las penurias y la faltas que ocasionan esta embestida migratoria generada por las mismas autoridades federales y la Secretaria de Relaciones Exteriores, que no quieren dar su brazo a torcer para ordenar el cierre de esta puerta fronteriza de México que se llama frontera sur.

Este jueves siguiendo con el fracaso migratorio del gobierno federal actual, no solamente ya originó un problema grave entre el gobierno de Estados Unidos y México, sino que ya lo dijo en su Mañanera el Presidente López Obrador, que la migración se seguirá conservando en el sur del país, que seguirá la misma política migratoria, lo que no dijo el Presidente de México es que ese “SUR de México”, solamente es Chiapas donde Tapachula está convertida en “una gigante ciudad cárcel para los extranjeros” o un corral de migrantes” como lo han llamado también, porque en los demás estados de la frontera sur como Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no se está sufriendo la población con el viacrucis migratorio que tiene con el “Jesús en la boca” a los chiapanecos y muy en especial a los Tapachultecos, donde el gobierno federal no ha apoyado a la población mexicana que es la que recibe directamente los golpes que generan un fenómeno migratorio.

O sea, para el Presidente López Obrador, Chiapas seguirá siendo la cárcel para los migrantes en espera de sus documentos para transitar por el país, un fenómeno migratorio que ya falló y que fracasó rotundamente, y México mostró que es un CERO A LA IZQUIERDA en materia de seguridad nacional, porque un fenómeno migratorio es un problema de seguridad nacional, porque no se sabe de los nombres y apellidos de los extranjeros que están ingresando ilegalmente al país. Muchos de ellos no sabemos sus rostros también, porque en los países hay malos también.

Turcos, rusos y pakistaníes en frontera sur, al rato hasta extraterrestres van a pasar por esta puerta vulnerable.

Ayer el periódico El Orbe y otros medios locales y nacionales, dieron a conocer que decenas de extranjeros han sido detenidos en los municipios de Tapachula y Mazatán en las últimas 24 horas, entre ellos rusos, turcos y paquistaníes luego de que se ocultaban o eran transportados de manera ilegal y ninguno de ellos pudo acreditar su legal estancia en el país, ni se sabe cómo entraron a territorio nacional sin ser detectados.

Agentes migratorios y policías de la Guardia Nacional recibieron una llamada para que se desplazaran hacia el sur de la ciudad de Tapachula, donde acordonaron un hotel de lujo ubicado frente a Plaza Galerías, en donde detuvieron a 10 extranjeros, turcos y rusos.

En ambas situaciones, los federales habían atendido denuncias anónimas en las que advertían la presencia de extranjeros “extraños” que se hospedaban en una zona confort y con muchas comodidades, pero que actuaban de manera muy sospechosa. Todos ellos fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la cabecera municipal, en donde se les dará a conocer su situación legal.

Mientras eso ocurría, en los límites de los municipios de Tapachula y Mazatán, fue detenido un camión de tres toneladas de capacidad y con placas de Chiapas, en la que transportaban a 40 personas de Pakistán, entre ellas siete menores de edad. El conductor de la unidad, que se reservó su derecho de declarar, también fue detenido y presentado ante un fiscal del Ministerio Público para continuar con su proceso penal. Entre los oriundos de Pakistán viajaban 30 hombres y tres mujeres adultas, además de cuatro niñas y tres niños, quienes fueron entregados a las autoridades, para que se deslinden las responsabilidades. (Sic) (El Orbe)

Ya hay pisadas de calló de Estados unidos en contra de México.

El pasado 11 de diciembre en su “Mañanera”, desde el estado de Chihuahua, el presidente López Obrador dijo en un claro y ofensivo injerencismo internacional donde le echó la culpa al país del dólar y Canadá diciendo que “hay lentitud” de los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá para resolver de fondo el problema de la migración desordenada en Centroamérica y reiteró la necesidad de implementar programas sociales para arraigar a las personas y evitar que abandonen sus pueblos por necesidad. Tal declaración que se dio tras lamentar la tragedia registrada en Chiapas donde un tráiler que transportaba 167 migrantes de forma ilegal sufrió un accidente y provocó la muerte de 56 personas, dijo que “ojalá y estas desgracias” sirvan para tomar conciencia y tomar decisiones “de fondo”. Incluso, recordó que ha lanzado “llamados desesperados” al presidente de Estados Unidos Joe Biden para atender el tema migratorio.

“Hemos venido insistiendo que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos; Hay lentitud, en cartas que envíe al presidente (Joe) Biden, en uno de mis textos va un llamado desesperado para que se actúe, pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina, no actúan de manera ejecutiva y esto pues amerita una atención urgente”, expresó el mandatario. ¡Vaya ofensa!

EU ofrece 5 millones de dólares de recompensa por hijos de “El Chapo” Guzmán

Días después llegó la respuesta de los Estados Unidos, ante esta participación de López Obrador, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se trata de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, quienes son considerados miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.

Cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. El Departamento de Estado ofreció dicha cantidad, en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), por cada uno de los hijos del capo.

Sí es prioridad detener a hijos de «El Chapo», asegura AMLO

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos diera a conocer que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ayer el presidente López Obrador, más mesurado, pero siempre con su predominio Presidencial muy peculiar en él, afirmó que, si los presuntos delincuentes se encuentran en México, toca a las autoridades de la 4T detenerlos, porque es una prioridad para su gobierno hacerlo.

El mandatario mexicano dijo que, si Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López “están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en el territorio, nosotros somos quienes tenemos que hacer el trabajo de acuerdo a las investigaciones”, señaló…La historia continua. Dixe.