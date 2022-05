Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Para Ripley: Mas publicidad por consulta popular, que por la salud de los chiapanecos

Si, así como se publicitó la consulta popular en Chiapas, se debió darle propaganda a la campaña del covid 19, la salud de los chiapanecos estaríamos en otros estándares y esquemas en favor dela inmunidad y resistencia del virus asesino, sin embargo, se observó más que en Chiapas prevalece más la politiquería partidista que verdaderamente hacer conciencia alrededor de una pandemia que nos sigue matando a la humanidad, a los mexicanos y los chiapanecos. Se antepuso más la grilla de partido que realizar conciencia para cuidar la salud del pueblo chiapaneco.

Nadie puede negar que los seres humanos estamos más prestos a los intereses políticos o económicos que a la misma salud humana, que por momentos nos aterrorizó y aterró ante el coronavirus, inclusive nos volvió entes y sujetos más cerca de Dios, pero lamentablemente esta “consulta popular”, mostró que somos endebles y frágiles, que nos preocupa más un interés de partido político que sortear una epidemia nacional y estatal. Se olvidaron los patrocinadores partidistas de la urgencia necesidad de la vacunación, que morir en la raya para no dejar en mal a MORENA, y que los expresidentes de México, se deben de ir a la cárcel, cuando todo mundo sabe, que todo es una pantomima y una actitud para mostrar solamente realce y grandeza como partido político disfrazado en una denominada “democracia participativa”, que es más de lo mismo para seguir con la grilla política para defender el poder.

Al país se le ha atragantado más de política que verdaderamente hacerle frente a una pandemia que está matando mexicanos. Solamente es México en el mundo que vive un cambio político que los que lo detentan con la llamada cuarta trasformación, sencillamente no quieren dejar ese poder y a los que se los arrebataron, los llamados conservadores, buscan en sus afanes desesperados recuperar el poder, y eso ha originado que México, la salud pública pases de más a menos, porque el interés del pueblo es otro, es más política que salud. No hay otro país sobre el planeta que esté viviendo un fenómeno parecido. El pecado social está en México.

Es la lucha intestina entre el pasado catalogado de corrupción y en el presente o futuro de que esta política de descomposición ya cambio, y que ahora el sector de la política mexicana ya es otro, lo cual nos parece inadmisible, y hasta utópico, porque hoy lo estamos viviendo los mexicanos seguimos siendo los mismos con 3 o 4 trasformación, si ayer el PRI o el PAN, hacia lo imposible por ser relevado del poder político nacional, ahora MORENA, sigue la misma línea, y lo más peor muchos de los actores –en el caso de Chiapas- que hoy se dan golpes de pecho por MORENA, un 70 por ciento provienen del PRI o de otro partido político contrario a MORENA. O sea, no hay una tesis idealista mucho menos ideológica que diga que son diferentes, es más de lo mismo, con la diferencia que hoy ostentan el poder político, como ayer lo tuvo varios sexenios el PRI y dos el PAN. Todo se basa en defender el poder político, y todo apunta al 2024, donde MORENA podría seguir o podría perder la batalla electoral, lo que si es cierto es que nunca va a existir otro Andrés Manuel López Obrador, que es al mesías político que hoy lo siguen millones de mexicanos que reciben apoyos económicos gracias a los programas de la 4T.

Ya no va a existir otro López Obrador, porque ya no hay nada que prometer para cambiar lo que consideraba y suponía la 4T está de cabeza en México. Ya el Presidente López Obrador, cambio lo que tenía que cambiar, ya inundo de apoyos económicos a lo más pobres del país, ya dice él, que ya no hay corrupción, entonces, el Lopezobradorismo, tendrá su sello de caducidad, y el próximo candidato Presidenciable de la 4T, que podría primer electoralmente. No estamos diciendo que se acabara la cuarta transformación, estamos diciendo que el candidato próximo ya se le acabaron los naipes para el juego electoral, además que los enemigos de MORENA, muchos serán ellos mismos, ya lo estamos viendo los cachiporrazos y bastonazos, y no solamente se observa un golpeteo interno, sino que también esa coalición de siglas de “juntos hacemos historia”, podría claudicar –cesar- y separarse rumbo al 2024, las siglas de MORENA, con el PT y el PVEM. No dude que, hasta el PRI, podría ser aliado de MORENA próximamente.

Es sentido común, no pensar que, así como era inimaginable que hace un par de sexenios se juntaron el PAN con el PRD, -el agua y el aceite- ahora MORENA, no busque la complacencia y simpatía ante un PT y un PVEM, que se pueden alejar de MORENA, hay muchos indicadores que el fenómeno se puede dar. El PRI, no se le puede negar que es hasta ahora cómplice de López Obrador, por eso la consulta popular millones de mexicanos también la ven como un “tomada de pelo”, y todo se esconde que es democracia participativa y que los mexicanos tenemos que pensar en ella, lo cual también es un tabú, una vil mentira para seguir engatusando. embabucando- a los mexicanos.

No sabemos que pudo haber pasado ayer con la controvertida “Consulta popular” dominical, esa que mostró que sus patrocinadores partidistas le interesan más el poder político que la salud del pueblo de Chiapas. Lo que sí sabemos es que todo es un montaje y articulación de carácter electoral y político que lo que se busca es seguir satanizando a los expresidentes de México que proveyó el PRI y el PAN, y que al rato estas siglas serán los aliados de MORENA. Probablemente increíble de aceptar, pero la lucha de los morenistas mexicanos y Chiapanecos, está más fracturada que “La Sepultura” y hoy que pregonan unidad y mucho equipo, al rato se van a dar hasta con la cubeta.

He sido testigo en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, de dimes y diretes de jaloneos, entre amigos de MORENA, por defender a un Ebrard, una Sheinbaum y un Monreal y que esto apenas empieza. Monreal será un caballito de Troya, difícil de disciplinarlo, y que conoce mucho de lo bueno o malo que haya habido al interior de MORENA, y no sé alineará mucho menos se enderezara, el buscara lo suyo, porque considera que sus méritos están muy por encima de Ebrard y Sheinbaum, además es más conocido a nivel nacional, que el propio Ebrard y Sheinbaum, o al menos cuenta con miles de células de poder partidista que lo siguen a lo largo y ancho del país.

Pensar que los morenistas en México, son una casta divina, son un bloque de mexicanos muy diferentes, son “antipecado” político, es una estupidez humana.

Mario Delgado anuncia reestructuración de Morena después de Consulta Popular

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció esta semana pasada que se convocará a la militancia para la reorganización del partido una vez que concluya la Consulta Popular, para saber si la ciudadanía aprueba iniciar investigaciones contras los últimos cinco expresidentes de México.

Delgado Carrillo declaró: “Después del primero de agosto vamos a convocar ya a la reorganización de nuestro partido en todo el país para terminar con los conflictos o malentendidos. Tenemos que ir muy unidos hacia marzo, que será la consulta para la ratificación del mandato del presidente de la República y a Morena, nuestro partido, nos corresponde ser el motor que impulse esta ratificación, para lo cual tenemos que estar muy organizados y muy unidos”. Dixe.