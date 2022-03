Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Participación electoral copiosa de la gente en Chiapas con algunos brotes de disturbios ante la pasión democrática

Un domingo 6 de junio que amaneció con una pertinaz lluvia, que posteriormente se diluyó para que el astro rey estuviera en todo su esplendor, un domingo 6 de junio, que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, diera inicio a las actividades de la Jornada Electoral con un Acto Cívico en el Parque del Centenario de la Fuerza Aérea de Tuxtla Gutiérrez, con la asistencia de diversas autoridades electorales y civiles del Estado, un domingo 6 de junio, que al escribir estas líneas se podía observar en Tuxtla Gutiérrez, y a través de las redes en alguna regiones, una participación constante de la ciudadanía para cumplir con su derecho y obligación del voto, aunque no hay que descartar que se pudo observar algunos brotes de disturbios y rebeldías nada agradables que sucedieron en algunos municipios mucho antes de las cinco de la tarde.

Hasta hora hubo más sediciones, provocaciones, bravatas, pugnas, enfrentamientos, entre grupos de los diversos partidos políticos en una jornada dominical electoral que, en Chiapas, lamentablemente concluyo con cinco muertos que fueron abatidos a balazos en Pueblo Nuevo, para sustraer las casillas electorales que llevaban en el vehículo para instalarlas justamente este domingo. Estuvo más la tensión dentro del proceso electoral, que en la “jornada electoral”, pues aunque hubieron varias postales de hechos muy lamentables ayer que levanto el coraje de la gente como esos vehículos llenos de personas con palos en pleno parque central de Villaflores, grupos violentos en Chalchihuitán fueron detenidos, en Huixtla, grupos que compraban votos fueron atrapados, que la alcaldesa de Pantheló había sido detenida con armas y estupefacientes, y así corrieron las primeras horas de este domingo de elecciones. A las 12 del día de ayer domingo, los estudiantes de la Mactumactzá, se congregaban en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, para llevar a cabo un mitin, afortunadamente después del mitin abordaron sus autobuses y se fueron con rumbo desconocido. Fue el mitin más corto de la historia de la Normal, escasos 25 minutos tardaron, la tensión se convirtió en calma otra vez.

Los últimos reportes siguen siendo halagadores de que la población pese a la lluvia de la mañana y pese a la pandemia respondió con fervor cívico, mostró deseos de hacer valer su voto, para nombrar a sus mejores autoridades municipales, diputados locales y diputados federales. No fue tarea fácil, las noticias trágicas de lo que se vivió un mes atrás en Chiapas y en todo el país, se vaticinaba una jornada electoral con pronósticos nada positivos, inclusive había permeado la tensión y el nerviosismo en la gente, pero insistimos hasta ahorita son más las noticias buenas que las malas, y un valor agregado, la gente sí salió a sufragar, más allá de lo que ya se dijo con mucha insistencia de la polarización en el país que se advertía. Sin embargo, la calma, la paz y la tranquilidad, floreció más que cualquier otra asignatura negativa. Tuvo síntomas de gran fiesta cívica.

Pero no hay que darle la vuelta a la hoja, se vienen días muy tensos, tirantes, y hasta inflexibles, porque muchos que se dirán triunfadores, aceptaran su triunfo, pero los derrotados probablemente asuman poses no gratas, lo que no quisiéramos ver problemas postelectorales que a veces son más perjudiciales y dañinos que los que se viven en pleno proceso y jornada electoral. Ojalá en Chiapas, las cosas no se salgan de control, y que las horas serenas sean las que sigan permeando, que todos los partidos políticos cumplan con su papel para evitar insurrecciones o levantamientos de la gente, hay al menos cuatro municipios que se sufrió con las instalaciones de las casillas y cancelaciones de elecciones, y sobre todo con el fantasma de enfrentamiento entre los mismos lugareños, ahí está Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, y Oxchúc.

Hasta ahora no se sabe de denuncias de partidos políticos que no estén de acuerdo con la jornada electoral, pero será a partir hoy lunes que las cosas se esclarezcan y aclaren, porque muchas cosas se resolverán en Chiapas, otros se irán a un litigio en el ámbito federal, pero lo primordial es que prevalezca la paz y la concordia en esta frontera sur del país, en este Chiapas mexicano por vocación propia.

El gobernador reconoció la responsabilidad ciudadana que participaron en la fiesta cívica dominical.

Aun con lluvia y aunque después salió el Astro Rey, al inicio de la jornada electoral de este domingo 6 de junio, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas emitió su voto e hizo un llamado chiapaneco para que fueran a las urnas a ejercer su derecho de participar en esta fiesta cívica, Sin embargo lo más extraordinario fue que el mandatario reconoció la responsabilidad ciudadana de las mujeres y hombres chiapanecos que, desde muy temprano y pese a la lluvia, participan de manera pacífica y voluntaria en esta elección, considerada como una de las más importantes del país; esto, dijo, es un mensaje muy positivo de que todo transcurría en paz, tranquilidad y seguridad.

Invitó a toda la ciudadanía a que ejerza su derecho para elegir de manera auténtica, legítima, legal y de forma secreta y transparente a nuestras futuras autoridades y representantes en el Congreso estatal y federal, así como en los ayuntamientos. Digamos sí a la democracia y acudamos a votar por Chiapas y por nuestra querida nación.

Se anuncian cambios del gabinete federal después de las elecciones. Ojalá también en Chiapas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esperará a que pasen las elecciones del 6 de junio para revisar si habrá algún cambio en el Gabinete Federal. Destacó que las elecciones intermedias marcan el inicio de un periodo nuevo en el Gobierno. A pregunta expresa en su conferencia mañanera sobre si habrá cambios en su equipo de primer nivel, AMLO anticipó: “Sí, vamos a esperar que pasen las elecciones, es que de verdad sí es un antes y un después, siempre ha sido así y ahora no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro, entonces vamos a esperarnos a que pasen las elecciones el domingo”.

Ojalá en Chiapas se pensara lo mismo, hay muchas secretarias estatales que en nada a beneficiado al trabajo emprendedor que realiza el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, son al menos 5 de ellos –O ellas- que han guardado el sueño de los justos en estos años y meses. Una incapacidad e insolvencia sin precedentes en la historia de una función pública sexenal. Ni le han ayudado a la directriz que ha impuesto el gobernador mucho menos se la dado valor agregado a su encomienda pública. Una modorra y pasividad nunca antes vista en oficinas públicas de Chiapas.

Juan Pueblo. – Fueron casi 60 mil ciudadanos chiapanecos quienes participaron este domingo, durante la jornada electoral de Chiapas, en al menos 6 mil 438 casillas electorales. Lo fenomenal es que pese a la pandemia si participo la población, y en Tuxtla Gutiérrez, pese a la lluvia pertinaz, la gente salió con paraguas e impermeables, por la mañana, aunque horas después salió el Sol para hacer un día dominical con sabor a democracia.