A Fuego Lento

Alberto Ramos García

Partidos deben sumar candidatos ciudadanos

¡No estoy buscando “hueso”!

Al hablar de candidatos ciudadanos inmediatamente se piensa en las candidaturas independientes, sin embargo, en el caso de estas últimas con la reforma electoral aprobada por el pleno del Congreso del Estado en junio pasado, contempla más requisitos además de duplicar el número de firmas requerido para que cualquier persona pueda competir contra partidos políticos en la elección a Gobernador y las incrementa en las elecciones de diputados y ayuntamientos.

Con ello, resulta casi imposible que cualquier ciudadano sin recursos propios o “apoyo extra” pueda tener una aspiración política.

Pero los partidos políticos en Chiapas para la elección del próximo año requerirán cuadros nuevos que empaticen con los ciudadanos; no solo de momento, sino que conozcan de la problemática que se vive. Tuxtla es el mejor ejemplo.

Personales políticos han ido y venido del PRI, PAN, PVEM y MORENA han desfilado en la alcaldía, pero ninguno da solución a los problemas de la basura, luminarias, bacheo y seguridad. Tan así que cansado de varias décadas de hartazgo político, los chiapanecos le apostaron a la Cuarta Transformación, fuera quien fuera el candidato.

En estos momentos, los ciudadanos no quieren ver en la boleta electoral a los mismo de siempre o a aquellos que buscaran la revancha en esta elección; los tuxtlecos quieren ver a personas que están fuera de las cúpulas de los partidos políticos, por lo que en este momento es tiempo de sumar a los candidatos ciudadanos.

Es decir, es tiempo de que los gobiernos “ciudadanicen” las administraciones y designen a especialistas en puestos muy concretos que en verdad sirvan al pueblo. Pero como todo lo que puede ser, también puede no ser.

El pasado jueves 17 de septiembre, en busca de abrir espacios para aquellos personajes que no son políticos sino ciudadanos de bien (y no precisamente por nacer en cuna de oro sino por sus valores y principios) recibimos en el programa Desayunando Con al empresario Rafael Jiménez Aréchar, para escuchar la visión del Tuxtla que desea para él, su familia y su entorno.

Rafael Jiménez Aréchar fue candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez en 2015. Elección en la que no fue favorecido por los tuxtlecos. Porque siendo realistas, los candidatos independientes se enfrentan contra los “agradables”, gigantescos y poderosos partidos políticos. Además del gran tamaño y alcance en operación de la maquinaria partidista, hay muchas otras diferencias que distinguen a unos aspirantes de otros.

Los candidatos que abanderan un partido no necesitan juntar firmas para lanzar su candidatura, reciben apoyos millonarios del gobierno, sus topes de campaña son bastante superiores a los de los candidatos independientes, tienen mayores facilidades para

aparecer en medios de comunicación o contratar publicidad y, obviamente, cuentan con todo el apoyo, maquinaria y poder de su partido.

Hoy, con una lección aprendida, Rafael Jiménez no quita el dedo de renglón y busca sumar su aspiración desde una línea ya consolidada; ¿cuál? Aún no ha sido revelada, pero no hay que perderlo de vista.

Aréchar sueña con ver Tuxtla de hace 40 años; que quienes tuvieron que emigrar a otros lados para tener un crecimiento económico, regresen a invertir en Tuxtla o que existan las condiciones de empleabilidad.

Rafael asegura que no está buscando hueso: “Sólo estoy buscando una posición administrativa y no política”.

Y recuerda un refrán, “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta; y yo tengo la lengua larga pero no tengo cola”.

Lo que quiero es contribuir a mi ciudad, dejar un legado y las bases de que se puede vivir en Tuxtla.

Determinante en sus ideales y principios, reconoce que los avances en materia de seguridad, empleo, luminarias y calles es casi nulo. “La inseguridad se genera porque no hay luminarias, solo las calles principales están iluminadas y las colonias de la periferia están oscuras, no hay mantenimiento de calles y está muy mal planeada la urbanización y la obra hidráulica como civil.

El hablar de Proactiva – Veolia es hablar de un tema que políticamente no se ha podido solucionar porque es más fácil crear una alianza, aseguró el empresario, y acotó que el relleno sanitario está matando a los tuxtlecos, porque se está generando cáncer entre la población.

De entrada, reafirmó lo que siempre ha señalado el ambientalista Héctor Montesinos; “no debe existir un relleno sanitario que viola la norma 83 de la Semarnat: no debe estar construido en altura, no debe estar construida sobre una falla geológica y no se debería utilizar dinamita, que ha abierto mas esta fractura y hace que los lixiviados se vayan a los mantos acuíferos”.

El gobierno (refiriéndose de manera general a los tres niveles) debe escuchar a los conocedores de temas ambientales, salud, con datos duros; realizar mesas de trabajo con los sectores. Pero al menos en Tuxtla nadie quiere escuchar que no queremos a Proactiva.

Pero para tomar decisiones es necesario que se realice una radiografía de lo que pasa en Tuxtla en este momento, por ello, la asociación de empresario realizará una consulta ciudadana denominada Conejos 2020; en donde Tuxtla hablará y los políticos deberán escuchar.

Lo que en definitiva los tuxtlecos tienen claros, es que ya no es tiempos de apoyar a los mismos.

Entre líneas…

El diputado por San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, exhortó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, a atender oportunamente la problemática generada por la destrucción de los humedales de montaña de ese municipio; así como a garantizar la integridad y protección de los derechos de integrantes de los grupos defensores del medio ambiente.

Por medio de un oficio, el también presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado pidió a Encinas Rodríguez contribuir a la construcción de condiciones que permita fincar un diálogo para resolver esa situación, lo que a la vez abonará a la gobernabilidad democrática y a la paz pública.

La buena relación de los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía y sus representantes garantizará la unidad y seguridad, la convivencia armónica y el bienestar de la población en un Estado de derecho, aseguró.

Asimismo, el legislador local solicitó al funcionario federal especialmente garantizar la protección a quienes integran grupos ambientalistas y reconocer con legitimidad sus derechos; además, velar por el uso adecuado de la figura de ambientalistas y no se permita un uso distinto al interés colectivo.

Transitar por cualquiera de las calles de la capital o la zona conurbada de Tuxtla Gutiérrez resulta un verdadero reto para los automovilistas debido a la cantidad descomunal de baches que han aparecido en las últimas semanas. Por si fuera poco, la aparición de estos cráteres en el pavimento es —además de muy costosos para los automovilistas— un riesgo enorme para los peatones, quienes no están exentos de tener que esquivarlos al atravesar las calles o lesionarse al cruzar las avenidas.

Para los usuarios del transporte público, los baches representan fuertes sacudidas, golpes y jaloneos al interior de las unidades, mientras los valientes choferes insisten en jugar carreritas en vialidades que convierten el trayecto en una experiencia tipo Safari.

Finalmente

La inseguridad en Tuxtla Gutiérrez va en aumento, y precisamente la semana que concluyó hubo varios asaltos a mano armada. La tarde del jueves (17/08/2020) dos sujetos a bordo de una motocicleta amagaron y despojaron de la cantidad de 250 mil pesos en efectivo a un cuentahabiente luego de que hiciera un retiro en una sucursal bancaria en el fraccionamiento Los Laureles.

Y para el colmo, al otro día viernes (18/09/2020) sujetos desconocidos asaltan a cuentahabiente y se llevan 100 mil pesos en el fraccionamiento Tres Marías… ¿Qué tal esto?

Pos, ¿Requetebién vamos en seguridad?

Nos leemos en mañana, Dios mediante. Y recuerden: La política es un acto de justicia o una ruta de escape.