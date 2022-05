Presidente Andres Manuel De Gira Por Chiapas

#HASHTAG DE LA SEMANA

#PRESIDENTEA NDRES MANUEL DE GIRA POR CHIAPAS. Confirmando una vez más su compromiso y amor por Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará realizando una gira de trabajo por Chiapas este fin de semana. Este sábado 17 de octubre estará en la inauguración de la ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, a las 15:30 horas. Lo acompañará el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El domingo supervisará junto a autoridades de Protección Civil y gobierno estatal, la presa Peñitas, localizada en el municipio de Ostuacán, derivado de los problemas de inundaciones que se han resentido en territorio tabasqueño por el manejo de esta presa. Aunque no está previsto en la agenda, AMLO podría arribar a la frontera sur, a los municipios de Suchiate y Tapachula, para analizar de cerca la estrategia migratoria que mantiene en alerta a esta región del país.

#CHIAPAS VA BIEN CONSIDERA ISMAEL BRITO. De manera exclusiva en una entrevista con Felipe Alamilla para Diario Multimedia del Diario de Chiapas, el Lic. Ismael Brito Mazariegos, secretario general de gobierno destacó que en Chiapas se goza de todos los programas de una manera muy especial por la derrama económica que se da en los sectores más vulnerables que se ven beneficiados y eso ayuda muchísimo para amortiguar todos los problemas. Cuando la gente se ve beneficiada, cuando puede vestir mejor, comer mejor, vivir mejor también es un punto de partida para buscar otro tipo de beneficios, sostuvo. El encargado de la política interna, aseguró que Chiapas va bien. “Estamos trabajando de manera muy cercana con todos los grupos sociales, con los sectores privilegiando siempre el diálogo porque es la naturaleza propia de la Secretaría de Gobierno… tenemos un gobierno que atiende a la ciudadanía, tiene que haber un buen entendimiento. Estamos muy contentos porque la política pública del presidente de la República tiene un enfoque muy importante en Chiapas”. Dijo que se están atendiendo a los diferentes sectores sin privilegiar otro tipo de interés, más que un interés genuino de servirle a los chiapanecos y estamos muy contentos con el presidente.

#MAGISTRADO PLACIDO MORALES EN ABIERTA CAMPAÑA. Más de alguno se pregunta, porqué los colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador no acatan las instrucciones que les da, en cada oportunidad que tiene en “las mañaneras”, cuando les dice que el que quiera hacer política, que se separe del cargo. Es decir, que están en libertad de hacer política, pero no desde la estructura de la administración pública. Esto se comenta por las actividades que viene realizando el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, que a todas luces aspira a ser nominado a un cargo de representación popular, para estar en posición y disputar la candidatura al gobierno del estado de Chiapas para 2024. Considera que, en su momento, en el 2018 tenía más derechos que el propio Dr. Rutilio Escandón Cadenas, y que esta es la buena. Acaba de estar en la constitución de una organización política en San Cristóbal de las Casas: “Pueblo y Democracia”, Asociación Civil. Sin embargo, la primera contienda que habrá de librar es contra su hermano Carlos Morales Vázquez que también quiere ser candidato a diputado federal y que tiene su propio proyecto. En fin, mientras el Magistrado recorre Chiapas en campaña, el rezago en el tribunal federal se sigue acumulando. ¿Porqué no dejar el cargo y dedicarle todo el tiempo a la política? Esto si que es lealtad, pero a la chamba, no al presidente López Obrador. Mucho maestro Plácido.

#TRANSPARENCIA EN OBRA PUBLICA; TORRES CULEBRO. En una entrevista con Carlos Z. Cadena, del programa “Zdigital”, de diario multimedia del Diario de Chiapas, el titular de la secretaría de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro comentó que viene realizando un trabajo de la mano y en estrecha coordinación con los colegios y cámaras de la industria de la construcción. Un trabajo con total transparencia pública, ya que sostuvo que el gobernador ha sido muy enfático y lo ha demostrado en hechos. El secretario es el primer obligado que tiene la obligación de transparentar sus acciones y esto tiene que ser de la mano con una sociedad, con las cámaras, con los colegios porque al final de cuentas el moche, el diezmo, es algo que le ha hecho mucho daño a Chiapas y a México y en la medida en que nosotros erradiquemos y denunciamos prácticas de este tipo vamos a tener obras más limpias. La obra pública es un detonante natural de lo que es la economía, si ésta la enfocamos y la capitalizamos hacia los sectores más vulnerables donde el beneficio lo tengan directamente las familias chiapanecas es un doble beneficio y lo que se tiene que hacer es trabajar con proyectos que permitan desde un inicio tener una obra pública limpia en donde no va a haber precio extraordinario ni volumetría, y eso implica mejores costos y mejores rendimientos y que el recurso rinda y que permite hacer más obras aplicadas de manera correcta. Bien por el secretario de obras públicas.

#TRES NUEVOS PARTIDOS QUEDA FUERA MEXICO LIBRE. Las tres nuevas organizaciones que se unen al exclusivo grupo de partidos que conforman el sistema político nacional son Redes Sociales Progresistas, de José Fernando González y Ricardo Gordillo, se dice vinculados con la Maestra Elba Esther Gordillo. Fuerza Social por México, de Gerardo Islas, que en realidad esta siendo respaldado por la confederación de trabajadores de Pedro Haces, más cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el Partido Encuentro Solidario, que entra al relevo de Encuentro Social que perdiera su registro en las pasadas elecciones. Quedando fuera México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

#DETENIDO GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS EN EU. Según fuentes oficiales, el general Salvador Cienfuegos Zepeda ex secretario de la Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto fue detenido el pasado jueves en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a petición de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), por delitos graves. De manera extraoficial se maneja que el general Cienfuegos enfrentará acusaciones en una corte federal por haber participado en el tráfico, distribución y comercialización de droga en Estados Unidos. De acuerdo a la información del canciller Marcelo Ebrard, el general tendrá todo el apoyo consular que pueda necesitar. Al general Cienfuegos se le recuerda como ex comandante de la VII Región Militar en Chiapas. Su detención ha causado una serie de reacciones en el medio político y militar este fin de semana.

#LA DETENCIÓN DEL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA. – La detención del ex secretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos, es una consecuencia de su nexo con los hermanos Beltrán Leyva que internaban droga a ese país por nuestro estado y en el que presuntamente tenía participación el ex fiscal Raciel López Salazar y sin duda conocimiento y autorización su jefe Juan Sabines Guerrero. El general Cienfuegos Zepeda fue comandante de la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y aprovechó su poder y la venia del entonces inquilino de palacio de gobierno para traficar drogas, armas, seres humanos y dinero en efectivo. La prensa internacional ha publicado hoy que gracias a esta detención podrían salir más nombres y hechos delictivos que involucran a personales de la política nacional e internacional.

Es la primera vez en la historia de México que se detiene a un ex secretario de la Defensa Nacional