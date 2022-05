Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor

Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

PROFECO, un total fracaso en Chiapas; desgarriate y descontrol con el alza de los precios.

Los precios de la canasta básica y productos del campo como el limón y una veintena de frutas y ya no se diga el gas y los cobros de caseta, sigue su alza imparable en Chiapas y todo el país, y la Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO) que dirige el controvertido Ricardo Sheffield Padilla, que de chiflado y trastornado no lo bajan en la prensa nacional, es un organismo completamente “cero a la izquierda” que no sirve para nada, y como nunca en la historia desde que fue creada el 5 febrero de 1976 (Hace 45 años) la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como iniciativa para instrumentar políticas que protegieran el salario, evitando que los proveedores ofrecieran productos a precios muy elevados y que negaran o condicionaran a los consumidores.

Hoy en el gobierno federal de la cuarta trasformación que se prometió ayudar a los mexicanos que menos tienen se vive un desgarriate y descontrol en el alza y subida de precios y el pueblo a merced de los voraces comerciante, sin que nadie lo defienda. De qué sirve –se preguntan muchos- que le suba al salario o que les den apoyos en programas sociales y ya no se diga pensiones, si el alza de precios en los productos de suma necesidad en México tiene desfasado y desordenado el bolsillo de los mexicanos y las amas de casa viven sus peores momentos para poder subsistir ante la indiscriminada elevación de los precios que siguen lastimosamente subiendo y nadie hace nada para parar el crimen económico en contra de los mexicanos y chiapanecos.

A payasear llega a “La mañanera” solamente el que se dice titular de la PROFECO, pues ya demostró Ricardo Sheffield Padilla, que es un fracasado tras buscar la alcaldía de León Guanajuato por MORENA donde perdió en las elecciones del pasado 6 de junio, porque sus propios paisanos no quisieron saber absolutamente nada de él. Sheffield es el responsable de cada lunes de presentar la sección “Quién es quién en el precio de los combustibles”, en las conferencias matutinas donde se detalla cuáles son las gasolineras que cobran más caro a nivel nacional, pero se desatiende de todo lo que son los precios de la canasta básica que es lo que le interesa al verdadero pueblo pobre mexicano.

No tiene razón de estar caro y gravoso el limón en Chiapas.

Por ejemplo, el limón subió su precio argumentando que en Michoacán donde se produce mayor volumen de este producto del campo, la violencia de los narcos hizo que no fuera tan exitosa la producción, pero que tiene que ver Chiapas, que es productor del cítrico y que sus volúmenes siguen siendo la misma producción, sin embargo, como en Michoacán y otras entidades no hay limón y los precios subieron, también en Chiapas se hizo lo mismo, y que no debería de ser, por eso decimos que la PROFECO es un vil fracaso en Chiapas, que ni por asomo actúa en defensa de los ciudadanos de Chiapas. ¿Por qué se elevó el limón en Chiapas, si tenemos para abastecer a la población chiapaneca?

Lo que nos llama la atención también es que nadie en Chiapas ha salido a buscar los canales inteligentes para ponerle un alto al alza de los precios en Chiapas que es lo que nos interesa. Más allá de que hay productos muy caros que se elevaron hasta más de 100 por ciento su precio real, hay otros que les han subido de uno hasta cinco pesos y tampoco hay razón de ser, simplemente se está creando la figura de los “comerciantes voraces e insaciables”, que se están aprovechando de la pandemia, y de que si sube o no sube el precio de los combustibles.

Los liderazgos sociales y organismos en Chiapas totalmente apagados con esta histórica alza de precios que ya es inédita y el Presidente López Obrador, no la puede parar. Al

menos que desquiten el sueldo los trabajadores de la PROFECO, y salgan a vigilar y supervisar a los mercados públicos en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, donde están haciendo su agosto los comerciantes o también llamados locatarios. Una anarquía de precios donde el estado de Derecho también está desaparecido. Increíble.

Buena noticia: El gobernador señaló que para este 2022 se concluirán las 22 mil viviendas para familias afectadas por el sismo de 2017.

Este fin de semana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dio una buena noticia al destacar dentro del programa nacional de reconstrucción que con la entrega de construcción de viviendas se cumple con el compromiso de construir las 3 mil 160 viviendas que corresponden al Gobierno del Estado, para las familias que fueron afectadas por el sismo de 2017. Al entregar viviendas en el municipio de Ocozocoautla, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), Escandón Cadenas explicó que, en la construcción de estas casas, se había contemplado invertir 350 millones de pesos, sin embargo, gracias a que se cuidó el presupuesto, sobraron 125 millones de pesos, por lo que se están haciendo más obras para ayudar a la gente.

El mandatario señaló que, gracias a la suma de esfuerzos con el Gobierno Federal, este año se concluirán las 22 mil viviendas para Chiapas, por lo que agradeció el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un patriota que, dijo, trae justicia social y humana a todos los pueblos.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Vivienda y la Promotora de Vivienda de Chiapas, instancias que desde el principio de esta administración iniciaron los trabajos de planeación, financiamiento y de reconstrucción, a fin de avanzar en esta tarea: “se demuestra que cuando hay voluntad, no hay ningún obstáculo que pueda detener el trabajo a favor de Chiapas y de México”.

Por su parte, el director general de Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez destacó que el Programa Nacional de Reconstrucción es una realidad en Chiapas, muestra de ello es la construcción y rehabilitación de 3 mil 160 viviendas, entre ellas 401 en Ocozocoautla. “Seguiremos trabajando para que ninguna familia se quede afuera de estos beneficios”.

Chiapas, productor número uno de plátano

Así como hay malas noticias, las hay buenas también en el campo agrícola de Chiapas, donde nuestra entidad a nivel nacional, se mantiene en primer lugar nacional en producción de plátano según los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa). Con una producción de 587 mil 068.68 toneladas, la entidad chiapaneca lleva el frente en la manufactura de este fruto tropical, delante de estados como Tabasco con 537 mil 193.29 toneladas y Veracruz con 253 mil 634.54 toneladas de plátano. Más atrás se encuentra Colima con 185 mil 003.09 toneladas, el estado de Michoacán con 148 mil 960.87 toneladas, Jalisco con 142 mil 866.51 toneladas y Guerrero con 77 mil 992.48 toneladas de plátano.

La producción de plátano en los últimos cinco años en el estado de Chiapas se ha mantenido constante, irónicamente el 2020 año de la pandemia de COVID-19 en donde el país estuvo confinado en resguardo por dicha enfermedad. La producción de plátano en el estado de Chiapas fue la mayor de este lustro con una producción de 701 mil 445 toneladas de plátano, 114 mil 376 toneladas más que los números de 2021… (Diario de Chiapas) …Dixe.