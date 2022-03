Asesoría Legal

Pueblos Indígenas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las personas indígenas que viven a lo largo y ancho de todo México se podrían decir que viven en mundos totalmente distintos a los que viven en zonas urbanas y suburbanas, el hecho que una persona sea indígenas no quiere decir que debe ser objeto de maltrato o racismo, en relación a las comunidades indígenas, por investigación de Mercadotecnia de México el resultado fue lo siguiente, primeramente quiero comentar que el Congreso de la Unión tiene una Diputada Federal de nombre Irma Juan Carlos, la cual es una indígena chinanteca y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, es procedente del Estado de Oaxaca, y su cuerpo de asesores y administrativo son quienes realmente manejan todo en esa Comisión, son personas insensibles y que nada saben de política, son personas que no deberían estar trabajando en el Congreso de la Unión y menos estar atendiendo personas que llegan a buscar a la Diputada Irma Juan Carlos porque queman bien feo su imagen de la mencionada Diputada Federal, el año pasado (2019) Mercadotecnia de México se apersonó a dicha Comisión y entabló plática con una maestra la cual no mencionamos su nombre para no hacerle ninguna fama porque no lo merece, así como también hablamos con otra mujer que se dijo ser la asesora de la diputada, Mercadotecnia de México llevó a 4 personajes indígenas para evaluar la atención de estas personas, fue muy lamentable lo que supimos, su personal de esta Diputada dijo que ella solo atiende casos de Oaxaca y de ningún otro Estado más, cerrando toda conversación y comportándose de manera prepotente hacia las personas por su forma de hablar, lo que le pido a los estimados lectores que antes de dar su voto a una reelección lo piensen dos veces, la Diputada Federal Irma Juan Carlos no debe representar dicha Comisión ni dejarse tampoco manipular por su personal el cual no sabe nada de trabajo legislativo, que pena para estas personas, dudo que lleguen más allá de un cargo como funcionarias, relacionado al tema de los pueblos indígenas ellos están totalmente desprotegidos, muchos viven en condiciones de pobreza extrema, no están incluidos en un proyecto nacional, ningún gobierno están interesados en este importante sector, la mayoría de los funcionarios incluyendo esta indigna Diputada Federal representante de los pueblos indígenas no visita a nivel nacional a ninguna comunidad indígena, los funcionarios de los tres órdenes de gobierno carecen de toda visión, a muchos solo les interesa llegar a la política para enriquecerse ilícitamente, los indígenas no le piden al gobierno, le piden a Dios diariamente para poder sobrevivir, porque aunque le presenten proyectos a sus gobiernos estos hacen siempre caso omiso, en varios Estados del país se sigue practicando al interior de las comunidades indígenas la venta de sus mujeres y niñas, dicha acción se castiga con pena privativa de la libertad, sin embargo, los indígenas piden siempre que se respeten sus usos y costumbres el cual también es que ellos pueden comerciar a sus hijas de cualquier edad y para ellos no es delito, lamentablemente, nadie ha puesto sobre la mesa un gran proyecto de trabajo para las comunidades indígenas para que puedan tener un trabajo que sustente a todas y cada una de las familias indígenas, las grandes textileras se encuentran asentadas en zonas urbanas, sin embargo, si tan solo pensaran en la buena mano de obra que hay en zonas indígenas sería más favorable tanto para los empresarios como para los indígenas, gobierno federal debe poner sobre la mesa inmediatamente un proyecto de trabajo para las comunidades indígenas, ellos carecen de agua, alimentos, trabajo, son personas que deben ser escuchadas no por la Diputada Irma Juan Carlos porque ya sabemos que ella no representa a nadie gracias a la manipulación de su personal, pero, es importante tocar el tema de los indígenas, mi pregunta es, que pasaría si el actual presidente Andrés Manuel fuera indígena, no fuera presidente, las personas indígenas merecen todo el respeto del mundo, hablan su lengua materna y muchos hablan el castellano, sin embargo, no todos hablan el castellano y es ahí donde las personas y funcionarios abusan de sus derechos de estas personas que merecen todos los respetos del mundo, hacerles ver a los indígenas que es un delito vender mujeres y niñas, que no lo sigan practicando, invitar a los empresarios textileros a instalar talleres artesanales y darles trabajo a todas las mujeres y hombres indígenas para que tengan un trabajo digno y puedan vivir decorosamente como los demás, no se trata de criminalizar los actos de las personas indígenas, se trata de ayudarlos, orientarlos, no robarles el agua que ellos usan a veces de los ríos o contaminar su agua que toman, muchas autoridades municipales y estatales no son más que unos insensibles hacia estas personas, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, al parecer las autoridades mexicanas son tan nefastas y tan idiotas que les cuesta trabajo investigar cuantas lenguas hay en nuestro país y mandar hacer la constitución en sus lenguas maternas, se debe inmediatamente ayudar a estas personas, todas las personas indígenas son buenos artesanos y artesanas, darles trabajo es lo mejor que se podría hacer por ellos, en lo que respecta, MERCADOTECNIA DE MEXICO va interceder por los derechos de los indígenas y será la voz ante los empresarios textileros para que inviertan en talleres en comunidades indígenas, esperemos que el gobierno de los tres niveles también se pongan a trabajar en este sector importante, ellos merecen también agua limpia y potable, alimentación sana y saludable, transporte hasta sus comunidades, trabajo para que tengan economía al igual que los demás, y que deje de hablar tanto Andrés Manuel López Obrador de Benito Juárez comportándose raramente queriendo ser el Benito Juárez que ya no existe y que mejor apoye de verdad a estas personas que son igual de importantes que los empresarios, funcionarios, comerciantes, profesionistas y que todos los demás, mis más altos respetos a las personas indígenas.