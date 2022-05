Asesoría Legal

Quien aborta es una asesina, y quienes lo aprueban, también

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

4 Estados del país han despenalizado el aborto, y son Ciudad de México (la ciudad más peligrosa del país), Oaxaca, Hidalgo, y en este mes se suma el Estado de Veracruz, la segunda entidad más peligrosa del país, recientemente la Diputada Local del Congreso del Estado de Veracruz quien es del partido MORENA de nombre Mónica Robles es quien promovió la iniciativa el 16 de julio del presente año, y fue ante la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, resaltando la aprobación por parte del Congreso Local para supuestamente “proteger” a las mujeres del Estado que se practican abortos pero sin condiciones sanitarias, originalmente la propuesta de la mencionada Diputada es sin ningún sustento ni fundamento, mucho menos ningún estudio avala su propuesta, simplemente porque a esta fulana le dio la gana presentar dicha iniciativa y obviamente la Comisión Permanente no tiene nada que hacer, lo aprobaron, así, sin ningún estudio ni nada, este tipo de iniciativas fomenta a que las mujeres jóvenes y menores de edad aborten las veces que les dé la gana, de por si estos diputados no sirven para nada y ni siquiera han beneficiado con su presencia en el Congreso a la sociedad que representan, como siempre, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus representantes de cada Estado solo se mantienen al margen y viendo cómo se crean leyes al azar sin ningún sustento ni fundamento, primero hay que analizar lo siguiente, en la mayoría de las familias mexicanas no hay valores inculcados, los padres tienen hijos porque no usan protección y los que nacen no son hijos deseados, ya llegaron pues hay que alimentarlos, pero de eso a que les inculquen valores, lo dudo mucho, la mayoría de los padres son analfabetas, no saben ni escribir, no saben expresarse, no le guardan respeto a los demás, muchos son gente conflictiva, otros consumen alcohol dándole malos ejemplos a sus hijos e hijas, no se quieren entre ellos, la mayoría de las personas practican la hipocresía, a sus hijas les permiten salir con uno y con otro, se embarazan y de paso las madres que supuestamente son las más cercanas a las hijas les dicen “a ver cómo le haces con tu chamaco o sácalo porque aquí no lo quiero”, son gente despiadada que no se tientan el corazón por nadie, los padres también nacieron porque a sus padres les ganó igual y están en este mundo solo dando malos ejemplos, tienen una vida rutinaria, trabajar, comer, descansar, trabajar, comer, descansar, y así toda su vida, son personas sin aspiraciones ni nada, hay padres que efectivamente se preocupan por sus hijas y tratan de inculcarle valores, el problema a veces no es ese, sino con quienes se rodean y se juntan, ese es el problema, porque no todas las jovencitas tienen los mismos valores, por lo regular este tipo de acciones se dan en el nivel socioeconómico bajo, las jóvenes de ahora creen que el mundo se lo pueden comer a mordidas, hacen lo que les venga en gana, no respetan a sus padres, sostienen relaciones con varios hombres y terminan teniendo sida o cualquier otra enfermedad venérea o embarazadas, en muchas ocasiones para cubrir lo que hicieron piden ayuda a otras personas y prefieren abortar, matando de esa manera un ser que ya tiene vida en su vientre, varios medicuchos de mala imagen y parteras de corazón negro ayudan y auxilian a las jovencitas en los abortos, desapareciendo así todo rastro de embarazo en las jovencitas, lo peor es que lo repiten una y otra vez escudándose en la tonta idea de que con su cuerpo hacen lo que quieran porque es suyo, sin embargo, quienes practican el aborto, lo ayuden, y lo autoricen, son unas ASESINAS, esto lo tendrán de por vida en sus memorias y de viejos no terminan nada bien, y si es que llegan a viejas, porque con ese tipo de vida no creo que lleguen, las cantineras lo practican frecuentemente, las jovencitas de ahora no tienen conciencia, son personitas que carecen de estudios académicos, son unas ignorantes, ¿Cómo se atreve la Diputada Mónica Robles a presentar una iniciativa con tintes asesinos?, otros diputados se sustentan en las violaciones y en ello estoy totalmente de acuerdo, pero para eso hay cosas que aún se pueden hacer al día siguiente, pero, esperar hasta casi 12 semanas para interrumpir un embarazo como lo propuso la Diputada Mónica Robles eso es convertirse en asesinos de un ser que ya tiene vida y está formado, y lo digo porque el Pleno del Congreso Local de Veracruz aprobó el dictamen con proyecto de decreto para reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el 152 del Código Penal para el Estado de Veracruz, el derecho a la vida es una protección constitucional, curiosamente me cansé de buscarlo en la Constitución con las últimas reformas que ha hecho el partido en el poder y ya no lo encontré, lo cierto es que en lugar de estar presentando leyes sin sentido es mejor concientizar a las jóvenes de ahora que no deben abortar y que mejor se responsabilicen de sus actos, hay otros métodos para evitar el aborto, pero, crear este tipo de leyes es fomentar el aborto, matar, asesinar a seres con vida, esperemos que esto no se de en toda la república y que mejor se revisen las leyes de los Estados que mencioné para poder revocar las iniciativas presentadas con un buen sustento, fundamento y un estudio a profundidad, las jóvenes de ahora lo único que quieren es libertad y hacer lo que se les dé la gana, hay que introducir en los libros de texto gratuito el NO abortar, sus consecuencias, concientizar a las jóvenes, erradicar esta práctica, perseguirla y castigarla, es mejor, porque quien mata a un feto de casi 12 meses es una ASESINA.