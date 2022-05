Comentarios Políticos

Armando Domínguez

REC, ha demostrado ser un gobernante sensato y disciplinado

Para comenzar… Lo que se ve no se juzga. Rutilio Escandón Cadenas, cumple religiosamente con su agenda de trabajo diario, asiste puntualmente a las mesas de seguridad temprano por las mañanas, encabeza en forma ordinaria las reuniones de gabinete y realiza giras de trabajo constantemente en el interior del Estado, en las cuales concreta acciones gubernamentales y de política pública. Siempre le apuesta al diálogo y cuando es necesaria la aplicación de las leyes, las aplica, como ha sucedido con las invasiones ilegales del MOCRI y en muchos otros casos. Por tanto, nadie podrá? regatearle que esta? pendiente en la atención de los grandes temas de Chiapas. Digo esto, porque sus malquerientes se han estado aprovechando de las circunstancias de Pantelho?, de Venustiano Carranza y de Chenalhó? para lanzar críticas en contra suya. Hay que reconocer, con honestidad, que esos conflictos intercomunitarios indígenas tienen orígenes ancestrales y muchos de ellos, con el paso del tiempo, han ido recrudeciéndose. Algunos grupos antagónicos han estado peleándose desde hace más de cincuenta años. Todos los gobernadores del último tercio del siglo pasado y del presente han tenido que lidiar con todas esas mortificaciones sociales. ¿Que? ha pasado?, ¿Por qué no se han solucionado esos conflictos en tanto tiempo? Por diversas y múltiples razones: ha sido público y notorio que algunos gobernantes, estatales y federales, han intentado en forma genuina resolverlos, otros solamente les han aplicado paliativos, algunos únicamente han administrado los problemas para dejar pasar el tiempo e incluso otros se han aprovechado de las circunstancias para sacar raja política en su beneficio. Han pasado los sexenios y sus principales actores se han ido. Los problemas ahí? quedan, a veces dormidos y aletargados, pero en la primera coyuntura resurgen. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha insistido en que las cosas se resuelvan mediante el diálogo con la mediación de las autoridades estatales, se busque una solución a sus diferencias. Sus malquerientes han estado tratando de atribuirle al actual gobernador la culpa de esos conflictos, cuando la realidad nos dice que el mandatario estatal ya se encontró con muchos de esos problemas, algunos de ellos en avanzado estado de complejidad. Seamos realistas. Hay gobernabilidad en la inmensa mayoría de los 123 municipios de la entidad chiapaneca. Los problemas están focalizados y están en vías de solución, como lo comentó recientemente el mandatario nacional. Bien.

El gobierno del presidente López Obrador y el movimiento que encabeza sufrieron un golpe decisivo en la Ciudad de México. La alianza opositora ganó en 9 de las 16 Alcaldías, por lo que Claudia Sheinbaum será la primera mandataria electa de la Ciudad que tenga que gobernar con la mayoría de las alcaldías en manos de la oposición. Esto significa una pérdida significativa en plazas, recursos, diezmos y mordidas que el grupo político en el poder se ha acostumbrado a cobrar desde que su jefe nato mal gobernó la Ciudad a principios de siglo. La Ciudad de México había sido el bastión de la izquierda desde el histórico triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y la meca del movimiento de López Obrador desde 2000. Ya no más. Los resultados del 6 de junio demostraron que la Ciudad no es un cheque en blanco para Morena y sus aliados, pues los capitalinos les cobraron la factura a los gobiernos locales por su sometimiento a las malas prácticas del gobierno federal. La corrupción y el mal gobierno han sido desterrados en más de la mitad de las demarcaciones territoriales. A partir de septiembre, la jefa de gobierno se enfrentará a un panorama político radicalmente distinto. La oposición gobernará 47.40% de la población de la Ciudad de México, es decir, el porcentaje de la ciudadanía capitalina que gobernará la oposición creció en 28.84%, respecto a la elección de 2018. En el Congreso de la Ciudad de México se enfrentará a la bancada de oposición más numerosa en lo que va del siglo. La jefa de gobierno hará bien en evitar distracciones por una aspiración presidencial prematura y concentrarse en gobernar con mejor tino una de las ciudades más complejas del mundo. La llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno muestra que la cartera recuperará una vocación más política y de interlocución con los nuevos actores políticos. Quienes competimos con las banderas de Va por México y ocuparemos cargos de responsabilidad política en la Ciudad de México estaremos atentos a que las ofertas de diálogo y coordinación se honren en beneficio de los ciudadanos. El peso electoral del triunfo de la Alianza Va por México en la capital de la República es insoslayable. La Ciudad de México tiene el segundo padrón electoral más grande del país. Tan solo el sector que gobernará la coalición PAN-PRI-PRD representa una mayor cantidad que el total de la población de estados como Guerrero o Sonora, donde Morena se quedó con las gubernaturas. La lección debe ser clara: el principal argumento en contra de Morena es su incapacidad para dar resultados. La ciudadanía no perdona la ineficacia, falta de visión de largo plazo y el crecimiento de la inseguridad y la corrupción. En el nuevo panorama político, la Ciudad de México se erige como una fuente de esperanza: el movimiento que buscó lucrar con el enojo y la necesidad de la gente será un trago amargo pero pasajero. El gran reto para la alianza opositora será trascender los egos partidistas, mantener la cohesión y elegir un candidato competitivo para 2024. La Ciudad de México marca la pauta. Morena va de salida. Cierto.

Sin importar las consecuencias negativas que pudiesen estar representadas en la salud de miles de personas, el gobierno federal ha retomado la idea, ahora si? en forma tajante: si? habrá? clases presenciales en el próximo ciclo escolar. Llueva, truene o relampaguee, el 31 de agosto alumnos del nivel básico van a retornar a clases presenciales, anuncio? el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Suponemos que se abran realizado los cálculos correspondientes para poder asegurar, con certeza, que van a ser mayores los beneficios para la niñez y la adolescencia regresar físicamente a las aulas, que los daños que eventualmente pudiese ocasionarles el Covid-19. “Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante”, declaro? el mandatario en un evento de programas sociales en Veracruz. Es preciso recordar que México no tiene clases presenciales a nivel nacional desde marzo de 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tiene la cuarta cifra más alta de muertes por COVID-19 en el mundo, con más de 238 mil muertos y casi 2.75 millones de casos. Para reabrir las aulas, el gobierno federal mexicano vacuno? en abril y mayo pasados con la vacuna china de CanSino, de una dosis, a más de 2.7 millones de trabajadores educativos nacionales de un universo total de 3.1 millones. Pero entidades que emprendieron programas piloto de retorno físico a las aulas, como la Ciudad de México y Campeche, tuvieron que cerrar de nuevo las escuelas por rebrotes. Mientras tanto, algunos maestros se han opuesto a presentarse a las escuelas por considerar que la vacuna de China no los protege lo suficiente. Sin embargo, el mandatario federal argumento? este fin de semana que México es con Bangladesh el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y considero? que eso no es bueno. El gobierno federal ha descartado mayores restricciones y en su lugar ha apostado por la vacunación. Sin embargo, solo hay 22.6 millones de mexicanos vacunados completamente de un total de 126 millones de habitantes. Se avizora un gran debate con esa determinación que ha tomado el presidente López Obrador. AMLO ha considerado que existen “pequeños rebrotes” aunque el país lleva días consecutivos con más de 15,000 casos diarios y hay nueve entidades en alerta amarilla por una ocupación hospitalaria mayor al 50 por ciento. Por lo pronto, Andrés Manuel, dijo que para haber tomado esa determinación se reunió? la opinión de especialistas del IMSS, ISSSTE y de una agrupación civil. Sin embargo, el temor fundado de maestros y padres de familia es el enorme riesgo de que los alumnos contraigan Covid-19 y, eventualmente, los trasladen a sus demás familiares en sus hogares. Ojo.

Le fue bien en la semana al presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, ya que condujo la sesión plenaria de la Comisión Permanente donde se aprobó un periodo extraordinario para discutir la iniciativa sobre outsourcing y que las cámaras ratifique los nombramientos del secretario de Hacienda y de la Función Pública, respectivamente; mientras que el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó al senador comiteco el Doctorado Honoris Causa, junto a la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán; y Rabindranath Salazar, subsecretario de Gobernación, quienes junto a otros líderes han destacado en distintos ámbitos por su compromiso social y con la patria. ERA, mejor conocido como “El jaguar Negro”, es el político que más conoce a Chiapas y que los chiapanecos más lo conocen. Ha recorrido no solo cada municipio sino incluso comunidades y rancherías de nuestra entidad. Líderes políticos y sociales, empresarios, maestros, jóvenes, mujeres, campesinos, etcétera, lo identifican por su nombre y ellos viceversa. Exalcaldes, alcaldes en funciones y electos de todos los partidos políticos son aliados a su proyecto 2024 por la gubernatura y, han estado en su casa y en sus oficinas para comprometerse de manera entusiasta y con fuerza ciudadana. Enhorabuena* * * El también senador chiapaneco Manuel Velasco Coello, propone considerar la detección de cáncer infantil como materia de salubridad general. Con ello, se fortalecería el desarrollo de especialistas y se podría garantizar el abasto de tratamientos en todo el sistema de Salud* * * Ni un paso atrás en la defensa del presupuesto para el medio ambiente, promete el diputado federal Roberto Rubio Montejo, ya que el cuidado del medio ambiente debe tener recursos económicos suficientes y durante estos años hemos defendido su presupuesto desde la Cámara de Diputados; sin embargo, la renuncia de funcionarios que denuncian falta de recursos, es una muestra de la poca operatividad que existe para garantizar el derecho a un medio ambiente sano en México, dijo* * * El diputado federal por el Distrito VI de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Luis Llaven Abarca, acompañó a Mario Delgado Carillo, dirigente nacional de Morena, quien estuvo en Chiapas para encabezar una jornada informativa relacionada con la Consulta Popular que habrá de realizarse el próximo domingo 1 de agosto en México; donde Llaven Abarca reconoció el respaldo del líder morenista para promover dicho ejercicio democrático que por primera vez se realiza en nuestro país* * * Atinado.

