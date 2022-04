Ronda Política

Víctor Lara

Reelección tema de estado

Ayer venció el término legal para aquellos presidentes municipales quienes tenían no solo la intención de buscar la reelección, sino también la bendición del UNO.

Fue el IEPC quien marcó la pauta a seguir en el calendario electoral, determinando cómo fecha límite de separación de cargos de Diputaciones, Integrantes de Ayuntamiento, así como, de servidoras/es públicos que deseen contender para un cargo de elección o reelección, según sea el caso, son las siguientes:

· 24 de septiembre de 2020, reelección de Integrantes de Ayuntamiento (presidencias municipales, síndicos/as y regidores/as).

· 06 de febrero de 2021, reelección (elección consecutiva) de Diputadas y Diputados.

· 08 de marzo de 2021, Servidoras/es públicos que pretendan ser electos/as sin reelección para Diputaciones locales

– 06 de febrero de 2021, Servidoras/es públicos que pretendan ser electos/as sin reelección para miembros de Ayuntamiento.

Había en un principio muchos requisitos algunos hasta insalvables, pero poco a poco litigando diversos actores políticos, fueron cediendo, hasta lograr que algunos ediles en funciones hayan solicitado con muchos días de anticipación dicha separación del cargo.

Es muy común y no es nuevo que el ejecutivo tenga que aplicar ciertos candados legales, pues es una de las formas de frenar las ambiciones e intereses de algunos personajes políticos en diversos municipios que son de interés superior.

En esa tesitura algunos ya están fuera del ayuntamiento, pensando en que esta vez también los arropará el tsunami AMLO, lo cual no podrá ser.

Los que buscan repetir color y número, no tienen ninguna seguridad de obtener triunfo electoral, vaya ni siquiera se hubieran atrevido a pensar en ello, la gran mayoría de los ediles que “renunciaron” no tuvieron un buen desempeño como autoridad municipal, no gozan de la aceptación de su gente, solo escucharon a los que les hablan bonito y por supuesto el canto de las sirenas.

¿Cuantos ganarán y repetirán puesto? Difícil saberlo, lo cierto es que a la gran mayoría de ellos les irá mal, no deben olvidar que el pueblo no se equivoca dos veces.

El próximo 6 de junio se dice será la madre de todas las elecciones, ya muy trillado, siempre dicen lo mismo, pero bueno para Chiapas será un termómetro y la antesala del 2024, ya que se “ofertarán” 1398 cargos de elección popular, 123 presidencias municipales, 40 diputaciones locales 24 de mayoría relativa y 16 por la vía de representación proporcional.

Se habla de alianzas, para las elecciones para diputados federales, se requieren de acuerdos de cúpula de los partidos nacionales.

Se dice que, en las elecciones locales para diputados, los espacios ya están dados para la mayoría colaboradores del ejecutivo, y algún espacio para quien no le tocó nada en la repartición de cargos en el gabinete.

En donde realmente se podrá ver la contienda formal electoral, será en las elecciones para ayuntamientos, ahí si se verá quien tienen el power, que grupos manejan ciertas zonas y veremos los resultados de los operadores políticos actuales, si entregarán buenas cuentas, también lo dudo un poco, ya que no se han dedicado a la elaboración de estudios y análisis de la situación política social por municipios y por distritos, solo reportan las actividades de sus amigos con quien ya tienen intereses y acuerdos para impulsarlos.

El gobierno del estado le está apostando a las encuestas de perfiles para verificar diversos valores a tomar en consideración, sin embargo, ¡no podemos olvidar que “la encuesta es de quien la paga” es decir servirá como justificación para decirles a los cuates “no levantaste” en las encuestas lo siento no podrás ir!

Claro hay municipios importantes y hay municipios claves, como lo es Venustiano Carranza, lugar de nacimiento del UNO, municipio que siempre ha estado gobernado y administrado por la izquierda, hermoso lugar, pero de gente muy aguerrida, que sabe luchar por sus ideales, gente que no se deja, lugar de Totiques, lugar del ensueño que brota de las notas de la marimba de los Borraz.

Fernando Nájera es un joven político, que ha demostrado amor y respeto por su pueblo, por su gente y por sus tradiciones, es quien está más posicionado, sabe de tiempos y de respeto a la ley electoral, sin embargo eso no ha sido impedimento para ir creando y teniendo una red y células encaminadas a fortalecer el trabajo del ejecutivo, lo han logrado con las bases creadas por su papa el Profesor Fernando Nájera persona muy querida en el pueblo, quien se distinguió como uno de los mejores presidentes de Carranza, supo tender puentes y nunca tuvo conflictos con la Casa del Pueblo, y con los de “San Bartolomé de los llanos” grupos en constante conflicto; por el contrario, en ese período fue cuando menos se tomó la presidencia municipal, hoy hacen labor para fortalecer la gobernabilidad en Venustiano Carranza.

Así que, con su trabajo, dinamismo y humildad, con ese trato afable y respetuoso Fernando Nájera se va ganando el aprecio y la buena aceptación, podría darnos una sorpresa en breve.

Así le hablaremos de cada municipio en cada entrega para que esté usted enterado y no le mientan.

Fue muy oportuno el boletín de prensa del gobernador en el sentido de aclarar paradas en cuanto al regreso a clases presenciales que había generado mucha inconformidad en los hogares de Chiapas.

Clases presenciales solo si hay acuerdo Docentes-Padres de Familia… El gobernador aseguró que no se arriesgará la salud de las familias chiapanecas; Pidió al pueblo chiapaneco no confiarse para evitar rebrotes y continuar a la baja en casos de COVID-19, excelente determinación… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

