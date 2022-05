Letras Desnudas

Respaldo al presidente

Inquietan los comentarios de analistas políticos como Raymundo Riva Palacio que califica la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos como una visita tóxica. Según él, AMLO sólo irá a pagar favores y apoyos, además de que será utilizado electoralmente por Donald Trump, que va perdiendo en la carrera electoral.

Riva Palacio asegura que el tabasqueño nada hará por entablar diálogos sobre el tema migratorio, ni lo confrontará por los insultos a los mexicanos. Dice: “López Obrador se excedió en la genuflexión como si Trump le provocara terror. Su racional de no querer pelear con él, ha superado lo racional”. Pero ¿por qué tendría López Obrador que ir a pelear cuando el motivo de la visita es la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá?

El vicepresidente y director editorial del periódico El Financiero, Enrique Quintana, escribió en su columna de ayer: “¿Por qué Donald Trump invitó al presidente López Obrador a viajar a Washington esta semana? La respuesta, a mi parecer, es más que obvia. Existe un interés electoral. De hecho, la mayor parte de las acciones de Trump deben inscribirse en estos momentos en su lógica electoral. Lo que no queda claro es ¿a cambio de qué aceptó viajar AMLO?”.

Es entendible el desconcierto que está provocando la visita del presidente López Obrador al país vecino. Sobre todo, porque lo hace en un contexto electoral y porque Trump no da paso sin guarache. Es un oportunista nato y profesional. Eso lo sabemos todos. Pero la política es riesgo, es tomar decisiones, es un caminar siempre en la cuerda floja.

Sin embargo, las opiniones de los dos periodistas antes citados, como de muchos otros, no hacen si no confundir a la sociedad. Sus argumentos están enderezados a amarrar navajas cuando lo pertinente es entender el nuevo tratado comercial y los beneficios para México. A juzgar por lo que cada uno de ellos escribió, por cierto, de dos de los analistas más consistentes y lúcidos de nuestro tiempo, su objetivo es crear desconfianza. Parece que confundieron la gimnasia con la magnesia.

Digo esto porque, en primer lugar, ¿por qué no tendría AMLO que reunirse con su homólogo estadunidense? Cualquiera que hace un trato con otra persona, es lógico que busque reunirse con quien lo hizo. Segundo, no estamos hablando de la visita a un país cuya economía no es relevante para México, no estamos hablando de la asistencia a un foro político, de que el presidente estará dando una ponencia ante el Congreso, sino estamos hablando de la reunión de dos mandatarios que reforzará la relación comercial entre los dos países.

Por si fuera poco, López Obrador no se hizo acompañar de cualquier funcionario. Lo acompañan el canciller Marcelo Ebrard, la embajadora de México, la secretaria de Economía y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. A ellos se sumarán algunos empresarios mexicanos, que sólo se verán en la cena que ofrecerá el presidente Trump al presidente de México y a su comitiva, que será el cierre de la agenda de trabajo en Estados Unidos durante el día de hoy. Eso no da a pensar que AMLO sólo vaya a Estados Unidos a engordarle el caldo a Trump.

EL MENSAJE DEL GOBERNADOR

He pensado en estas dos opiniones controversiales por el mensaje del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que le desea lo mejor al presidente de la República en su visita al país de los billetes verdes. Captura lo más adecuado de este momento. La conexión con la realidad de nuestro país y el apoyo que debe haber de parte de los gobernantes hacia AMLO.

Esto dijo: “Sin duda alguna, estas buenas relaciones comerciales entre dos países vecinos, como son los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, traerá progreso y desarrollo para México y pronto tendremos la deseada reactivación económica. Por lo que le deseamos éxito a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera gira como primer mandatario de nuestra querida nación”.

Al doctor Escandón Cadenas y a López Obrador los une una amistad de muchos años. Se conocieron en las batallas que daba la izquierda política desde los años noventa contra la desigualdad, contra la falta de oportunidades, buscando respeto a los derechos humanos y garantías para las comunidades indígenas. Comparten el mismo sentir por la política, la misma manera de ejercer el poder, el mismo entendimiento de lo que debe ser el servicio público.

Hoy están de acuerdo en mejorar las condiciones de las familias chiapanecas. Por eso el apoyo que existe de la Federación hacia Chiapas.

Aunque resulta difícil imaginar que el respaldo del mandatario chiapaneco hacia el presidente se deba sólo a los frutos de su larga amistad. Han luchado juntos y han encabezado causas justas, pero esta demostración de apoyo moral tiene otro sentido.

La economía del país está en números negativos y de acuerdo con los expertos en finanzas no será fácil la recuperación en los próximos años. La productividad nacional está paralizada. El campo mexicano está inactivo. Como producto de la pandemia del coronavirus muchas empresas están cerrando, las inversiones extranjeras están migrando hacia otros países y por consiguiente cientos de miles de personas están perdiendo sus empleos.

¿Cómo superar esta crisis que se considera una de las más graves de la historia moderna de México? Es ahí, precisamente, donde el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) viene a dar un empujón para que la economía y los sectores productivos del país tengan una nueva oportunidad para salir adelante. En ese sentido es el respaldo del gobernador Escandón Cadenas al presidente.

El T-MEC generará importantes beneficios para México. Uno de ellos es que las nuevas reglas brindarán mayor certidumbre al comercio en la región, situación que será motor del crecimiento y desarrollo de los tres países. Otro es una mejor apertura al comercio agrícola. Lo que conllevará a reactivar la productividad del campo mexicano. Esto produjo en 2018 más de 50 mil millones de dólares. Se espera que, con los 63 productos agrícolas de exportación de Chiapas, el beneficio para el estado sea de 671 millones de dólares anuales.

Un tercer beneficio es la integración productiva en el sector automotriz, donde el comercio de México con sus socios en América de Norte casi alcanzó los 140 mil millones de dólares en 2018. Otro beneficio es la consolidación de las ganancias obtenidas desde la entrada en vigor del viejo tratado comercial hace más de 25 años, especialmente con las cadenas regionales de valor, es decir, garantizar la competitividad de los productos y actividades de las empresas mexicanas.

Uno más es el establecimiento de nuevas reglas para una economía digital en donde puedan participar en el comercio exterior más empresas, sectores y regiones de México.

El estancamiento económico es inocultable. Sin embargo, la firma de este nuevo tratado comercial advierte un paso importante hacia una mejor situación económica para el país.

QUE A MÉXICO LE VAYA BIEN

Por tanto, que el gobernador Rutilio Escandón le haya deseado éxito al presidente López Obrador en su visita a Estados Unidos para ratificar la firma del T-MEC tiene, como hemos visto, una gran connotación política. Porque al desearle éxito al presidente, también está deseando que a México le vaya bien. ¡Chao!

