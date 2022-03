Ronda Política

Víctor Manuel Lara López

Ricardo Monreal “Otro Campo Es Posible”

El mensaje subliminal del libro es muy sencillo, el senador les dice que podría ser posible otro campo, otro escenario, otra batalla, y por qué no decirlo otra opción, en la sucesión desenfrenada, sin reglas claras, pero si con favoritismo, AMLO inclinó la balanza a favor de Claudia, y ni siquiera mencionó a Monreal, de ahí que pueda haber desencuentros, por qué distanciamiento ya hay.

Por eso es el título de su último libro, “Otro campo es posible”, su libro, mismo que aprovechó el informe Sasil de León, para presentarlo y recibir calor político chiapaneco, después de solo recibir el frío palaciego de la Ciudad de México, en Chiapas siempre es bien recibido, se le quiere, se le aprecia y se le respeta.

Monreal siempre ha estado ligado a Chiapas ha estado en innumerables veces, conoce los municipios, le ha dado vuelta a la geografía estatal desde el 2012 cuando fue coordinador de la campaña de AMLO, antes en el 94 estuvo en la campaña de Eduardo Roblero en la cuestión de la defensa del voto, han sido muchas las ocasiones que ha estado en Chiapas; Monreal amigo de muchos gobernadores desde Patrocinio hasta Manuel Velasco, pero con quien guarda una amistad entrañable es con el gran ausente, Eduardo Ramírez Aguilar de quien dijo es un gran legislador y parlamentario de lo mejor que ha conocido.

Monreal el rebelde con causa, el hijo desobediente de la izquierda, el malquerido por los de arriba y el bien Amado de los de abajo.

Ricardo Zacatecano, es uno de 14 hermanos, viene de familia del campo, del meritito Fresnillo.

Inició su trayectoria política en 1975 en el PRI, ha tenido que transitar en la izquierda de México, tanto en el PRD, PT muy leve, y terminó hasta hoy vigente en Morena, amigo personal de AMLO desde hace 23 años.

Es Senador de la República por Lista Nacional y funge no finge como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.

Monreal a quien solo le falta ser presidente de la República, pues ya fue tres veces senador de la República tres veces diputado federal, fue también gobernador de su estado natal Zacatecas y delegado en la Ciudad de México.

Chiapas dijo Chiapas, es un estado del sureste mexicano con grandes contrastes y enorme potencial. es una entidad con problemas agrarios históricos ancestrales por tierras, por jurisdicción por reclamos indígenas, pero que también cuenta con las mejores reservas naturales.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas es la segunda ciudad en que presenta su libro, después de Guadalajara, a donde por cierto su entrañable amigo Eduardo Ramírez Aguilar llevó su representación y justificó el por qué no estuvo a su lado, pero quien si lo acompañó fue Sasil de León Villard, quien dará su informe legislativo.

Presentación en la que se dieron cita personajes políticos y sobre todo muchos jóvenes.

Monreal sostiene que el desafío radica en que los ejidos, comunidades, colonos y pequeños propietarios, que son dueños, poseedores y usufructuarios de tierras y recursos naturales, cuenten con el amparo de un marco legal agrario que contribuya al reconocimiento de su identidad cultural y sus tradiciones, pero que, simultáneamente, abra posibilidades de aprovechar el enorme potencial que tiene la propiedad rural en México, para mejorar sus condiciones de vida.

Como hijo de una familia campesina, mi interés en detonar el desarrollo rural se fundamenta en la necesidad de visualizar al campo como una posible solución a los problemas de pobreza y desigualdad, y no como un obstáculo para ello, aunque para lograr este objetivo es vital que se fortalezcan la gobernanza rural y las condiciones socioeconómicas y ambientales, para alcanzar la paz social, lo cual requiere de un debate abierto entre la sociedad mexicana, con especial énfasis en los sectores más involucrados, a fin de generar las reformas requeridas para hacer justicia en el agro mexicano.

Precisamente con la intención de acelerar este proceso y de aprovechar las fortalezas que el campo mexicano tiene para el desarrollo económico y para la recuperación en una época pospandemia, es imperante que las autoridades de los tres poderes que integran nuestro Estado —que, hoy por hoy, sigue dependiendo fuertemente de las actividades agrícolas— profundicemos, aceleremos y no dejemos de lado los trabajos necesarios para que el campo mexicano pueda alcanzar su máximo potencial de manera ordenada, justa y equitativa. Para ello, me he dado a la tarea de elaborar una serie de propuestas, de las cuales destaco las siguientes cinco:

1. Garantizar la seguridad jurídica en cada uno de los regímenes de propiedad de la tierra; sólo habrá inversión en entornos de certeza jurídica para todos. Propongo simplificar los trámites administrativos ante las instancias federales, su realización con opción vía electrónica y promover una justicia ágil. La inversión solamente crece en entornos de certeza y confianza.

2. Introducir en el campo un sistema obligatorio de seguridad social, para garantizar salud y retiro digno a las y los productores rurales. No es posible que trabajen la tierra toda una vida, generen alimentos para el país y para el mundo y carezcan de lo elemental: salud y pensión.

3. Transitar a una agricultura digital que utilice la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Estamos en un mundo digital y las tecnologías de la información y de la comunicación deben llegar a todos los sectores económicos y utilizarse en ellos.

4. Promover mayor acceso al crédito para el campo, priorizando pequeños y medianos productores, que les faciliten capital líquido para semillas y fertilizantes, para acopiar la producción y esperar el mejor momento para su venta.

5. Cuidar los recursos naturales, precisando las áreas para la conservación y las de aprovechamiento sostenible. Es necesario detener todos los efectos del cambio climático, antes de que no haya marcha atrás.

Éstas son sólo algunas pinceladas de una reforma mucho más amplia, que presento a detalle en mi libro “Otro campo es posible” bueno hoy tendremos la oportunidad de platicar con él en una conferencia de prensa, ya les contaré.

Bienvenido a Chiapas senador.

Mientras le comento que siguen los mensajes de Monreal hacia los Morenos, quien siempre ha estado en contra de las encuestas, el ha sostenido que deben ser por auscultación directa, por elección de las bases, la designación del candidato a la presidencia de la República.

El senador señaló que respecto a las recientes encuestas que lo colocan debajo de los otros dos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, dijo que no le preocupa y duerme tranquilo.

El coordinador de Morena en el Senado, aseguró de cara al proceso electoral del 2024 que no le preocupan ni las encuestas ni las porras ni cercanía de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a las recientes encuestas que lo colocan debajo de los otros dos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, dijo que no le preocupan y duerme tranquilo porque aún no ha empezado a trabajar en ello.

“No le hace. Si ya me dan 12 puntos sin hacer nada, imagínense cuando empiece a hacer”, apuntó Monreal en entrevista en el marco del Foro Parlamentario sobre Discapacidad realizado en la sede del Senado.

“Marcelo es una gente buena, es un buen político, es un profesional de la política. Y la jefa de Gobierno tiene mucho trabajo, o sea, ambos son excelentes cuadros políticos de Morena, no me voy a pelear con ellos”, comentó.

“Y, si ellos tienen alguna preferencia de alguna personalidad política, qué bueno, se la han ganado. Yo me siento tranquilo, estoy a ras de tierra, en territorio, tratando de ayudar y convencer, y tratando de que se consolide la Cuarta Transformación”, agregó Monreal.

Sobre la posibilidad de que su inasistencia al Tercer Informe de Gobierno de López Obrador le pueda restar puntos o imagen frente al primer mandatario, indicó que no asistió por cumplí con su deber en el proceso de discusión de la Comisión de Hacienda para ratificar a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.

“Yo soy un hombre del deber, no de la fiesta ni del placer, que me hubiera gustado hacer las dos cosas, pero no pude”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Estoy muy tranquilo, la gente sabe que estoy trabajando y que en 250 mil asistentes no se nota si no voy. En cambio, sí se hubiera notado si aquí fallo, con la Comisión de Hacienda, si no hubiese salido el dictamen: esa sí era mi responsabilidad, y preferí ser hombre del deber a ser hombre del placer”, concluyó.

Siempre polémico, siempre en el Ojo del huracán, así es Monreal.

