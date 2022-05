Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Rutilio se va por la libre, lo primero son mis ciudadanos

Son de reconocerse las acciones que el gobierno de Rutilio Escandón ha dispuesto en todos los municipios de su estado y por ende en la capital, por supuesto que no debería admirarnos, es responsabilidad de cualquier gobierno garantizar la salud de sus gobernados, sin embargo, en estos tiempos en donde es claro que la Secretaría de Salud federal no tiene facultades para decidir y controlar, siendo la institución que debería liderar un tema tan sensible por tratarse de la salud de los mexicanos y por lo que implica social y económicamente, perder el control de contagios, López Gatell no ha podido lograr que el Presidente sea el primero en poner el ejemplo y sea quien trasmita a la población las medidas de aislamiento y del paro total de actividades de acuerdo al aumento exponencial de la curva de contagios en tan sólo un día. Afortunadamente, gobiernos como el de Chiapas, no sólo han escuchado las indicaciones del Gobierno Federal, han tomado en cuenta las indicaciones de la OMS y en especial Rutilio, se ha rodeado de toda la información que le pueden brindar los expertos en el tema para tomar decisiones, como la información a sus ciudadanos sobre los protocolos indispensables para lograr un menor contagio y ha dispuesto que los hospitales cuenten con todo lo indispensable en equipo de protección para el personal médico, materiales hospitalarios y medicamentos para recibir a los primeros afectados. La instalación de un hospital en el Poliforum con 44 camas, debe ser un ejemplo para todo el país como prevención en el caso de que los hospitales pudieran saturarse. Así como con el tema de seguridad, Rutilio vuelve a dar el ejemplo de que, con voluntad, con la coordinación de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial y sus ciudadanos, todo es posible. Por otro lado, la política del Gobierno Federal cada vez más errática e insensible. Contrario a lo que se supondría por el choque con el movimiento feminista, ahora lo hace de la misma forma frente a una Pandemia que paraliza a los países. No sólo la desprecia o desestima como lo hizo con las mujeres, la desafía y la reta frente al estupor del mundo. Desafortunadas publicaciones encabezan la portada de los diarios más leídos en diferentes países, en donde la noticia es tan impactante que califica a México como el país donde el virus es más peligroso. La militarización en nuestro país por la que tantos sectores temían, hoy es un hecho por la cantidad de tareas que el Presidente les asigna, y no está equivocado, pese a su desprecio en campaña por el ejército y su deseo absurdo de desaparecerlo, ha tenido que reconocer con hechos la incondicionalidad del soldado aún en sus más descabelladas promesas. Las FA son sin duda su mayor fortaleza ante un inexperto y debilitado gabinete. Muestra de ello es la intervención inmediata de SEDENA y Marina en la aplicación del Plan DN-III por COVID-19, estarán al frente de 10 hospitales sumados a los Hospitales Navales y Militares, junto con pelotones de sanidad a lo largo de todo el país. Serán ellos también quienes estén al resguardo de las bodegas de insumos médicos para hacer frente a la Pandemia. Necesario será facultar a los soldados para defenderlas como defiende un soldado su misión y no como hace unos días, que, por no poderse defender, volvieron a ser rescatados criminales del CJNG al estilo de La Huacana. Sin duda la confianza del Presidente en su amigo Audomaro para elegir a los titulares de estas secretarías, como lo marca la tradición militar, legitimaron la fortaleza en el mando del Gral. Sandoval y el Almirante Ojeda. Fortaleza que le ha dado al presidente la incondicionalidad de la que hoy abusa, y la de mayor reto histórico para las FA. Durazo cada vez más ausente de los graves problemas, la reunión de seguridad ya no contempla la asistencia de la titular de Gobernación, si hablamos de gobernabilidad del país. Cuando más se necesita un ámbito de confianza y seguridad, el mensaje del Presidente logra todo lo contrario. Las consecuencias económicas de una parálisis mundial y nacional por el virus, prevé un escenario económico e incremento en delitos sin precedente, lejos de pensar en ello, Obrador se esfuerza en ponerle a México piedras que no había como resultado de su megalomanía, echando abajo un proyecto de 1400 MDD mediante consulta ciudadana. El Presidente no aprende, ni le interesa aprender, ha caído en un estado megalómano preocupante en donde los estragos de la realidad le darán un golpe a él y a todos los mexicanos, porque el panorama no puede ser peor en un país en donde el desmantelamiento de un Sistema de Salud eficiente y perfectible, tiene hoy que gestionar una contingencia y en donde su incapaz titular cede en su subsecretario la tarea de lidiar con un doble mensaje que agrade más al mandatario que a darnos seguridad.

DE IMAGINARIA

Asignan al Gral. de Brigada D.E.M. Jaime González Ávalos como Comandante de la VII Región Militar con sede en la capital Chiapaneca. Sorprende en la toma de protesta, que haya sido asignado un General de Brigada, históricamente las regiones militares por su importancia y por la extensión de su mando, son asignadas a los generales de tres estrellas. Sin duda sus aptitudes, desempeño y capacidad de mando en todos los cargos asignados a lo largo de su carrera militar, fueron suficientes para que el General Sandoval le asignara una región complicada por su extensión fronteriza y por la presencia del EZLN.