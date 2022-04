Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Sigue el atol con el dedo. No se ve por donde obras federales de desarrollo para Chiapas en la 4T

Difícil y contrariado el tema, pero lo tenemos que abordar, porque Chiapas sigue siendo alejado y desviado del desarrollo nacional y lo peor que nos siguen dando “atol con el dedo en el ámbito federal, y todavía muchos no digieren, mucho menos asimilan el engaño y manipulación que arrastra los chiapanecos con la cuarta trasformación del Presidente López Obrador, que le prometió mucho a Chiapas, inclusive fue esta entidad del sur del país donde empezó su campaña política desde hace más de 25 años, y sus primeras arengas fue justamente denunciar que a Chiapas lo trataban como “mexicanos de segunda categoría”, y que había una gran deuda histórica de la federación con Chiapas y ahora seguimos peor.

Durante años y en municipios de la Costa de Chiapas como Tuxtla Chico, Tapachula, Huixtla, Escuintla, Pijijiapan y Tonalá, fueron durante años polos poblacionales donde se identificó mucho López Obrador. El Presidente de México, ha señalado que conoce todo el país y que conoce los más de 2000 municipios esparcidos por todo el territorio nacional, pero fueron estos municipios chiapanecos los primeros que conoció, porque aquí empezó a realizar sus primeros pininos después de que saltó a la fama nacional con aquellos escenarios de la quema de pozos petroleros en Tabasco y que originó que constantemente se viniera a seguir operando y maniobrando en su carrera política a Chiapas junto con muchos familiares que sufrieron las reprimendas y amenazas del ente familiar llamado Andrés Manuel.

Toda la tercera trasformación-cuando gobernó el PRI y el PAN- a pesar de ser una entidad que aportaba electricidad, petróleo, maderas preciosas y productos como el café, cacao, plátano, mango, algodón, y otros más, fue completamente marginado Chiapas al grado que ocupamos –y seguimos- los últimos lugares en desarrollo nacional, nos convertimos en los más pobres y analfabetas del país. Durante décadas fuimos la gran abarrotera nacional y en el caso de la electricidad durante décadas fuimos los que alumbrábamos al país, a pesar de que hoy en día sigue habiendo comunidades sin energía eléctrica en Chiapas y ya no queremos hablar de que éramos productores de luz y pagábamos las tarifas más altas del país, prácticamente nos cobraban como si no fuéramos mexicanos.

Pero llegamos a la cuarta trasformación con López Obrador que instaló su domicilio en Chiapas, y pensábamos que todo iba a cambiar y que nos iba a ir muy bien en desarrollo nacional, y las cosas lamentablemente las cosas están más que peor para Chiapas. Para empezar López Obrador movió el lápiz geográfico del territorio nacional y la frontera sur se la llevo a los límites entre Oaxaca y Veracruz, donde se construye el proyecto Interoceánico del Istmo, además también de la construcción de 10 Zonas Económicas, convirtiendo a Chiapas exclusivamente en un corral de migrantes extranjeros para que se legalicen y puedan seguir su camino a los Estados Unidos, un proyecto de la 4T que ha fracasado rotundamente.

Prácticamente nos sacaron de la jugada y nos dejaron solamente como una “oficina grandota de legalización de extranjeros” para que sigan su camino. Para Chiapas no hay más obras públicas federales, y eso de que somos los que más recibimos dinero, en programas federales y (ojo) no en obras, no caer en el engaño, somos de las tres entidades que más recibimos de apoyos federales por lo mismo que somos una entidad de las más pobres y analfabetas del país.

Ayer el Presidente López Obrador, “En la mañanera” ya dejó formalmente que Chiapas seguirá en el abandono y en la incuria del desarrollo nacional. A Chiapas nomas nos quiere como “corral de migrantes indocumentados para que se legalicen” y para sembrar árboles en un programa federal que se titula “Sembremos vida” y de ahí no hay ni una sola carretera, desarrollo industrial u otra cosa. y para taparle al ojo al macho solamente está para el 2022, el ferrocarril de Ixtepec a Tapachula y nada más. Por el contrario, nos quitaron la Zona Económica de Puerto Chiapas, y si alguien nos puede decir que otra obra federal industrial hay, que no los diga, todo quedo en el Istmo de Tehuantepec y tal parece que fue ahora López Obrador el que de plano nos alejó y excluyó de México. Ayer nos volvimos mexicanos por orgullo y hoy nos dan una patada en el trasero al “Chiapas mexicano” y nos mandan por un tubo, el de la indiferencia.

López Obrador quiere imponer a Estados Unidos….

Pero lo más contraproducente es que el Presidente López Obrador quiere imponer a Estados Unidos, para que le inyecte capital a Centroamérica a través de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y hasta le dice que abra un programa de “visas temporales” para que ayude a los migrantes porque tienen que ofrecer su “mano de obra”. y a través de una carta que envió a su homólogo estadounidense, dejó en claro que a Chiapas no le toca nada y al contrario, en su siempre inteligencia mental del Tabasqueño, recordó a Chiapas por sus 200 años de que somos mexicanos, que tenemos que aportar mucho con sembremos vida. Un discurso perverso y con tufo de querer engañar a todos los mexicanos y hasta el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Desde que tenemos uso de razón ningún Presidente mexicano, le había ordenado y casi a regaños para que Estados Unidos actué otorgando dinero a Centroamérica y además con estrategias de cambio de la cuarta trasformación y que han sido señaladas en nuestro país de haber muchos escenarios de corrupción. Le esta ordenando.

Pero hay algo que nunca dijo el Presidente López Obrador: Que ahora las migraciones extranjeras ya no solamente están llegando de Guatemala, El Salvador y Honduras, sino de países africanos, cubanos venezolanos, y haitianos por decenas de miles que se están saliendo de su país para venirse a México vía Centroamérica. Luego entonces hay que decirle también a López Obrador que se instalen “Sembremos Vida” y Jóvenes construyendo el futuro, en África y Haití. Lo cierto es que mi Presidente López Obrador anda pensando en la inmortalidad del cangrejo.

Es pura mentira el fenómeno migratorio, porque ahora los que están llegando a México –vía Chiapas- en calidad de extranjeros son de otros continentes, entonces sembremos vida con los árboles, en África hay para tirar para arriba. ¿Entonces nos preguntamos ya no estarán brincando el rio Suchiate los Centroamericanos, pero sí, los africanos y haitianos?

Seguimos pensando que López Obrador ya no quiere seguir como Presidente de México, le ganaron los problemas en el país, se ha encorvado mucho, muy agobiado, exhausto fastidiado, cansado, observando que ya todo está de cabeza, y su gabinete ya se quiere desprender de la responsabilidad. Busca un apretón de callos de los Estados Unidos para poder tener mayores argumentos, y al rato ya coqueteando con China y haciendo más grande el problema. Como chiapanecos nos dio atol con el dedo, o alguien piensa diferente.