De Adicto a ADICTO

Sobrada Soberbia de López Obrador

Ernesto Salayandía García

¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes

El Presidente de México, en su diario vivir de su quehacer gubernamental, imprime su sello personal , un estilo, propio, similar al padrino de padrinos de un grupo de Alcohólicos Anónimos, que ha ido puliendo, gracias a sus intervenciones públicas emitidas, prácticamente todos los días en su show personal, conocido como “La mañanera”, esta práctica, aunque, no del todo, a pulido ese estilo, lleno de muletillas, los tics nerviosos, la rigidez facial, sus expresiones de odios, así como los ademanes autoritarios y tajantes que usa, cuando se irrita. Que no es rara vez, su lenguaje corporal, es tenso, expresa un claro y profundo resentimiento con la vida, pocas veces se le ve reír con alegría y naturalidad, destila amargura y resentimientos tanto orales como faciales, es informó mal, se luzca en la tribuna con sus simpatizantes ahí presentes, por no decir “paleros” y se siente como pez en el agua, cuando la verdad de las cosas destila veneno ante propios y extraños, esta tradición de usar demasiado tiempo en cámaras y micrófonos, es , al parecer su propia tumba, la rutina, su monotonía y sus amarguras, le roban el posible rating que pudiera ganar, la decadencia a la embestidura presidencial, es palpable, irreversible y la caída por demás, drástica, gestando el efecto bumerán de los que escupen para arriba, no lleva un guion, comete sendos errores por el desbordamiento emocional, en un instante, tiene la habilidad de engancharse con cualquiera, acreditando una y otra vez, que es un enfermero emocional lleno de ira

La marcha de todos los egos

Caso contrario a lo que sucede en Alcohólicos Anónimos, la Tribuna se Andrés Manuel, no es un termómetro del ego, no produce el egoreductor como en AA, es el clarín que impulsa de marcha de todos los egos y los defecto de carácter, respalda algo muy común en el Presidente, como son las mentiras, las contra dicciones, el dolo, su sed de venganza, el hostigamiento, la critican igual, la ridiculización, sin temor de caer en la provocación, en el hostigamiento, no importa de quien se trate, la tribuna es para destilar odio, poner apodos burlones de sus enemigos, maneja, calificativos, descalificativos, tira caca a diestra y siniestra a sus adversarios, se le facilita sentenciar, procesar y enjuiciar, sus ataques llevan un tinte de dolo que el maquilla sutilmente de inmediato pierde debido a que es mecha corta,.- Así como digo una cosa, digo otra, muestra sus miserias espirituales, la ausencia de ética, honestidad, humildad y confirma, una y otra vez, que es un verdadero enfermo emocional, iracundo, explosivo, mecha corta, provocativo, intimidador y nada decente, ni prudente, un ser, explosivo, violento, vengativo, amargado e imprudente. – Como amigo, tengo defectos, como enemigo, soy casi perfecto. –

Quien te hace enojar, te gobierna

Las emociones se desbordaron, después de un reportaje de Loret de Mola, difundido en Latinus, López Obrador se sintió ofendido, indignado, agredido

Debido a que el periodista demostró que la llamada casa gris, era el producto de jugosos favores para el dueño de la casa, La mansión de un alto ejecutivo petrolero, proveedor de PEMEX.

La casa gris del ingobernable José Ramón

En fotografías compartidas en Instaran, Carolina Adams mostró detalles de una residencia que ella y José Ramón habitaron en Texas desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. Su ubicación era un enigma. Hasta ahora. La permitió identificar que esa residencia, construida sobre un terreno de 2,500 metros cuadrados, está ubicada en Yak Estatus, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacob Reserve, rodeada por el bosque estatal William Goodrich Jones, entre las poblaciones texanas de Conroe y The Woodlands. La residencia se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos, según información de agencias de bienes raíces consultadas. En las descripciones y fotografías compartidas por las agencias se detalla que la lujosa vivienda tiene 447 metros cuadrados de construcción, cuenta con finos acabados en piedra y madera; cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, amplias cocina y sala de estar, así como amenidades que incluyen bar, sala de juegos y hasta sala de cine. Sin embargo, el foco central de la residencia es una alberca al aire libre de 23 metros de largo, ubicada en su enorme patio trasero, con vista al bosque que se encuentra a espaldas de la residencia. El sitio TruePeopleSearch, que cruza información de distintas bases de datos, ubicó la residencia como el domicilio de Carolyn Adams desde septiembre de 2019, cuando el inmueble pertenecía a Keith L. Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex. En Baker Hughes, Schilling se había desempeñado como director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los cuales hasta por 66 millones de dólares sigue vigente en el actual gobierno federal.

No solo es una lengua de hacha, es un violador de la constitución

Como buen neurótico, exploto en ira, violando una vez más, la Constitución infinidad de normas y leyes al revelar información, privada y personal de Loret de Mola, a quien esté enfermo emocional, lo ha hecho grande. Públicamente, destilo veneno puro y el abuso de su poder, exhibió el total de los ingresos que Loret de Mora percibió el año pasado, tenga o no razón, es un abuso que atenta contra la integridad de un persona a que pone en riesgo la seguridad personal y de su familia, como si López Obrador, no supiera que México es el país más inseguro, como no supiera que estamos llenos de locos, como por todos lados, más aun, como si no supiera que en seguridad, así como en infinidad de cosas, su gobierno no ha hecho nada, esta mala decisión, esta exhibición de ingreso, puso en ridículo a López Obrador y no solo eso, la manera de pensar de infinidad de periodistas, como el que escribe, es que hay detrás de ello, una soberbia del tamaño del estadio Azteca donde se esconden sus miedos y frustraciones, un ser hipersensible, incapaz de aceptar que hasta su hijo, tiene derecho a comprarse un par de zapados de más, dice el dicho y dice bien.- Lo que no haz de querer, en tu casa lo haz de tener

¿Esa es democracia, agredir a periodistas?

«La crítica es un ingrediente básico en las democracias (…) el ejercicio del poder requiere miradas críticas y requiere ejercicios que no resultan simpáticos al poder, eso es parte de la naturaleza democrática” Carmen Aristegui

La mecha corta, no es propia de un jefe de Estado