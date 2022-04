Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ta’ gorda la caballada, pero de puros talguatudos para el 2021…

Allá en mi pueblo me comentan que la caballada esta gorda, pero, de puros “Talguatudos” que quieren meter como candidatos y que no garantizan nada, de nada, ni progreso y mucho menos desarrollo en ninguna esfera social de sus municipios. Que se sienten unos Non Plus Ultra en las operaciones políticas, pero en realidad son unos torpes, mediocres e inútiles que no saben lo que es hacer política, ya que según se supo, están echando mano de los que antes ya tuvieron participación en elecciones para cargos de elección popular, algunos están siendo reciclados de otros partidos, otros los están enamorando para que traicionen a sus partido con tal de que no les caiga la voladora, y a otros más los engañan con espejitos y que la Virgencita de Guadalupe les va a llamar. Los “operadores”, son tan, tan torpes que al no tener de donde agarrarse buscan a los que ya tuvieron participación en anteriores elecciones y para acabar de amolar, son perdedores, pero ahorita con tal de llenar las listas de candidatos y que los vean como grandes operadores, le están hablando a Juan de las pitas, pero, que garantía les dan esos candidatos, porque hasta donde sabemos algunos de esos “nuevos” prospectos de la cuadrilla, aparte de que son perdedores, no gozan de la credibilidad y simpatía de la gente. Pretenden crear una gran alianza, sin embargo, los de MORENA, al parecer ya le cantaron claro al gobernador, que no permitirán que les imponga candidatos, por lo que tendrán que echar mano de los partiditos Chiapas Hundido y Mover a Chiapas, y presionar a los del Verde para que los acompañen en esa travesía en el 21. Lo cierto es que la estrategia de amenazar a alcaldes actuales y a ex alcaldes con meterlos a la cárcel sino apoyan a esa Alianza maldita, no les va a funcionar, porque los ex alcaldes en lo oscurito ya dijeron algunos que, harán como que les engañan y harán como que les creen. Por lo pronto nos comentaron, que allá en Tapachula los ex alcaldes Nivón y Torito ya se reunieron en lo oscurito y por su lado Don cesar Amín igual ya anda haciendo lo suyo, aun no es candidato, pero ya lo andan buscando varios dirigentes de partidos que no comulgan con los operadores actuales, y otros más, que al parecer buscaran las alianzas para derrocar, ya saben a quienes, lo cierto es que según se comenta en varios círculos de la sociedad a los operadores que andan con el machete bien despeinado amenazando a ex alcaldes y líderes de opinión, les puede salir el palito por el chirrión, dando como resultado el fracaso de los operadores en la costa, es decir, tienen asegurado el fracaso y sino al tiempo…ver para comentar

SENADOR “ERA” FLANQUEA A AMLO EN CEREMONIA CIVICA…

Luego de acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al acto de conmemoración del 210 Aniversario de la Independencia de México, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, informó que también estuvo presente en la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo, en grado de collar, a personal del sector salud por su loable labor en la atención por Covid19; hecho que celebró el senador chiapaneco como una muestra de respeto y reconocimiento para quienes están al frente de batalla, en esta contingencia sanitaria. En ese marco el senador chiapaneco señalo que, “Es para mí un honor poder representar la casa del Pacto Federal en la conmemoración del inicio de nuestra gesta heroica, pero sobre todo reconocer el trabajo de todo el ejército de bata blanca, quienes han dado lo mejor de sí, para cuidar la salud de cada mexicano, en esta pandemia por el Coronavirus”. Cabe destacar que ese evento se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde estuvieron presentes los representantes de los tres Poderes de la Unión, los representantes de las Fuerzas Armadas y de Marina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, funcionarios del Gabinete Federal, entre otras personalidades…sin comentarios

EL CARTEL ACNUR, COMAR Y DEL INM SEGUIRÁN ENRIQUECIENDO A 2 FAMILIAS

Luego de comentar en sus redes sociales el activista y defensor de los derechos humanos de los indocumentados Luis Rey Villagrán que los servicios de Inteligencia a cargo del Ejército Mexicano, y de mi General Vicente Sánchez, creen tener ya todo controlado; ahora que se termine el estado de calamidad en Guatemala y la movilidad humana, con renovadas fuerzas impacten nuevamente la Frontera sur. Así mismo agregó que, Los nacionalistas exacerbados, gritaran estridentes «alto a la invasión»…. Los comunicadores “chayoteros” sometidos y convencidos, para minimizar los eventos y mantenerse ciegos, sordos, mudos y paralíticos…Los involucrados ACNUR, COMAR y el Cartel del INM seguirán enriqueciendo a 2 familias. Más adelante comenta que, y la ley de Austeridad Republicana, guardada en el escritorio de personas sin escrúpulos…La religión tapadera de todo y de todos; alimentan la apatía y el conformismo. El activista comenta que, La clase política, derechas e izquierda, son capaces de incendiar el país, y los que aquí sobrevivimos, con tal de saciar su perra hambre. Al final remarca que, Y mi pueblo ciego de ignorancia, abandonado, despojado y devastado. Pues que lamentable situación en la zona costa soconusco y que las autoridades de la 4T no hagan nada al respecto y no atiendan las denuncias hechas por el activista y otros más sobre esa grave corrupción que dicen, se da en el INM delegación Chiapas, carajos, pero, cada quien con su cada cual…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

LLAVEN ABARCA…El fiscal general Jorge Llaven Abarca dio cuenta de las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), destacando la restitución de 225 hectáreas del predio “Las Lomas” en el municipio de La Trinitaria, así como la detención de nueve personas en el marco de la Estrategia Estatal de Combate al Ecocidio, además hizo un llamado respetuoso a las y los alcaldes para que continúen participando en las Mesas Regionales a fin de garantizar la seguridad y la paz en sus municipios. Así mismo Llaven Abarca señalo que, en el reinicio de la Estrategia Estatal de Recuperación de Predios, en el municipio de La Trinitaria se logró la restitución de 225 hectáreas del predio denominado Las Lomas en la colonia La Campana a sus legítimos propietarios, el cual permanecía invadido desde noviembre de 2011…sin comentarios… IBM DEL GOBIERNO…Dando seguimiento al acto de reconocimiento y disculpa pública a las víctimas de la comunidad Acteal, que se realizó en días pasados, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, se reunió con una comisión representativa de los sobrevivientes y de la organización civil “Las Abejas”. Ahí el funcionario estatal ratificó el apoyo y la colaboración del gobierno para abonar al proceso de reconciliación, como muestra de una solidaridad verdadera con los pueblos indígenas. Que bien, pero deben cumplir lo que prometen, porque luego se les van a la plaza central a quemar camiones y pintarrajear paredes provocando pánico entre la población, es bueno recibir a la gente, un “NO” bien dicho, con sinceridad, la gente se va alegre, pero si les mienten, prometen y no cumplen, luego ahí les vienen los problemas…sin comentarios…CACAHOATAN…Por cierto, dicen que los opositores al edil Calderón Sen de Cacahoatán andan organizándose para enviar solicitudes de investigación financiera a la administración del alcalde cacahoateco, ya que según se dice “inflo” varias facturas las cuales son “apócrifas”, que según dicen, sin conceder, utilizó el alcalde para comprobar gastos en la compra o adquisición de gel antibacterial entre otros y evitar los contagios de la pandemia, ¿cierto o falso? La inconformidad ahí está, lo que debería hacer el inútil edil de Cacahoatán es pagar a sus deudores a quienes los trae para arriba y para abajo y no les paga, ahí luego tocamos este tema, por lo pronto los legisladores ya tienen tema para investigar…y mi buen amigo lector, por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK