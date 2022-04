Asesoría Legal

Turismo Internacional

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Actualmente es un poco difícil salir de viaje o al menos lo pensaríamos dos veces en salir para no dañar ni contagiar a nuestros familiares de Covid, sin embargo, hay mucho que ofrecer sin arriesgarse tanto, por ejemplo, en nuestro país cada Estado tiene siempre algo que ofrecer al mundo, el Estado de Chiapas tiene un municipio en singular, San Cristóbal de las Casas, lejos del mar y de toda playa, en concreto es un lugar muy pintoresco, tranquilo, su gente de Chiapas es muy amable, en San Cristóbal de las Casas podrían encontrar café molido desde 30 pesos el kilo porque ahí lo hacen, hay infinidad de restaurantes para todos los gustos y presupuestos, es una ciudad colonial, es como adentrarse al pasado, a caminar por sus calles de lo más tranquilo que se pueda observar en el país, en San Cristóbal de las Casas se puede encontrar ámbar, una resina muy preciosa fosilizada con la cual se pueden hacer diferentes tipo de objetos, por las noches debido al clima algo frio se puede salir a los restaurantes y tomar un rico café mientras estas sentado viendo pasar a la gente que no solo es local sino también hay mucho turismo internacional, pero, si desean escuchar loritos y diferentes tipo de aves por las tardes después de las 6, entonces el lugar adecuado es Tuxtla Gutiérrez, aprovechando la ruta se puede visitar el Parque Nacional Cañón del Sumidero, el cual, es un estrecho cañón de gran profundidad que se encuentra a escasos 5 kilómetros de la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Colima tiene lo suyo y de igual manera como uno de los Estados de nuestro país su cultura y su arte es atraída por los turistas internacionales y nacionales, en caso que quieran ampliar sus conocimientos culturales pueden visitar el Museo Regional de Historia de Colima, de hecho, en todo el Estado de Colima se pueden realizar distintas actividades turísticas relacionadas con el turismo de arqueología, aventura, cultura, etcétera, se puede visitar Comala, denominado, Pueblo Blanco de América, es pueblo mágico porque expresa magia e historia a través del arte, la gastronomía y su naturaleza, tiene una hermosa parroquia llamada San Miguel Arcángel que invita y nos atrae a estar mejor espiritualmente, visitar Comala es sencillo y rápido, se encuentra a 8 kilómetros de la Ciudad de Colima, ahora bien, el Estado de Colima ofrece otros atractivos turísticos como es, la zona arqueológica de la campana, el andador constitución, ubicado en el centro de la ciudad de Colima, está diagonal a la basílica menor, lugar donde también se encuentran algunas personas pintando paisajes, algo muy hermoso y que ya casi no es visto en el país entero debido a la inseguridad, pero, si te gusta la aventura, puedes visitar la Zona Arqueológica el Chanal, en dicho lugar hay mitos sobre criaturas que tienen su hábitat en las cercanías de los pequeños ríos o arroyos conocidos como chanos, sin embargo, lo más hermoso del Estado de Colima es la estructura de las casas, muchas son antiguas y guardan secretos y mitos, como cuando alguien fallece y las cosas se mueven, Colima es un lugar que puede ofrecer muchísimo turísticamente al mundo, preguntaremos a cada uno de los presidentes municipales de los 10 municipios que ofrecen al mundo entero turísticamente y darlo a conocer en mis columnas internacionales.

Nuevo León es conocido mundialmente también, ya que en mis columnas de varios países me preguntan por Nuevo León, la capital del dinero y el trabajo, así lo conocen en varios países, ya que se puede hacer turismo de negocios y reuniones, los turistas que han visitado Nuevo León regresan inmediatamente, Nuevo León ofrece las grutas de García, las cuales, son un conjunto de cuevas con su atractivo turístico, se localiza en el municipio de García, Nuevo León, fue localizada en el año de 1843 y tiene una antigüedad aproximada de 60 millones de años, de milagro los gringos no nos quitaron esta parte, porque 5 años después fue cuando Estados Unidos nos robó gran parte de nuestro territorio, también hay que visitar el pueblo mágico de Santiago, el nombre es por la iglesia de Santiago Apóstol, tiene una súper oferta gastronómica, variedad en general, en Monterrey, la ciudad más importante del país ofrece a los turistas visitar el museo del acero horno 3, ubicado en Parque Fundidora, donde también se podrán subir a la tirolesa y disfrutar del museo del horno.

Monterrey también ofrece una variedad de parques, y sin lugar a dudas, el famoso Cerro de la Silla es uno de los sitios más importantes de la ciudad, tiene un parecido con una silla de montar, lugar donde se puede practicar actividades de excursión y senderismo, muy bueno para actividades al aire libre, en donde a lo largo del camino se encuentran restos de maquinaria, un lugar ideal para visitar, vivir e invertir.

Hay que tomar en cuenta que los lugares se pueden visitar turísticamente de placer y de negocios a la vez, ya que las ciudades de nuestro país siempre ofrecen opciones de diversión y para inversión, lo importante es no dejar a los empresarios que se dedican al turismo solos, es importante que gobierno y empresarios caminen tomados de la mano, trabajen coordinadamente para que haya grandes remesas de dinero por parte del turismo, el día y la noche convertirlos en algo mágico, los empresarios hoteleros y restauranteros deben seguir cuidando de sus clientes debido a la pandemia que sigue, invitar a los extranjeros a visitar nuestro país, llamar directamente a las empresas y organizar paquetes para empresas económicos, los nacionales e internacionales deben ser tratados de la misma manera, siempre respetuosamente, ya que lamentablemente algunos restaurantes aun no tienen claro el respeto a los clientes, cuando sus clientes son mexicanos los tratan a veces un poco mal, pero, cuando son turistas extranjeros casi casi les besan los pies, y el respeto es para todos en general, la misma atención, que no cambie absolutamente nada, debe haber una capacitación total por parte de los funcionarios de turismo para los empresarios y empleados dedicados al negocio del turismo, y es que, los problemas son cuando los empleados no tienen ninguna capacitación de atención al cliente, es muy difícil que un cliente regrese al mismo lugar cuando fue tratado un poco mal, esa parte es la que hay que trabajar, que los clientes nacionales e internacionales se sientan en casa cuando de visita se trate, y otro punto muy importante, retirar los retenes de seguridad de la policía de las carreteras es bueno discutirlo, porque la mayoría de los retenes policiacos solo es para intimidar, acosar y amenazar a quienes circulan en las carreteras de todo México, se espanta con estas acciones las inversiones en nuestro país, si ven retenes policiacos lo primero que piensa el turismo internacional es la no inversión en un lugar inseguro, esa imagen hay que desaparecerla totalmente, mostrar retenes de seguridad crea inseguridad, incertidumbre y miedo entre la gente nacional e internacional, hay que ofrecer lo mejor que tenemos y recibir a los turistas como si fueran familiares que nunca hemos visto, así se trata a los turistas, como una familia.