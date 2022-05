Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Urgen investiguen a defraudadores que venden títulos profesionales

• Podría tratarse de una bien organizada banda de defraudadores que operan en esta entidad.

• Principal defraudadora la hija de una funcionaria de gobierno a donde se hizo un deposito.

• Fiscalía general de Justicia ya tomó cartas en el asunto y el maestro Olaf Gómez, argumenta que nadie puede estar por encima de la ley.

Amigo lector nuestro tema relevante de hoy es los fraudes que se están haciendo con personas que buscan obtener un título profesional para poder conseguir una chamba, en este tiempo de crisis económica y desempleo. Según la denuncia que nos llegó hasta nuestra bandeja de entrada un joven del cual nos reservamos sus generales nos dijo que una señorita de nombre Karina “B” hace ya varios meses le ofreció obtener un título profesional legal, para poder conseguir un empleo, toda vez que el joven denunciante tiene una carrera trunca y lo que pretendía es revalidar algunas materias y así poder obtener su título de licenciado en derecho. Sin embrago -dijo- la tal Karina “B” le dijo que unos amigos que trabajaban uno en la secretaria de educación y le otro en una universidad privada le podían dar un título sin ir a revalidar sus estudios que ya había hecho. En sus mensajes la ofertadora del título le dijo que, “el plan era cuatrimestral y que su certificado podría salir del 2018-2021, son 2 meses 8 meses de estudio, serán 8 cuatrimestres” …(sic). Empero confiado el quejosos vio que paso el tiempo y el título nunca llego a sus manos y empezó a tratar de localizar a la tal Karina “B” quien ya no le respondía los mensajes y ni le contestaba las llamadas que le hacía para pedirle que le regresara su dinero, lo cual lo obligó a regresar a su natal Chiapas y buscar a la multicitada Karina ”B”, quien al sentirse presionada y que su mamá podría salir perjudicada en su trabajo de gobierno del estado respondió y se comprometió a regresarle el dinero al quejoso en pagos, lo cual el joven le dijo que él quería todo su dinero más los gastos de cobranza de abogados que le estaba ocasionando ese problema. Cabe destacar que el joven hasta la separación familiar le ha costado ese gran fraude. El denunciante agrega que le dijo a la tal Karina “B” que estaba embarrando a su mamá que trabaja en una dependencia de gobierno, toda vez que uno de los depósitos que hizo el denunciante, fue a una tarjeta a nombre de la madre de la que le prometió el título profesional. En ese sentido la tal Karina “B”, literalmente le respondió vía email lo siguiente, “Mi mamá es la que menos vela tiene en este entierro le di el dinero a Rafael “V” y Luis José “R”, te voy a ir devolviendo tu dinero poco a poco, porque obviamente no lo tengo, a partir del fin tendrás un abono, me mandas por favor un número de cuenta para hacerlo y por lo que yo perdí, obvio, le dice, no te preocupes…(sic). Ante esta situación al joven no le quedó de otra que requerir los servicios de abogados los cuales le recomendaron entablar una negociación y gracias al fiscal general al parecer ya se llegará un acuerdo. Sin embrago, este tipo de fraudes debería investigarse a fondo no vaya hacer que se trate de una bien organizada banda de defraudadores, el nombre de la universidad privada nos la reservamos, pero, así como este caso, se dice, hay otros más…veremos y comentaremos.

MIGRACIÓN EN CHIAPAS BUROCRATISMO Y ESTULTICIA: LUIS R. GARCÍA…

Para el líder de la ONG para la defensa de los Derechos Humanos, Luis R García, La oficina de Regulación del INM Chiapas tiene capacidad, según el SETRAM sistema electrónico de trámites migratorios; de atender a 800 o más migrantes a diario, -digo, afirmo, Si quisieran, pero el tortuguismo y burocratismo les gana más. agregó que, es decir, en una semana ya no habría nadie ahí, más que la cotidianidad burocrática normal…empero, la tozudez, cerrazón y negligencia hace que los inmigrantes se amontonen padeciendo bajo el candente rayo solar hambre y sed. Tal parecer, enfatizó, que lo que quieren profundizar, ensalzar y propagar odio contra la población migrante. Eso no es más que una torpeza en la titular de la delegación del Instituto nacional de migración en Chiapas, aseveró, al mismo tiempo de pedir a la Fiscalía general de la republica haga efectivas las denuncias que obran en contra de la toña machete…sin comentarios

ZOSOBRA Y TENSA POBLACIONES DE LA FRONTERA MEXICO-GUATEMALA

Nos llegó hasta nuestra bandeja de entrada que hace unos días hubo un intento de secuestro el cual culmino con balacera, de acuerdo a unos reportes extraoficiales, se supo, sin conceder, que habían levantado a dos personas en la Colonia Loma Bonita de esta capital chiapaneca, al reportar a las personas armadas que tripulaban una camioneta color vino, estas localizan al vehículo, y se da la persecución que termina en un camino de extravío en Galecio Narcía muy cerca del aeropuerto. Según algunos testigos mirones del caso trascendió que hubo algunas personas heridas y otras fueron detenidas. (nada fue oficial hasta el momento de cerrar esta columna). En menos de tres días se registra extraoficialmente, supo se registraron la menos el pasado 12 de febrero tres enfrentamientos, uno fue, según se dice, sin conceder nada, en la carretera Comitán-Campana, el siguiente en la comunidad Quezapala y el último en rancho Genemex, según se comentó, sin conceder, esos enfrentamientos se dieron entre grupos armados de la zona de Comitán y Chamic. En tanto que el pasado jueves, viernes y sábado, en el tramo de Chamic-Paso Hondo, se dieron las ejecuciones de tres personas, se supo, y que “levantaron” a seis más y se dieron enfrentamientos en el estratégico punto denominado “El Jocote”, municipio de Frontera Comalapa, en dónde se habrían encontrado elementos de la Guardia Nacional y miembros del crimen organizado que opera en esos lugares fronterizos. Ante esos supuestos hechos habitantes de esa región piden al gobernador del estado enviar a las fuerzas armadas para poner y darle a la población de esos núcleos poblacionales paz y tranquilidad…ver para comentar

EXHORTA LLAVEN A ESTAR PENDIENTES DE LAS RECOMENDACIONES DE PC…

Cambiando de tema te comento amigo lector que luego de urgir a la población a que debe estar atenta a las recomendaciones de Protección Civil ante el frente frío número 29, el diputado federal Jorge Llaven Abarca, asevero que, ante las lluvias y bajas de temperaturas, las autoridades correspondientes han instalado albergues temporales con la finalidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de las y los chiapanecos. En ese sentido Llaven Abarca fue claro al reafirmar que: “Ante el frente frío número 29 llamo a la ciudadanía a que estemos atentos de la información en materia de Protección Civil, debemos seguir las recomendaciones por los cambios bruscos de temperaturas y evitar las zonas de riesgo, principalmente en las regiones Norte y Altos de Chiapas”. Al último el legislador chiapaneco acoto, “Estaremos muy pendientes trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para coadyuvar en las estrategias que garanticen el bienestar del pueblo de Chiapas…sin comentarios …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS