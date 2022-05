Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Ya basta de crear odios, enconos y resentimientos entre los mexicanos

Desde Chiapas, elevamos nuestra más enérgica protesta por los asesinatos cobardes de nuestros compañeros Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa en lo que va del año 2022, haciendo participe lamentablemente que se ha creado toda una ola contraria y desinformativa en contra de los comunicadores mexicanos ante la disyuntiva y satanización que se ha hecho desde el Palacio Nacional en contra de los comunicadores a quienes acusan de ser los responsables de la lucha intestina entre los mexicanos de la tercera contra la cuarta trasformación, entre los chairos contra los fifís, entre los neoliberales y conservadores contra los comunistas y seguidores del cubano Fidel Castro, los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro , o los bolivianos Evo Morales y Luis Arce. Prácticamente se ha creado dos clases mexicanos, haciendo del país una arena de box y lucha que hoy está llegando a crímenes de los que consideran que son adversarios del presidente López Obrador.

Pedimos al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador prudencia y sensatez para no seguir cayendo en su “Mañanera” en fobias y odios en contra de los mismos mexicanos, y se logre crear una guerra de poder entre el mismo pueblo sobre todo cuando se está también creando una pésima imagen en contra de los de la clase media y alta del país, argumentando que el pueblo es sabio y sabe distinguir de los que cometen corrupción, sin embargo se ataca a la corrupción de antes, y no a la de ahora que se sale oficialmente a defender simplemente por llevar la contra y no investigar verdaderamente los que están incurriendo en actos de corrupción como existe ya señaladamente varios funcionarios federales de la cuarta trasformación.

No se puede utilizar un palacio nacional o una sede oficial para crear enconos, odios y resentimientos, y sobre todo teledirigidos. No hay día en que se levante la voz de la malquerencia y maldad aprovechando una figura como es la corrupción antigua, cuando ya van tres años de gobierno del presunto cambio, y ahora son los del régimen actual los denunciados, pero se quiere voltear la tortilla argumentando siempre que el daño de la corrupción es que tiene al país de cabeza y se trate de limpiar los yerros y las decisiones del gobierno López Obradorista que se han tomado equivocadamente.

En el fondo sabemos que es la lucha del poder por el poder mismo, y no solamente se están enfrentando a los mexicanos, sino que del propio partido en el poder como es MORENA, ya se está fracturando y conformando grupos que son del partido que gobierna, pero con diferentes cabezas, los que están con Claudia Sheinbaum y las que están con Marcelo Ebrard, o la de Ricardo Monreal. Se está haciendo un Movimiento nacional que dejo de ser “Regeneracional” para convertirse en un Movimiento Nacional de destrucción y desgracia, donde las jiribillas mañaneras están creando un país dividido, quebrado, fraccionado y fragmentando en tribus nacionales porque están haciendo creer que los mexicanos todavía seguimos con el arco, la flecha y los taparrabos.

Exigimos al gobierno de López Obrador respetuosamente que le baje a sus tonos y acentos de odio, ira y arrebato, en contra del pueblo de México, en contra de nosotros los mexicanos, el mesianismo y el transmutarse en un Dios solamente trae desgracia e infortunio. Dios existe, pero en el cielo, no en la tierra, los que se han considerado Dioses en la faz de la tierra, han sido aniquilados y derrotados, y el mejor ejemplo fue Hitler, que logro con sus discursos sensibilizar a un pueblo alemán de los más cultos y preparados en ese momento de la historia mundial, y hoy un pueblo mexicano que siempre ha sido subdesarrollado, que vive una pobreza y analfabetismo mundial se vive un experimento cruel de crear batallas y hostilidades en contra de su propia gente y se utilice un discurso de rencor, probado por la ONU, el Vaticano y hasta el gobierno de los Estados Unidos. México va a la hecatombe y más cuando se advierte que el protagonista principal de esta historia se encuentra enfermo y podría sucumbir y que nadie lo desearía, por el contrario que tenga mucha vida y salud el Presidente de México, Amlo, lo que fustigamos es que el camino que se ha trazado para legitimar un gobierno sea una política perversa de discursos manipulados y maniobrados por una intensión de que la popularidad lo salva.

Eso es lo más falso, porque lo que se quiere es que no haya una rebelión entre los mexicanos. Urge atemperar la lucha de la cuarta trasformación entre los mexicanos y entre los propios de MORENA que están desarticulados, casi desquiciados, por agenciarse poder al interior del gobierno que lo consideran suyo, y porque saben que ya nunca más va a ver otro López Obrador en la historia del país. Solo falta ver la retrospectiva entre los mismos Morenistas y los resultados son horrendos y aterradores. “Quieres conocer a un ser humano, dale poder”, decía Confucio (Kung fu tzu/ 551 a.c.).

Protesta nacional contra asesinatos cobardes de periodistas…

El recién pasado martes, cientos de periodistas y ciudadanos salieron a protestar a las calles en al menos 27 estados de México, luego de registrarse el tercer asesinato de un comunicador en lo que va del año 2022. Se trata de los homicidios de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa. Los dos primeros periodistas fueron asesinados en Tijuana, Baja California, con una diferencia de seis días.

La protesta también estuvo coordinada a través de las redes sociales, donde los internautas posicionaron algunos ‘hashtags’ en las principales tendencias, tales como “#NiSilencioNiOlvido”, “#NoSeMataLaVerdad”, “#NiUnoMás”, “#PeriodismoEnRiesgo” “#QueremosLibertadDeExpresión” y otros más. México se desmexicaniza. Que Dios bendiga a nuestro país. Lo bueno de un ser humano termina por convertirse en negativo.

Periodistas se manifiestan en la Secretaría de Gobernación y Palacio Nacional.

«Ya basta, no más asesinatos de periodistas», exigieron centenas de periodistas de la Ciudad de México. Frente a la Secretaría de Gobernación, donde colocaron imágenes de los periodistas asesinados en los últimos años y veladoras, los periodistas reunidos expresaron «rabia e indignación» por la indefensión en la que se encuentran los periodistas en México, donde no hay condiciones para ejercer la profesión. Y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales no más impunidad en los asesinatos, que haya justicia y evitar que la cifra siga en aumento. Durante el acto, se proyectaron imágenes de los periodistas asesinados en la fachada de la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, un grupo de ciudadanos instaló un memorial frente al Palacio de Nacional en la Ciudad de México. Memorial que fue colocado afuera de Palacio Nacional para pedir justicia por los casos de Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez, periodistas asesinados en distintos hechos durante las últimas dos semanas…Así las cosas…Dixe.