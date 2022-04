Alcantarillado de Tuxtla, en abandono

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Por más aforismos que embonen al significado de la tragedia humana, en Tuxtla Gutiérrez las y los habitantes siguen pagando el costo más caro de un gobierno municipal necio, irresponsable, negligente, apático y sin voluntad política que garantice y cuide la vida de sus gobernados.

Luego de que dos personas fueran “succionadas” y desaparecidas por un canal donde hacía falta una reja del alcantarillado público en la zona de la Central de Abasto de Tuxtla, ingenieros y habitantes de la zona norte-oriente de la ciudad lamentaron que el Ayuntamiento capitalino continúe buscando culpables de una gestión pública fallida en materia de ordenamiento, recuperación y rehabilitación eficiente de la red de alcantarillado, de la cual el único responsable es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) a cargo de René de León Farrera.

María del Carmen Sánchez Hernández, habitante del fraccionamiento Alejandra al norte-oriente de Tuxtla, refirió que la infraestructura urbana de la zona en donde habita está descuidada y, pese a que por ocasiones el SMAPA remeda los problemas en la red de drenaje público, los trabajos institucionales no son integrales.

“Pues sí he visto que arreglen eventualmente los drenajes… pero de qué sirven estos trabajos si no atienden de forma integral esto y lo prioritario, por ejemplo, lo que sucedió con las personas que los arrastró la corriente… eso se pudo evitar si el municipio hubiera supervisado antes que faltaba eso”, refirió.

Asimismo, Jerónima Villatoro, habitante de la colonia Patria Nueva, consideró que, pese a que el SMAPA incluye un cobro mensual de casi 98 pesos en los recibos de agua por mantenimiento a la red del alcantarillado público, lamentó que en su colonia y la zona norte-oriente se siga padeciendo de alcantarillas dignas.

“La zona de aquí de Patria Nueva siempre ha sido castigada, la autoridad no atiende nuestros problemas, quizá la colonia no tenga una buena imagen en la ciudad por lo que acontece y, por ser gente pobre, pero también pagamos nuestros impuestos y recibos… sí es un castigo, porque las condiciones no son nada dignas para vivir aquí y en otras colonias”, dijo.

Por su parte, José Gómez Alfaro, ingeniero civil en la capital, dio a conocer que la infraestructura del sistema pluvial de la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez presenta un sinfín de problemas, que afectan cotidianamente a los usuarios de la red de drenaje y alcantarillado público.

Los problemas más comunes, explicó, son la falta de atención integral a la red de drenaje y alcantarillado público, así como la falta de material urbano como tapas y rejas del alcantarillado.

“Un diagnóstico muy superficial es la falta de material y mantenimiento a la red de drenaje y alcantarillado público… el primer responsable de esto es el SMAPA, pero la culpa recae en el Ayuntamiento, por no atender las necesidades prioritarias de la ciudadanía que habita en esta zona de Tuxtla Gutiérrez”, subrayó el profesionista.