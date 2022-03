Ayuntamiento de Simojovel no logra ‘esquivar’ sanciones

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

La presidenta de la Comisión de Vigilancia, Ana Laura Romero Basurto, reiteró que la transparencia y rendición de cuentas son prioritarias, por ello con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo de rendición de cuentas y transparencia en Chiapas, se llevó a cabo una reunión de trabajo de forma conjunta entre la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Vigilancia, para tratar la situación del municipio de Simojovel.

En este sentido, Romero Basurto señaló que esta junta tenía como prioridad saber las razones por las que este Ayuntamiento no habría presentado aún su cuenta pública, contraponiendo el trabajo que se ha venido haciendo con los 123 municipios, pero también afirmando que existe disposición para apoyar a los presidentes municipales.

Dentro de este evento, se le señaló a la presidenta del municipio de Simojovel, Viridiana Hernández Sánchez, de no haber cumplido con la entrega de la cuenta pública 2019, por ello la alcaldesa se justificó afirmando y reconociendo que han sido por cuestiones internas del Ayuntamiento.

“En el caso de la cuenta pública hemos tenido detalles en la cuestión de las contadoras, desde la primera contadora que contraté, no se apuró, pero como vi que no lo hizo, contrate a una segunda contadora, pero la segunda no tenía experiencia con municipios, lo que hice fue otra vez cambiarla, y luego metí a otra contadora y tuve detalles, es decir 4 contadoras; me ha ido mal con los contadores, ahora la que contratamos le echa ganas”, expresó.

Agregó también que otra de las razones que propició que no se tuviera en tiempo y forma la cuenta pública, fue porque el tesorero se enfermó de Covid-19; sin embargo, dijo que este viernes 7 de agosto ya habría cumplido con esta disposición.

Por su parte, el auditor Superior del Estado de Chiapas, José Uriel Estrada Martínez, le indicó que esta cuenta pública se debió haber cumplido desde abril, por ello las justificantes que habría mencionado no tenían un respaldo adecuado, pero reitero que existe el apoyo, pero habría sanciones ante la falta de cumplimiento.

El diputado Marcelo Toledo, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que éste no es un asunto partidista, sino todo lo contrario, debe existir coherencia en el tema de transparencia, por lo que exhortó a la presidenta a buscar apoyo en el Congreso y en la propia Auditoría, para evitar este tipo de circunstancias que no abonan a la gobernabilidad.

Finalmente, Ana Laura Romero expresó que se tiene la base desde el nivel federal de buscar mejorar las acciones a favor de los ciudadanos, así que transparencia y rendición de cuentas será una prioridad; además, destacó que habrá siempre un apoyo de dicha comisión para que se logren estos objetivos y reiteró el apoyo a la alcaldesa de esta localidad.