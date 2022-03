Beneficia gobernador a habitantes de SCLC

· Entrega estufas ecológicas y apoyos para la salud, bienestar y mejoramiento de viviendas

· Aseguró que hoy los apoyos se entregan de forma directa, sin intermediarios

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de proyectos de estufas ecológicas, apoyos para la salud y bienestar comunitario, así como acciones de mejoramiento de viviendas a municipios prioritarios de alto rezago y vulnerables, donde aseguró que ahora todos estos beneficios se otorgan de forma directa, sin intermediarios.

Desde San Cristóbal de Las Casas, el mandatario destacó que se establece una nueva cultura de ayuda a la gente, sobre todo a quienes menos tienen, por ello, pidió a las y los alcaldes sumarse a estas acciones que ayuden a que el presupuesto alcance y llegue a la gente que en verdad lo necesita; y que se desempeñen con transparencia, honestidad y lealtad al pueblo.

“Vamos a seguir, no tengan duda, este gobierno no se detiene, incluso aligeraremos el paso en los próximos tres años para que la gente pueda tener un mayor desarrollo y vivamos de forma más digna y con mayores posibilidades. Le digo a los pueblos indígenas de Chiapas que no están solos, no les vamos a fallar”, aseguró.

A su vez, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, explicó que, en esta ocasión, se beneficia a casi 2 mil mujeres madres de familia con el Proyecto de Estufas Ecológicas; mientras que, a través del Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario, se apoya a las localidades La Ciénega y Buenavista, de Suchiapa, con una Casa de Salud y una granja avícola; y a las comunidades Israel, de Chalchihuitán y Pontehuitz, de Larráinzar, se les otorga equipamiento e insumos para organizar cooperativas de elaboración de café artesanal.

En tanto, el director de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, detalló que con una inversión de 4 millones de pesos, se apoya con paquetes de mejoramiento de vivienda, a 878 familias de distintas localidades de los municipios Santiago El Pinar, San Andrés Duraznal, Chanal, Mitontic, Ocotepec, Acala y San Cristóbal de Las Casas. Agregó que se distribuirán de manera directa y se supervisará el uso adecuado de los materiales.

El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán sostuvo que, además de poner las bases firmes del bienestar de todas y todos sin distinción, con estas acciones se hace justicia social a los pueblos originarios. “Somos un gobierno que conoce las necesidades de la gente, porque somos los mismos. Ahora más que nunca se escuchan las voces y el latir de los corazones de las comunidades indígenas.

En representación de las y los beneficiados, Noemí Gómez Díaz reconoció la voluntad del gobernador Rutilio Escandón al entregar estos proyectos que representan un autoempleo y la oportunidad de mejorar la economía y la calidad vida de las familias. “Estas acciones hacen que nuestro trabajo sea más rentable y mejore nuestro entorno. Gracias por el apoyo a las comunidades indígenas”.

Finalmente, el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, y el alcalde de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez, agradecieron al Gobierno de Chiapas por priorizar estos apoyos con alto sentido humano, a favor de la atención de las necesidades más sensibles de la población, especialmente de las familias de los pueblos originarios con mayor vulnerabilidad.

Asistieron: la diputada local Fabiola Ricci Diestel, así como la presidenta municipal de Santiago El Pinar, Rosa Díaz Méndez; de Mitontic, Maruca Méndez Méndez; de Amatenango del Valle, Andrea Díaz del Valle; y los presidentes municipales de Huixtán, Ignacio Álvarez Pérez; de San Juan Cancuc, Manuel Aguilar López; de Chalchihuitán, Gerónimo Luna Sánchez; de Tenejapa, Alonso Jiménez Guzmán; de Oxchuc, Alfredo Santiz Gómez; y de San Andrés Duraznal, Clemente Gómez Gómez.