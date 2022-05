Canasteras dejarán de trabajar

M de R/Diario de Chiapas

La instrucción precisa del alcalde de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, es levantar a partir de hoy, a toda canastera que se encuentre vendiendo en las calles del primer cuadro de la ciudad, fue el mensaje que les dejaron los fiscales a las señoras que este jueves aún tenían sus vendimias en las aceras que rodean el mercado Juan Sabines.

En exclusiva para Diario de Chiapas, una señora que vende mango y otros productos, se quejó por esta decisión del presidente municipal, ya que van al día con su venta. No tenemos dinero y además no recibimos ningún recurso de parte de las autoridades, por eso, si quieren que no vendamos pues que nos apoyen”, dijo quien tiene su “puesto” sobre la primera oriente y quinta avenida sur.

Precisó que la notificación que les dieron de manera verbal fue para prevenirse del coronavirus. No estamos en desacuerdo con ello, dijo, pero que el edil se ponga la mano en el corazón y vea que no tenemos dinero, incluso ya adelanté la compra de mi costal de mango y chicharrín para traerlo a vender mañana.

Señaló que la amenaza es que será la propia Guardia Nacional la que los levantara los días sábado y domingo si persisten en su decisión de presentarse a vender sus productos.

Está tan difícil la situación, dijo la señora, que apenas en el día he vendido entre dos y tres mangos, imagínese si dejo de venir; qué vamos a comer, se lamenta ante el reportero.

“Voy a arriesgar mi pellejo, aunque me lleven; si el alcalde nos mandó a amenazar pues no queda más remedio que arriesgarse, pues si tuviera algún apoyo municipal, estatal o federal, otra cosa sería”, dijo.