Carlos Morales, alcalde “cabeza hueca”: Martínez

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez tiene grandes pendientes con la seguridad, alumbrado público, rehabilitación de calles, entre otros, y todo parece indicar que la capital no avanza debido a la mala dirección del Ayuntamiento que hoy encabeza Carlos Morales Vázquez.

Por ello, diversos sectores de la sociedad han hecho llamados debido al nulo y opaco trabajo en la capital chiapaneca.

En este sentido, Jorge Martínez Salazar, ex candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y presidente de la Asociación Reconstruyamos Tuxtla, señaló que es urgente que haya gobernabilidad en la capital, que exista un trabajo oportuno y que se acabe con el negligente desempeño que ha tenido Carlos Morales Vázquez, que al día de hoy después de más de un año de mandato no ha reflejado resultados contundentes.

“He estado recorriendo la ciudad y me preocupa el abandono en el que se encuentran diversas colonias, el comentario de toda la gente es que este gobierno municipal es el peor que ha tenido Tuxtla, no recibe a la gente, no da la cara, es el peor”, expresó.

Señaló que lo más lamentable es que la gente ha llegado a la capital, y con un “no le debo nada a nadie, yo gané por el fenómeno AMLO”, es lo que responde Carlos Morales, lo que habla de un trabajo pésimo en la capital y la falta de humanismo del edil.

Habló de la propaganda a través de redes sociales que ha implementado Carlos Morales, lo cual, dijo, es lamentable, sobre todo porque “a través del dinero de los tuxtlecos este señor ha buscado posicionarse, lo que habla de la poca sensibilidad en su persona, pero más que nada la falta de criterio y coherencia en el llamado del presidente de México, en el tema de no corrupción y de austeridad”.

“Le falta cerebro”

“Carlos Morales es un alcalde al que le falta cerebro, es un cabeza hueca y lo digo de frente, lamentablemente por la falta de criterio y de acciones hoy incluso arremete contra la prensa, señalándolos que ellos son los culpables de la mala percepción de la inseguridad de Tuxtla, cuando la realidad es que en Tuxtla ya no se puede vivir, incluso estudios nacionales dicen que es la peor ciudad para vivir, por ello es que hacemos este llamado urgente para que se acabe con todo esto”, dijo.

A lo anterior, reconoció y aplaudió las acciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), al ponerle un límite a estas irregularidades a las que ha recurrido Carlos Morales, por lo que ahora tendrá que quitar toda la publicidad de diversas plataformas digitales.

“Qué bueno que hay gente que puso la denuncia, lo reconozco eso es lo que Tuxtla necesita, acciones y denuncias, hoy ya se le puso un alto a Carlos Morales, para que sepa que no hay pueblo agachón, sino todo lo contrario que ya no se permitirá que se siga lucrando con la capital”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a Carlos Morales a que se ponga a trabajar y que busque acciones contundentes reales para que la sociedad capitalina tenga mejores condiciones de vida.